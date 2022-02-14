Güne Başlarken | 14 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları bazı çiçekçilerde geceden başladı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, bugün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

İstanbul Arnavutköy'de, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştığını belirtti.

Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv’e taşıdığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

14 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,51 TL, euro ise 15,36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 7°C, 17°C Akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu Diyarbakır, 0°C, 14°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Beyaz Melek, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

14 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Sosyal aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli tüm donanıma sahip olsanız bile, çevrenizdeki huzursuzluğun size yansımasından şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni iş bitirici olmanız.

BOĞA: Sabit düşüncelerle hareket etmediğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Bugünlerde özünüze dönerek hatalarınızı yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu tekrar gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Siz dostluğa önem veren, çok renkli birisiniz. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız düşüncelerinizi esnetmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili Ay’ın etkilerinden dolayı çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız.

YENGEÇ: Bugün duygusal konularda alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı detayları çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili farklı açılımlar söz konusu olacak.

ASLAN: Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız ve hırslı davranıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, bilinçaltınız yoğun. Enerjinizi doğru kullanarak gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Bazı işleri yapmak zorunda kalmaktan mutlu değilsiniz.

TERAZİ: Çevreyle ilişkileriniz ve çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Bugün her konuya farklı bir yorum getiriyor, onları sıkı bir şekilde birbirine bağlıyorsunuz. Kardeşlerle sorun söz konusu.

AKREP: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Kendinizi ön plana çıkaracak başarılı işler peşindesiniz. Mesleki kariyerinizle ilgili çalışmaların size sağlayacağı avantajlar konusunda yeterli sonucu almak zorundasınız.

YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız konulara değişik düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün birtakım aktiviteler söz konusu olacak.

OĞLAK: Planlarınızı gizli yapmak istiyorsunuz. Yaşantınızda gelişen olaylara karşı çekimser bir tavır takınabilirsiniz. Yatırımda başarıyı sağlamak için gerekli şartları hazırlamak konusunda kendinize güvenmelisiniz.

KOVA: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizde önde olmaktan yanasınız. Bugün paylaşım içinde olduğunuz kişilerin duygusal problemlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kendi olanaklarınızı onların yararı için kullanabilirsiniz.

BALIK: Özgüveniniz sayesinde tüm konularda başarılı olacaksınız. Gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar iş veriminizi artırıyor.