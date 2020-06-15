Türkiye Güne Başlarken | 15 Haziran 2020

Güne Başlarken | 15 Haziran 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 15 Haziran 2020

Hafta başından selamlar. Güne Başlarken yine senin için hazırlandı. İçeride işine yarayacak en az 1 tane bilgi olduğuna eminiz. Günaydın!

15 Haziran 2020, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu.
  • Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 50 puanla lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor ise puanını 28'e yükseltti.
  • Sağlık Bakanı Koca, 14 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de, son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.

Güne Dair Notlar

  • 15 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,82 TL, euro ise 7,68 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 21°C, 27°C  Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya, 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
Ankara, 14°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon, 18°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır, 14°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Sadece keyfine düşkünler için: Ekran karşısında atıştırmalık 8 tarif

  • Zeytinli sable
  • Pişmaniye kurabiye
  • Küllü kurabiye
  • Karabuğdaylı kakaolu hurma topu

  • Limonlu kurabiye 
  • Muzlu kek
  • Caprese bisküvi 
  • Şeftalili tart

Tarifler için buraya.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Zalim İstanbul (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Sefirin Kızı (Star TV)

Film önerisi: Kaynak (The Fountain) - 2006

Kitap önerisi: Ölümcül Hastalık Umutsuzluk - Soren Kierkegaard

Günlük burç yorumları (15 Haziran 2020)

  • KOÇ: Sorumluluklar canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için sıkı bir çalışmaya başlamalısınız. Duygularınız farklı işler yapmaktan yana olsa bile içinde bulunduğunuz durum önemli. Enerjiniz çok yüksek. 
  • BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdakini üzebilir ve onu zorda bırakabilirsiniz. Egonuz yüksek. 
  • İKİZLER: Bulunduğunuz şartların iyi olması sizi pek etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişmeler yaşamak istiyorsunuz. Bazen yaptıklarınızın ters algılanması canınızı sıkıyor. Acele etmeyin. 
  • YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve hiçbir şeyi acele getirmiyorsunuz. Maddiyat ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız fırsatlar yine karşınıza çıkacak. Bu sizin başarınıza güç verecek, başarınız artacak
  • ASLAN: Aşkla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olabilir. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Bu durum kafanızda birtakım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken aşkta zor anlar yaşayabilirsiniz. 
  • BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar bugün gündeme gelecek. Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda size destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları size sunacak. 
  • TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için kariyerinizi kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda planlarınız dahilinde çalışmalar üretmelisiniz. 
  • AKREP: Kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Etkili konuşmanızla herkesi büyüleyebilirsiniz. 
  • YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde bazı engelleri kolaylıkla aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz. 
  • OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışları gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İş birliğine önem vermeniz gereken bir gün. Bilinçaltınız çok yoğun. 
  • KOVA: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz. 
  • BALIK: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek birçok konuda kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

15 Haziran gününe damga vuran olaylar

  • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. 1826
  • Macaristan'da işçiler genel greve çıktı. 1918
  • Hollanda'nın La Hey kentinde Adalet Divanı'nın ilk celsesi açıldı. 1922
  • İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi yani bugün ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hizmete girdi. 1927
  • Medeni Kanun'da değişiklik yapıldı. Evlilik yaşı kadınlarda 15, erkeklerde 17'ye indirildi. 1938
  • Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev Müze oldu. 1942
  • Ağustos 1965'te "Kısmet" adlı yelkenliyle İstanbul'dan denize açılan Sadun Boro, dünya turunu tamamlayarak İstanbul'a döndü. 1968
  • Başbakan Süleyman Demirel, öğrenci olayları konusunda, "Endişe verici bir şey yok" dedi. 1968
  • İspanya'da 41 yıl sonra ilk seçimler yapıldı. 1977
  • Mehmet Ali Ağca'yı hapisten kaçıran Bünyamin Yılmaz 18 yıl hapse mahkum oldu. 1981
  • Tutuklu bulunan Dr. İsmail Beşikçi'nin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı'na 10 bin imzalı bir dilekçe verildi. 1990
  • Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin yedi yıl olduğunu tespit etti. 2012


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