Güne Başlarken | 15 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?





Artan fiyatlara rağmen konut satışları rekora doymuyor. Kasımda 179 bin konut satışı ile bu yılın en yüksek adedine ulaşılırken, bu rakam aylıkta tüm zamanların en yüksek dördüncü sırasına yerleşti. Yabancıda da çifte rekor geldi, hem aylık hem de tüm zamanların zirvesi görüldü.

Milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek olan asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Beklenti de 4.000 liranın üzerinde bir ücret belirleneceği yönünde. Asgari ücret zammı işsizlik maaşından kıdem tazminatına kadar birçok hesabı etkiliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, özel hastanenin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası hastanede yatan 17 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Omicron varyantının Türkiye'de tespit edilmesinin ardından uzmanlar İstanbul için uyarı yaptı. Omicron’a karşı acil aşı eylem planının devreye sokulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sönmez, 3. doz aşı çağrısında bulundu. Sönmez, 'Omicron’a karşı acil aşı eylem planının devreye sokularak, 6 aylık zaman aralığının 3 aylık aylık süreye çekilerek tamamlanması gerekiyor. 3 doz Sinovac’da koruma yüzdesinin tespit edilmesi için sekanslama ve laboratuvar araştırmaları yapılmalı.' dedi. İşte detaylar...

Güne Dair Notlar

15 Aralık günü saat 7.35'te dolar 14,38 TL, euro ise 16,22 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 7°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Antalya, 11°C, 15°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 5°C, 6°C Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 11°C, 16°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 1°C, 9°C Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Annemizi Saklarken, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar

15 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisiniz

BOĞA: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: Değişiklik yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyecek gücünüz var.

ASLAN: Duygusal ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Enerjinizi olumlu kullanın. Yaratıcılık önde olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

BAŞAK: Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı tarafınızı güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız. Yeniliklere açık olmalısınız.

TERAZİ: İdeallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Çevrenizdeki birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

YAY: Duygularınız yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar yaşanabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak işler yapacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA: Bugün ve partnerinizle karşıt düşüncede olmanız duygusal sorunları ortaya çıkaracak. İnatçısınız ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyorsunuz. Bu yüzden olayları fazla abartmaya başladınız.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olun.