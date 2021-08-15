Güne Başlarken | 15 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Ağustos 2021, Pazar 07:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Lübnan'ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
- Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bini aştı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Bolu’nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26’ya yükseldi." ifadelerini kullandı.
- Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da, jandarma helikopteriyle köylerinden tahliye edilen afetzedeler, duygu dolu anlar yaşadı.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli." dedi.
Güne Dair Notlar
- 15 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 52 TL euro ise 10, 06 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 23°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 37°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20°C, 24°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 38°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
15 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ: Çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecek. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Eleştirilere açık değilsiniz ama felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.
BOĞA: Aşk ve çevre ilişkilerini birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.
İKİZLER: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz şartları ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.
YENGEÇ: Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli, daha hoşgörülü davranmalı ve pratik düşünmelisiniz.
ASLAN: Kazançlarınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
BAŞAK: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerlerken çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacak. Ay’ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi bakmanızı sağlıyor.
TERAZİ: Yapmayı planladığınız işlerde daha temkinli ve detaycı davranacağınız bir gündesiniz. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.
AKREP: Arkadaşlarınızla yapacağınız çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Sınanma duygusu içinde hareket edeceğiniz bugün sabırlı davranarak kendinizi ispat edebileceksiniz.
YAY: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor ve aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz.
OĞLAK: Duygusal yönlerinizi öne çıkarmaktan çekindiğiniz için hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Kültürel yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.
KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara çok temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirel konuşmalardan uzak kalmalısınız.
BALIK: Bugün yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor. Sorumluluğunuz fazlalaştıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.