Güne Başlarken | 14 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Temmuz 2021, Çarşamba 07:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.
- Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
- Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü.
- Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlenmesinin ardından şehir genelinde acil durum ilan edildi.
- Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı.
Güne Dair Notlar
- 14 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 63 TL euro ise 10, 17 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı Antalya, 29°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Az bulutlu Trabzon, 24°C, 27°C Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Doğumun nasıl olacağı konusunda sabırlı beklemelisiniz. Çünkü bunu bebeğinizin anne karnındaki pozisyonu belirliyor. Kendinizi yıpratmayın, doktorunuzun kararını bekleyin. En sağlıklı şekilde yavrunuzu kucağınıza alırsınız. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...
14 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Ketum davranışlarınızın altında gizli planlar var. Bunları çevrenizden saklamayı ve sorumlulukları tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirebilirsiniz.
- BOĞA: Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle ortak aktiviteler yapabilirsiniz. Eleştirilere açık değilsiniz.
- İKİZLER: Organizasyon ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir ama onları her konuda ikna edeceksiniz. Sizden olumlu etkilenmeleri sizin lehinize. Gücünüzün farkındasınız.
- YENGEÇ: Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Duygusal yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için arkadaş seçimleriniz de bu yönde.
- ASLAN: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişimde başarılısınız. Güneş, yakın ilişkilerinize renkli ama dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok geniş.
- BAŞAK: Maddi konuda araştırma yapacaksınız. Özgürlüğünüzü kanıtlayıp farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkıp kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Yaratıcılığınızı çıkaracak yolculuklar söz konusu.
- TERAZİ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Bugün çevrenizin enerjinizi bölmesine izin vermeyin.
- AKREP: İdealist yapınızdan ödün vermeden başarınızı artırmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Mantıklı konuşmalarınla çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız. Düşüncelerinizi dağıtmamalısınız.
- YAY: Bugün, sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman kendinizi daha mutlu hissediyor, paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.
- OĞLAK: Ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantıklı düşüncelerden yola çıkarak çözüm bulacaksınız. Sezgileriniz çok yoğun.
- KOVA: Mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Güvenin çok önemli olduğunu hissettirmelisiniz.
- BALIK: Bugün her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız olayları gereğinden fazla irdelemeyin. Ayaklarınızla ilgili sorunlara dikkat edin.
BUNLARI DA OKUYUN