Güne Başlarken | 15 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 15 Aralık günü saat 07.53’de dolar 5,81 TL’den işlem görürken, euro ise 6,46 TL civarında seyrediyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla çevreleri, Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu. 3°C, 11°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. 9°C, 15°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 19°C

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 18°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 12°C, 18°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. 13°C, 21°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu. 14°C, 19°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C, 3°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 13°C

Günün şiiri

Yurdumun Şairleri köşesinden seçtiğimiz günün şiiri, Ankara Polatlı'dan belediye meclis üyesi ve eğitimci Sırrı Arpaç'tan.

15 Aralık 201 9 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkilediyse sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içindesiniz. Sadece size ait olan zamanlarda bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bazı dedikodular duyabilirsiniz.

YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda keyifli günler getirecek. Dağınıklık size çoğu kez çok şey kaybettirebiliyor.

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen işlere ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

AKREP: Bugün, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

OĞLAK: Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Disiplin önemli.

KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gündesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.

Bugün:

İran'da bulunan asasinlerin Alamut kalesi, Hulagu Han ordusu tarafından yok edildi. 1256

Amerikan yerli kabilelerinden Titan Dakotalarının şefi ''Oturan Boğa'' (Tatanka İyotake), ABD'nin harekete geçirdiği yerel polis ve askerler tarafından öldürüldü.(d. 1831) 1890

Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı. 1893

Türkiye - Macaristan dostluk antlaşması İstanbul’da imzalandı. 1923

Rüzgar Gibi Geçti filmi Atlanta'da (ABD) gösterime girdi. 1939

769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistin'e giden Struma gemisi, İstanbul'a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandı. 1941

Fransa ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı. 1948

TBMM'de Sivas Kongresi'ne Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle TBMM'nin Birinci Döneminde Bulunan Üyelere Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kabul edildi. 1948

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İstanbul bürosu açıldı. 1949

I. Baudouin kraliçe Fabiola adını alan Fabiola de Mora y Aragón ile evlendi. Evlilik töreni Brüksel'deki Saint-Michel-et-Gudule katedralinde yapıldı ve Belçika'da ilk kez olmak üzere televizyonda yayınlandı. 1960

Sovyet uzay sondası Venera 7 Venüs gezegenine ulaştı ve etrafında 23 dakika dolanarak Dünya'ya bilgi gönderdi. 1970

Yaşar Kemal, pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidemedi. Tepkiler üzerine, yazara 15 gün sonra pasaport verildi. 1972

Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu. 1986

Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan Dolarının satış kurunu 1.300 liraya yükseltti. 1987

Türkiye tarihinin o güne kadarki en büyük ikramiyesi bir Sayısal Loto talihlisine çıktı: 211 milyar lira. 1996



