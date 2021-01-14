Güne Başlarken | 14 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alındı. 7 ev ve 2 samanlığın yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.

Doha Masterler Judo Turnuvası'nda, +78 kiloda Kayra Sayit üçüncülük, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ise beşincilik elde etti.

İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte bin 564 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 84 bin 767'ye yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında 6 saatte kontrol altına alındı. 7 ev ve 2 samanlığın yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Güne Dair Notlar

14 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,41 TL euro ise 9,01 x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu Antalya, 10°C, 14°C Gece saatlerinden itibren sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 3°C Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Çok bulutlu, yağmurlu Diyarbakır, 6°C, 8°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin boşanmasına birçok yayın organı ‘sürpriz boşanma’ diye başlık attı ama benim için hiç de sürpriz olmadı. Çünkü bu çift daha evlenmeden ben olabilecekleri yazmıştım. Bu süreci bir hatırlayalım. Mehmet Coşkundeniz'İn yazısı...

Günün kitabı

Emmy ödüllü “Zac ve Mia”

Öğretmen, konuşmacı ve bisikletçi olan yazar A. J. Betts’in üçüncü kitabı olan “Zac ve Mia” Ayrıksı Yayınları’ndan yayımlandı. On dört ülkede yayımlanan yazarın üçüncü kitabı, televizyona uyarlandıktan sonra 2018 yılında iki “Emmy Ödülü” almıştı.

Kanserli iki gencin hastanede başlayan dostluğunun anlatıldığı kitap aynı zamanda birbirinden tamamen farklı olduğu kadar birbirine ihtiyaç duyan iki kişinin paylaşımlarını, desteğini ve cesaretini konu ediniyor.

14 Ocak günlük burç yorumları