Güne Başlarken | 14 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 45'inci gününe uyandın.Yani 14 Şubat Sevgililer Günü'ne! Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 764 milyon 141 bin 38 kişi insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Sevgiline hediye almayı ve onu sevdiğini söylemeyi unutma ama kendini de sevmeyi asla bırakma :) Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
14 Şubat 2020, Cuma 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde bugün okullar tatil edildi. Detaylar için tıkla
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgiline hediye almayı tercih edebilirsin ancak sevgini ifade etmenin farklı yolları da var. İşte detaylar
Güne Dair Notlar
- 14 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,4 TL, euro ise 6,55 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 11°C parçalı ve çok bulutlu İzmir, 8°C, 16°C öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 14°C batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı Ankara, -4°C, 8°C az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 3°C, 9°C çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu Diyarbakır, -6°C, 3°C parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Toksinler, hücreleriniz terk ederken dilinizde beyaz bir tabaka bırakır. Bu da ağzınızda sabahları biraz buruk bir tat bırakabilir. Sabah uyandığınızda dil temizleyici (ya da dil sıyırıcı) kullanarak dilinizi temizlemek hem ağzınızın tadını, hem nefesinizi hem de gün içerisinde tüketeceğiniz gıdaların tadını almanızı iyileştirecektir.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Babil (Star TV), Hercai (ATV)
Oynanacak oyun önerisi: Left 4 Dead / Left 4 Dead 2
Okunacak kitap önerisi: Köpek Kalbi - Mihail Bulgakov
Günün spor müsabakaları: Süper Lig: Başakşehir-Beşiktaş (20:00), La Liga: Valencia-Atletico Madrid (23:00), Basketbol Türkiye Kupası yarı final: Darüşşafaka-Galatasaray (17:30), Türk Telekom-Fenerbahçe (20:30)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar
Sevgililer Günü'nde nereye gidilir?: Uptown İstiklal Restaurant & Lounge'da Grup Kasamam #biraşkhikayesi Sevgililer Günü programı olacak. Hem de Sevgililer Günü özel menüsü ile!
Diğer etkinlikler: Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu bir de Metin Zakoğlu yorumuyla izlemek için Cafe Theater'da yerinizi alın. Mekan Ev, İstanbul
Tiyatro 34 Aktör Akademi oyuncularının rol aldığı ‘Sokak Çocukları’ tüm insanlara gerçekleri gösteriyor. Tiyatro 34, İstanbul
Günlük burç yorumları (14 Şubat 2020)
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güce sahipsiniz.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolü elinizde tutmalısınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan destek görebilirsiniz. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri resmileşebilir.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
- ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız.
- BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte fiziksel aktiviteler yapacağınız bir gün olacak. Birlikte daha çok vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırtılara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça iyi işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirmeli. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.
- YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönem. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonlar yapacak, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler geçireceksiniz. Stresi bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza bazı kurallar getirmelisiniz.
- BALIK: Çevreniz tarafından çok aranılan biri olacaksınız. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konusunda akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapma fırsatı ayağınıza gelebilir, dikkat!
14 Şubat gününe damga vuran olaylar
- St. Valentine, şehadete erişmiş Roma azizlerden biri. Öldürüldüğü bu gün Sevgililer Günü olarak kutlanır. 270
- Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilk Sırp ayaklanmasını Kara George başlattı. 1804
- Oregon, ABD'nin 33. eyaleti oldu. 1859
- Alexander Graham Bell, telefon patenti için başvurdu. 1876
- Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı; Kamil Paşa kabinesi düşürüldü. 1909
- SSCB'de Gregoryen Takvimi kullanımına geçildi. 1918
- Al Capone'un rakibi yedi gangster Chicago'da öldürüldü. 1929
- Türkiye güzeli Naşide Saffet Hanım, Avrupa'da "Güzel Göz Kraliçesi" seçildi. 1931
- II. Dünya Savaşı: İngiliz ve ABD uçakları, Dresden'in bombalanışının ikinci gününde yangın bombaları kullanmaya başladılar. 1945
- İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi. Konsere siyah bukleli saçı ve beyaz elbisesi ile çıkan çıkan Biret'in oturduğu sandalye yükseltildi. 1951
- Kış Olimpiyatları Oslo'da (Norveç) başladı. 1952
- İzmir Alsancak limanının temeli atıldı. 1955
- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı. 1979
- Dublin'de bir gece kulübünde çıkan yangında 48 kişi öldü. 1981
- GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)'ni oluşturacak 24 uydudan ilki yörüngesine oturtuldu. 1989
- Yılmaz Güney'in Umut filmi İstanbul'da gösterime girdi. 1990
- Şartla salıverilme yasasından toplam 43.500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı. 2003
- Dolly, Klonlanan ilk memeli (d. 1996) 2003
- Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi ''Gegen die Wand'' (Duvara Karşı), Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek ''Altın Ayı'' ödülü aldı. 2004