Güne Başlarken | 15 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman, Tahir Yıldız ve Sinan Özen ile birlikte uyuşturucu aldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Tahir Yıldız, 'Ben Ceren'le birlikte olduktan sonra duşa girdim. O arada Tahir, 'Sinan koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Baktığımda Ceren çıplaktı, Tahir de yarı çıplaktı' dedi. Ceren Duman'ın annesi Ebru Minareci ise anlatılanlara tepki göstererek "Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'ndaki İspanya-İsveç maçı 0-0 tamamlandı.

Mardin Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu öğretmen meslektaşı Suzan Basın (28) ile birlikte hayatını kaybeden Büşra Yıldız'ın (27) cenazesi memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

Güne Dair Notlar

15 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 47 TL euro ise 10, 27 TL.

ise Gram altın ise 507 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 20°C, 24°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 12°C, 23°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 18°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık

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Günün köşe yazısı

Brüksel’de NATO’nun gelecekteki 10 yılını şekillendirecek olması bakımından son derece önemli bir zirveye tanıklık ettik. Liderler arasındaki ikili diyalogdan yansıyan kareler elbette önemlidir fakat uluslararası zirveler, liderler birbirlerine gülümsediler, dokundular, yakın davrandılar gibi bir analizle yorumlanamaz. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

15 Haziran günlük burç yorumları