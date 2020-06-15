Güne Başlarken | 15 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 50 puanla lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor ise puanını 28'e yükseltti.

Sağlık Bakanı Koca, 14 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de, son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.

Güne Dair Notlar

15 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,82 TL, euro ise 7,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 18°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Sadece keyfine düşkünler için: Ekran karşısında atıştırmalık 8 tarif

Zeytinli sable

Pişmaniye kurabiye

Küllü kurabiye

Karabuğdaylı kakaolu hurma topu

Limonlu kurabiye

Muzlu kek

Caprese bisküvi

Şeftalili tart

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Zalim İstanbul (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Sefirin Kızı (Star TV)

Film önerisi: Kaynak (The Fountain) - 2006

Kitap önerisi: Ölümcül Hastalık Umutsuzluk - Soren Kierkegaard

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2020)

KOÇ: Sorumluluklar canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için sıkı bir çalışmaya başlamalısınız. Duygularınız farklı işler yapmaktan yana olsa bile içinde bulunduğunuz durum önemli. Enerjiniz çok yüksek.

Sorumluluklar canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için sıkı bir çalışmaya başlamalısınız. Duygularınız farklı işler yapmaktan yana olsa bile içinde bulunduğunuz durum önemli. Enerjiniz çok yüksek. BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdakini üzebilir ve onu zorda bırakabilirsiniz. Egonuz yüksek.

Değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdakini üzebilir ve onu zorda bırakabilirsiniz. Egonuz yüksek. İKİZLER: Bulunduğunuz şartların iyi olması sizi pek etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişmeler yaşamak istiyorsunuz. Bazen yaptıklarınızın ters algılanması canınızı sıkıyor. Acele etmeyin.

Bulunduğunuz şartların iyi olması sizi pek etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişmeler yaşamak istiyorsunuz. Bazen yaptıklarınızın ters algılanması canınızı sıkıyor. Acele etmeyin. YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve hiçbir şeyi acele getirmiyorsunuz. Maddiyat ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız fırsatlar yine karşınıza çıkacak. Bu sizin başarınıza güç verecek, başarınız artacak

Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve hiçbir şeyi acele getirmiyorsunuz. Maddiyat ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız fırsatlar yine karşınıza çıkacak. Bu sizin başarınıza güç verecek, başarınız artacak ASLAN : Aşkla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olabilir. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Bu durum kafanızda birtakım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken aşkta zor anlar yaşayabilirsiniz.

: Aşkla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olabilir. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Bu durum kafanızda birtakım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken aşkta zor anlar yaşayabilirsiniz. BAŞAK : Ailenizle ilgili sorunlar bugün gündeme gelecek. Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda size destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları size sunacak.

: Ailenizle ilgili sorunlar bugün gündeme gelecek. Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda size destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları size sunacak. TERAZİ : Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için kariyerinizi kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda planlarınız dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.

: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için kariyerinizi kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda planlarınız dahilinde çalışmalar üretmelisiniz. AKREP : Kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Etkili konuşmanızla herkesi büyüleyebilirsiniz.

: Kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Etkili konuşmanızla herkesi büyüleyebilirsiniz. YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde bazı engelleri kolaylıkla aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.

Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde bazı engelleri kolaylıkla aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz. OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışları gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İş birliğine önem vermeniz gereken bir gün. Bilinçaltınız çok yoğun.

Yaşamınızdaki doğru ve yanlışları gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İş birliğine önem vermeniz gereken bir gün. Bilinçaltınız çok yoğun. KOVA : Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz. BALIK: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek birçok konuda kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

15 Haziran gününe damga vuran olaylar

Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. 1826

Macaristan'da işçiler genel greve çıktı. 1918

Hollanda'nın La Hey kentinde Adalet Divanı'nın ilk celsesi açıldı. 1922

İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi yani bugün ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hizmete girdi. 1927

Medeni Kanun'da değişiklik yapıldı. Evlilik yaşı kadınlarda 15, erkeklerde 17'ye indirildi. 1938

Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev Müze oldu. 1942

Ağustos 1965'te "Kısmet" adlı yelkenliyle İstanbul'dan denize açılan Sadun Boro, dünya turunu tamamlayarak İstanbul'a döndü. 1968

Başbakan Süleyman Demirel, öğrenci olayları konusunda, "Endişe verici bir şey yok" dedi. 1968

İspanya'da 41 yıl sonra ilk seçimler yapıldı. 1977

Mehmet Ali Ağca'yı hapisten kaçıran Bünyamin Yılmaz 18 yıl hapse mahkum oldu. 1981

Tutuklu bulunan Dr. İsmail Beşikçi'nin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı'na 10 bin imzalı bir dilekçe verildi. 1990

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin yedi yıl olduğunu tespit etti. 2012



