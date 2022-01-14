Güne Başlarken | 14 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı atarken, dere kenarındaki 2 ev tedbiren tahliye edildi. Bir evin bahçesinde ise zeminde yarılma olduğu görüldü.

Fransa’nın başkenti Paris'te dışarıda maske takmayı zorunlu kılan valilik kararnamesi mahkeme tarafından askıya alındı.

Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüs hastası karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı, "Yanlış yaptığımı biliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güne Dair Notlar

14 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,57 TL, euro ise 15,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 5°C Parçalı bulutlu Antalya, 7°C, 15°C Parçalı bulutlu Ankara, -7°C, 2°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 3°C, 6°C Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Diyarbakır, 3°C, 8°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?,

SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

14 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler söz konusu. Bugün isteklerinizi ortaya koyacaksınız.

BOĞA: Maddi özgürlüğünüz için her şartı hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ailenizin bazı sorunları gündeme gelebilir, yardımınız gerek.

İKİZLER: Organizasyon çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir. Çok çalışmalısınız.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddi değerlerinizi sorgulamak için şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Yakın arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan birisiniz ve değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacak.

TERAZİ: Bugün hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyor, ortaya özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesine neden olacak.

AKREP: İsteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

YAY: Yolculuklarla ilgili projeler gündeme gelecek. İçinizdeki sıkıntıların tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik söz konusu. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

KOVA: Düşüncelerinizim kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracak. Şartlar sizden yana.

BALIK: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Kariyer evinizdeki savaşçı Mars, güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor. Korkmamalısınız.