Güne Başlarken | 14 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde bugün okullar tatil edildi. Detaylar için tıkla

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgiline hediye almayı tercih edebilirsin ancak sevgini ifade etmenin farklı yolları da var. İşte detaylar

Güne Dair Notlar

14 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,4 TL, euro ise 6,55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 11°C parçalı ve çok bulutlu İzmir, 8°C, 16°C öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 14°C batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı Ankara, -4°C, 8°C az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 3°C, 9°C çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu Diyarbakır, -6°C, 3°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Toksinler, hücreleriniz terk ederken dilinizde beyaz bir tabaka bırakır. Bu da ağzınızda sabahları biraz buruk bir tat bırakabilir. Sabah uyandığınızda dil temizleyici (ya da dil sıyırıcı) kullanarak dilinizi temizlemek hem ağzınızın tadını, hem nefesinizi hem de gün içerisinde tüketeceğiniz gıdaların tadını almanızı iyileştirecektir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Babil (Star TV), Hercai (ATV)

Oynanacak oyun önerisi: Left 4 Dead / Left 4 Dead 2

Okunacak kitap önerisi: Köpek Kalbi - Mihail Bulgakov

Günün spor müsabakaları: Süper Lig: Başakşehir-Beşiktaş (20:00), La Liga: Valencia-Atletico Madrid (23:00), Basketbol Türkiye Kupası yarı final: Darüşşafaka-Galatasaray (17:30), Türk Telekom-Fenerbahçe (20:30)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Sevgililer Günü'nde nereye gidilir?: Uptown İstiklal Restaurant & Lounge'da Grup Kasamam #biraşkhikayesi Sevgililer Günü programı olacak. Hem de Sevgililer Günü özel menüsü ile!

Diğer etkinlikler: Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu bir de Metin Zakoğlu yorumuyla izlemek için Cafe Theater'da yerinizi alın. Mekan Ev, İstanbul

Tiyatro 34 Aktör Akademi oyuncularının rol aldığı ‘Sokak Çocukları’ tüm insanlara gerçekleri gösteriyor. Tiyatro 34, İstanbul

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2020)

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güce sahipsiniz.

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güce sahipsiniz. BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolü elinizde tutmalısınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.

Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolü elinizde tutmalısınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz. İKİZLER: Yakın dostlarınızdan destek görebilirsiniz. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri resmileşebilir.

Yakın dostlarınızdan destek görebilirsiniz. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri resmileşebilir. YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız. ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız.

Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte fiziksel aktiviteler yapacağınız bir gün olacak. Birlikte daha çok vakit geçireceksiniz.

Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte fiziksel aktiviteler yapacağınız bir gün olacak. Birlikte daha çok vakit geçireceksiniz. TERAZİ : Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırtılara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırtılara anlam vermekte zorlanabilirsiniz. AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça iyi işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirmeli. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

İş yaptığınız kişiler önemli. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça iyi işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirmeli. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönem. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönem. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonlar yapacak, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler geçireceksiniz. Stresi bir kenara koymalısınız.

Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonlar yapacak, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler geçireceksiniz. Stresi bir kenara koymalısınız. KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza bazı kurallar getirmelisiniz.

Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza bazı kurallar getirmelisiniz. BALIK: Çevreniz tarafından çok aranılan biri olacaksınız. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konusunda akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapma fırsatı ayağınıza gelebilir, dikkat!

14 Şubat gününe damga vuran olaylar