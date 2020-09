Güne Başlarken | 15 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Aynı gün içinde önce El Bab'da Türk Kızılayı, ardından Afrin'de masum halkı hedef alan canileri ve arkalarındaki savaş baronlarını lanetliyoruz. Bu vahşetin hesabı sorulacak, emperyalistlerin bölgedeki oyunu bozulacaktır." dedi

dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, California'da haftalardır süren orman yangınlarının iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu iddia ederek rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim değişikliğini inkar etmek ve “iklim kundakçısı” olmakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısında son 3 günde 27 bin 404 artış oldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi.

Balıkesirspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Akhisarspor ile Tuzlaspor, 0-0 berabere kaldı.

İtalyan devi Inter, geçen sezon bedelsiz olarak Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Diego Godin'in sözleşmesini feshetti.

15 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,49 TL, euro ise 8,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 27°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Hekimoğlu (Kanal D), Arabalar 3 (ATV), Yedi Bela Hüsnü (SHOW), Masumlar Apartmanı (TRT 1)

On Küçük Zenci - Agatha Christie

İngiliz yazar Agatha Christie, polisiye edebiyatın nevi şahsına münhasır karakterlerinden biri. Bugün doğum günü olması vesilesiyle, 'On Küçük Zenci' romanını öneriler arasına aldık. Romanda, her birinin gizlediği bazı sırlar olan on kişi, Zenci Adası’ndaki ıssız bir malikâneye davet edilir. Ancak malikâneye giden grubu bir sürpriz bekler, ev sahibi ortalarda yoktur. Bu on kişi adada mahsur kalır. Konuklar bir süre sonra gizledikleri sırları birbirlerine anlatıp teker teker ölmeye başlarlar... // Altın Kitaplar, 28 TL.

Agatha Christie hakkında küçük bir sürpriz daha

Malumunuz iyiden iyiye Mars retrosunun etkisi altına girdik. Posta yazarlarından astrolog Öner Döşer, bu retroyla başa çıkma yöntemlerini anlattı. Mars retrosu hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsan birkaç linkimiz daha var:

Açıkhavada film: Rocketman

Şehrin ortasında, yeşillikler içindeki bir bahçede, yıldızların altında film izleyerek harika bir akşam geçirebilirsiniz. KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması etkinliklerinde bu akşam saat 20.30'da 'Rocketman' filmi gösterilecek.

Bundan tam 45 yıl önce bugün, hala zevkle dinlediğimiz Pink Floyd'un 'Wish You Were Here' albümü piyasaya çıktı. Albüme adını veren bu şarkı, Roger Waters ve David Gilmour'un birlikte yazdığı nadir parçalardan biri.

Son dönemlerde Türkiye ile en çok karşı karşıya gelen Avrupa ülkesi Fransa. Emmanuel Macron yönetimi, Ankara’nın şimşeklerini bir kez daha üzerine çekiyor. Peki neden?

Murat Çelik'in yazısı burada.

KOÇ : Size her konuda destek verecek dostlarınız var ama yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Mizacınız çok zor ve cesur davranıyorsunuz.

: Size her konuda destek verecek dostlarınız var ama yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Mizacınız çok zor ve cesur davranıyorsunuz. BOĞA: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde büyük artış gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatler olabilir. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde büyük artış gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatler olabilir. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz. İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.

Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız. YENGEÇ : Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor, partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.

: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor, partnerinizden ilgi bekliyorsunuz. ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyona katılacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyona katılacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız. BAŞAK : İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünün. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz.

: İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünün. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz. TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermeyip haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermeyip haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz. AKREP: Aşk hayatında yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal aktiviteleriniz çoğalıyor.

Aşk hayatında yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal aktiviteleriniz çoğalıyor. YAY : Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmayın. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe karşı tarafla anlaşmanız güç. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

: Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmayın. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe karşı tarafla anlaşmanız güç. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor. OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz. KOVA: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. BALIK: Bugün, kendinizi enerjik ama bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz ve aklınız size özgürlük veriyor.

15 Eylül gününe damga vuran olaylar