Güne Başlarken | 14 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Ocak 2021, Perşembe 07:43 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alındı. 7 ev ve 2 samanlığın yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
Doha Masterler Judo Turnuvası'nda, +78 kiloda Kayra Sayit üçüncülük, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ise beşincilik elde etti.
İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte bin 564 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 84 bin 767'ye yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.
Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alındı. 7 ev ve 2 samanlığın yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Güne Dair Notlar
- 14 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,41 TL euro ise 9,01 x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu Antalya, 10°C, 14°C Gece saatlerinden itibren sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 3°C Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Çok bulutlu, yağmurlu Diyarbakır, 6°C, 8°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin boşanmasına birçok yayın organı ‘sürpriz boşanma’ diye başlık attı ama benim için hiç de sürpriz olmadı. Çünkü bu çift daha evlenmeden ben olabilecekleri yazmıştım. Bu süreci bir hatırlayalım. Mehmet Coşkundeniz'İn yazısı...
Günün kitabı
Emmy ödüllü “Zac ve Mia”
Öğretmen, konuşmacı ve bisikletçi olan yazar A. J. Betts’in üçüncü kitabı olan “Zac ve Mia” Ayrıksı Yayınları’ndan yayımlandı. On dört ülkede yayımlanan yazarın üçüncü kitabı, televizyona uyarlandıktan sonra 2018 yılında iki “Emmy Ödülü” almıştı.
Kanserli iki gencin hastanede başlayan dostluğunun anlatıldığı kitap aynı zamanda birbirinden tamamen farklı olduğu kadar birbirine ihtiyaç duyan iki kişinin paylaşımlarını, desteğini ve cesaretini konu ediniyor.
14 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Her konuda fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.
- BOĞA: Bugün çevrenizdeki kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Aile içi tartışmaların dozunu belirlemek elinizde. Daha sonra haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz. Duygularınızda farklı bir mantık var.
- İKİZLER: Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli. Aile içi anlaşmazlık konusunu aslında çok kolaylıkla halledilebileceksiniz.
- YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde daha çok işler başaracaksınız.
- ASLAN: Sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve ilginç kişilerle bir arada olacaksınız. Bu grup aktiviteleri çerçevesinde, bazı kişilerle, aynı noktada buluşacak ve kenetleneceksiniz.
- BAŞAK: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin. Arzuladığınız dostluk ve arkadaşlıklar gündeme gelecek.
- TERAZİ: Yeni tanıştığınız kişilerle sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu bir kişilik sergileyeceksiniz. Ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. Bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.
- AKREP: Kariyerinizde size şans getirecek kişilerle tanışacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olun. Duygusal ilişkilere rest çekseniz bile aşktan kopmayacaksınız. Çevreyle yoğun iletişim içinde olacaksınız.
- YAY: Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.
- OĞLAK: Sorunların dışında kalmayı başarırsanız sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Doğru zamanı yakalayabilirsiniz.
- KOVA: İkna kabiliyetiniz artıyor. Kalabalık ortamlarda gözlemciliğiniz güçlenecek. Güçlü isteklerinizi bir kenara bırakarak kendinizi sakinliğe teslim edin. Organizasyondan küçük paralar kazanabilirsiniz.
- BALIK: İçinde bulunduğunuz durumda arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor. Arkadaş çevrenizde size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Ortak çalışmada yapacağınız konular gündemde.