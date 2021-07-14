Güne Başlarken | 14 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü.

Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlenmesinin ardından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı.

Güne Dair Notlar

14 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 63 TL euro ise 10, 17 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı Antalya, 29°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Az bulutlu Trabzon, 24°C, 27°C Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Doğumun nasıl olacağı konusunda sabırlı beklemelisiniz. Çünkü bunu bebeğinizin anne karnındaki pozisyonu belirliyor. Kendinizi yıpratmayın, doktorunuzun kararını bekleyin. En sağlıklı şekilde yavrunuzu kucağınıza alırsınız. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...





14 Temmuz günlük burç yorumları