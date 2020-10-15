Güne Başlarken | 15 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

IMF Başkanı Georgieva, ekonomik ve finansal istikrar için sağlanan desteklerin bir süre daha kritik bir öneme sahip olacağını belirterek, "Fişi çok erken çekerseniz, kendi kendinize ciddi zarar verme riski alırsınız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güne Dair Notlar

15 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 92 TL, euro ise 9, 30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 19°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 12°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

John Steinbeck - Gazap Üzümleri

Yayımlandığı günden bu yana büyük ses getirmeyi başaran ve John Steinbeck’in en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen Gazap Üzümleri, 20’nci yüzyılın başyapıtları arasında yer alıyor. Yazara Pulitzer ödülünü getiren kitap, 1929 Sanayi İnkılabı sonrası Amerika’nın yaşadığı ekonomik buhranları gerçekçi bir dille okuyucuya aktarıyor. Açlık, sefalet, büyük umutlar ve hayaller çerçevesinde işlenen hikaye, sahip olduğu yalın dili ile de romanı okuyucu için akıcı bir hale getiriyor. Okudukça adeta o yıllara gideceğiniz ve kahramanların acılarını kendi içinizde hissedeceğiniz muhteşem bir olay örgüsü sizi bekliyor. John Steinbeck imzalı bu başyapıtı bir çırpıda okumaya hazır olun!

Günün köşe yazısı

Dünyanın en büyük ve güçlü teknoloji şirketi Apple’da Deniz Teoman isimli bir üst düzey yönetici olduğunu pek çok kişi bilmiyordu. Apple CEO’su Tim Cook, merakla beklenen iPhone12 modellerinin sunumunda, yeni ürünleri farklı bölüm yöneticilerinin tanıtmasını istedi. Ekranda “Deniz Teoman, Apple Başkan Yardımcısı” yazısı belirince Türkiye’deki takipçiler daha büyük bir ilgiyle etkinliği izlemeye başladı. Teoman, MagSafe özelliğini tanıttı. Bu kadar kritik sunumda Deniz Teoman’a yer verilmesi, Türk mühendise gösterilen önemin bir göstergesi. Hakan Çelik'in yazısı...

15 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırım konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

BOĞA: Özgürlük duygunuz belirgin ve alışkanlıklardan vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.

YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmak kolay değil, farkındasınız.

ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gün.

TERAZİ: Birlikte çalıştığınız kişilere vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.

AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.

YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için yakın çevrenizdeki insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın.

OĞLAK: Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekler karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek, sonuca gitmeyi denemelisiniz.

KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini de alarak sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün.

BALIK: Sezgilerinizin çok yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili sınırlarınızı genişletmek fikrini çevre koşullarıyla birlikte değerlendirin.