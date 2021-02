Güne Başlarken | 14 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın, 13 vatandaşımızı şehit ettiğini duyurdu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Filistin’de 15, Ürdün’de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna´da düzenlenen organizasyonda 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili’yi 2’nci rauntta nakavt ederek hafif sıklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalararası şampiyonu oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil davasında aklandı.

Güne Dair Notlar

13 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,04 TL euro ise 8,53 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı. 0°C, 2°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı. 11°C, 17°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmurlu. -1°C, 10°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 4°C, 8°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. 2°C, 18°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Yarın Sevgililer Günü ya, her yerde yüzde 70 indirimler.. Sanırsın aşktan ölen bir millet!! Oysa herkes diğerini bir kaşık suda boğmaya hazır. Sevgililer dahil.” Yazar Özen Yula yazmış bu satırları. İçi boş onca 14 Şubat güzellemesi arasında dikkatimi çekti niyeyse. Romantizm iyi hoş da, gerçekçi de olmak lazım, ondan herhalde! ‘Hakikaten ya’ dedim; millet seviyorsa bu kadar birbirini; onca üzüntü, onca can acıtma, onca kalp kırma niye var? Milleti de bırak, kendine sor: Birini seviyorsan niye kalbini kırarsın ey arkadaş? Üzerinde düşünmek lazım. Sevmiyor muyuz acaba? Belki seviyoruz da; bilinçaltı kodlarımız, travmalarımız, bize öğretilenler, egomuz vs. nedeniyle sevmeyi bilmiyoruz? Şirin Sever'in yazısı...

Günün kitabı

Jose Saramago- Körlük

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.

Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

14 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

ASLAN: İş teklifleri kafanızı karıştırabilir, bu yüzden partnerinizden yardım alın. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı daha sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapacağınız işler yapacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için kalbinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.

YAY: İşyerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostluklarınız pekişecek, sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getiriyorsunuz.

BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik davranıyor.