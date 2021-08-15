Güne Başlarken | 15 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Lübnan'ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Bolu’nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirterek, "Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26’ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da, jandarma helikopteriyle köylerinden tahliye edilen afetzedeler, duygu dolu anlar yaşadı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli." dedi.

Güne Dair Notlar

15 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 52 TL euro ise 10, 06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 23°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 37°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20°C, 24°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 38°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

15 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecek. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Eleştirilere açık değilsiniz ama felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.

BOĞA: Aşk ve çevre ilişkilerini birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

İKİZLER: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz şartları ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.

YENGEÇ: Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli, daha hoşgörülü davranmalı ve pratik düşünmelisiniz.

ASLAN: Kazançlarınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

BAŞAK: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerlerken çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacak. Ay’ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi bakmanızı sağlıyor.

TERAZİ: Yapmayı planladığınız işlerde daha temkinli ve detaycı davranacağınız bir gündesiniz. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.

AKREP: Arkadaşlarınızla yapacağınız çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Sınanma duygusu içinde hareket edeceğiniz bugün sabırlı davranarak kendinizi ispat edebileceksiniz.

YAY: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor ve aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz.

OĞLAK: Duygusal yönlerinizi öne çıkarmaktan çekindiğiniz için hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Kültürel yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara çok temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirel konuşmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Bugün yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor. Sorumluluğunuz fazlalaştıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.