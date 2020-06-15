Güne Başlarken | 15 Haziran 2020
Hafta başından selamlar. Güne Başlarken yine senin için hazırlandı. İçeride işine yarayacak en az 1 tane bilgi olduğuna eminiz. Günaydın!
15 Haziran 2020, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu.
- Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 50 puanla lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor ise puanını 28'e yükseltti.
- Sağlık Bakanı Koca, 14 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de, son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.
- 15 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,82 TL, euro ise 7,68 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 18°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Sadece keyfine düşkünler için: Ekran karşısında atıştırmalık 8 tarif
- Zeytinli sable
- Pişmaniye kurabiye
- Küllü kurabiye
- Karabuğdaylı kakaolu hurma topu
- Limonlu kurabiye
- Muzlu kek
- Caprese bisküvi
- Şeftalili tart
Tarifler için buraya.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Zalim İstanbul (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Sefirin Kızı (Star TV)
Film önerisi: Kaynak (The Fountain) - 2006
Kitap önerisi: Ölümcül Hastalık Umutsuzluk - Soren Kierkegaard
Günlük burç yorumları (15 Haziran 2020)
- KOÇ: Sorumluluklar canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için sıkı bir çalışmaya başlamalısınız. Duygularınız farklı işler yapmaktan yana olsa bile içinde bulunduğunuz durum önemli. Enerjiniz çok yüksek.
- BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdakini üzebilir ve onu zorda bırakabilirsiniz. Egonuz yüksek.
- İKİZLER: Bulunduğunuz şartların iyi olması sizi pek etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişmeler yaşamak istiyorsunuz. Bazen yaptıklarınızın ters algılanması canınızı sıkıyor. Acele etmeyin.
- YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve hiçbir şeyi acele getirmiyorsunuz. Maddiyat ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız fırsatlar yine karşınıza çıkacak. Bu sizin başarınıza güç verecek, başarınız artacak
- ASLAN: Aşkla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olabilir. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Bu durum kafanızda birtakım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken aşkta zor anlar yaşayabilirsiniz.
- BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar bugün gündeme gelecek. Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda size destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları size sunacak.
- TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için kariyerinizi kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda planlarınız dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.
- AKREP: Kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Etkili konuşmanızla herkesi büyüleyebilirsiniz.
- YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde bazı engelleri kolaylıkla aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.
- OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışları gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İş birliğine önem vermeniz gereken bir gün. Bilinçaltınız çok yoğun.
- KOVA: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.
- BALIK: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek birçok konuda kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.
15 Haziran gününe damga vuran olaylar
- Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. 1826
- Macaristan'da işçiler genel greve çıktı. 1918
- Hollanda'nın La Hey kentinde Adalet Divanı'nın ilk celsesi açıldı. 1922
- İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi yani bugün ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hizmete girdi. 1927
- Medeni Kanun'da değişiklik yapıldı. Evlilik yaşı kadınlarda 15, erkeklerde 17'ye indirildi. 1938
- Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev Müze oldu. 1942
- Ağustos 1965'te "Kısmet" adlı yelkenliyle İstanbul'dan denize açılan Sadun Boro, dünya turunu tamamlayarak İstanbul'a döndü. 1968
- Başbakan Süleyman Demirel, öğrenci olayları konusunda, "Endişe verici bir şey yok" dedi. 1968
- İspanya'da 41 yıl sonra ilk seçimler yapıldı. 1977
- Mehmet Ali Ağca'yı hapisten kaçıran Bünyamin Yılmaz 18 yıl hapse mahkum oldu. 1981
- Tutuklu bulunan Dr. İsmail Beşikçi'nin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı'na 10 bin imzalı bir dilekçe verildi. 1990
- Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin yedi yıl olduğunu tespit etti. 2012
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