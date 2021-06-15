Güne Başlarken | 15 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Haziran 2021, Salı 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman, Tahir Yıldız ve Sinan Özen ile birlikte uyuşturucu aldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Tahir Yıldız, 'Ben Ceren'le birlikte olduktan sonra duşa girdim. O arada Tahir, 'Sinan koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Baktığımda Ceren çıplaktı, Tahir de yarı çıplaktı' dedi. Ceren Duman'ın annesi Ebru Minareci ise anlatılanlara tepki göstererek "Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.
- 16. Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'ndaki İspanya-İsveç maçı 0-0 tamamlandı.
- Mardin Nusaybin ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu öğretmen meslektaşı Suzan Basın (28) ile birlikte hayatını kaybeden Büşra Yıldız'ın (27) cenazesi memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.
- ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.
Güne Dair Notlar
- 15 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 47 TL euro ise 10, 27 TL.
- Gram altın ise 507 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 20°C, 24°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 12°C, 23°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 18°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Brüksel’de NATO’nun gelecekteki 10 yılını şekillendirecek olması bakımından son derece önemli bir zirveye tanıklık ettik. Liderler arasındaki ikili diyalogdan yansıyan kareler elbette önemlidir fakat uluslararası zirveler, liderler birbirlerine gülümsediler, dokundular, yakın davrandılar gibi bir analizle yorumlanamaz. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
15 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddi durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
- BOĞA: Maddi konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Düşündüğünüz şeyler için yabancı ülkelere yolculuklar söz konusu.
- İKİZLER: İstekler ve hayaller arasında istediğiniz köprüyü kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı tavrınızı iyi belirleyin. Sizi aşan konularda çekimser davranıyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün iş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak isteyebilir ama yalnız kalabilirsiniz. Onların farklı davranışları karşısında göstereceğiniz duygusal tepkilere kendiniz bile şaşırabilirsiniz.
- ASLAN: Bugün, düşüncelerinizde daha fazla esneklik görülecek. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken birçok organizasyon gündeme gelecek. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız. Hata yapmayın.
- BAŞAK: Kendinizi, çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Bugün, ilginç fırsatlar karşısında karar verme güçlüğü yaşayabilirsiniz.
- TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecek. Maddi katkılardan çok yapacağınız manevi yardım onları rahatlatacak.
- AKREP: Maddi konularla ilgili düşünceleriniz birçok aktivitenin önüne geçebilir. Arayış içindesiniz. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği desteği sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu.
- YAY: Duygularınızda artan arayış sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözüm getiriyorsunuz. Çabuk değişim gösteriyor ve çevrenizin her konuda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz.
- OĞLAK: Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen şeyler başkaları için önemli olabilir. Aranıza mesafe koymalı ama iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.
- KOVA: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek adına çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.
- BALIK: Kaynaklarınızı doğru kullandığınız zaman başarıya ulaşmamanız için hiçbir neden yok. Çeşitli düşünceler içindesiniz. Yurtdışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Güçten yana oluşunuzu destekleyenler olacak.
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