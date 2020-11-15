Güne Başlarken | 15 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Avusturya’da artan corona virüs vakalarının ardından hükümet, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta boyunca ülke genelinde sıkı karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.

Yunanistan’ın Kozana (Kozani) şehrindeki çiftlikte yetiştirilen vizonlarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde vefat edenlerin sayısının 116’ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul’da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Güne Dair Notlar

15 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,66 TL euro ise 9,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı. 10°C, 15°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı. 17°C, 25°C Ankara, Parçalı bulutlu. 3°C, 14°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 11°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Artık bir kadının bile bile yok sayılmasına, bir erkeğin gölgesinde bırakılmasına tahammülümüz yok, yetti. Anında tepki, anında itiraz! Son yaşanan olay da bunun en güzel örneğiydi. Malum; Alman BioNTech şirketinin sahipleri Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, dünyaya umut olan Covid aşısının mucitleri... Dünya medyasında manşetteler. Birlikte, yan yana. Bir tek bizde kadın olan yok sayıldı, erkek olan kapağa taşındı! Evet; Uğur Şahin’i kapak yapıp, ‘Dünyanın Uğur’u’ diye başlık attılar. Şirin Sever'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jack London- Kızıl Veba

Jack London edebiyat tarihinin ilk kıyamet sonrası anlatılarından biri olan Kızıl Veba’yı tefrika halinde yayımladığında yıl 1912’ydi ve halihazırda bilimkurguyla temas eden Demir Ökçe ve Adem’den Önce kitaplarını yayımlamıştı. Diğer bilimkurgusal romanı Yıldız Gezgini’nin yayımlanmasına ise üç sene daha vardı. Bu süreç içerisinde yazdığı pek çok spekülatif öykü ve romanda London, geleceğe dair öngörülerde bulundu ve 2020 itibariyle bu öngörülerin büyük ölçüde gerçekleştiği eseri Kızıl Veba oldu.

Yıl 2073. Kızıl Veba’nın, dünya nüfusunun neredeyse tamamını yok etmesinin üzerinden altmış yıl geçmiştir. Geçmişe dair tüm yaşanılanlar büyük ölçüde unutulmuş, insanlığın binlerce yıldır sürdürdüğü gelişmeler tarih olmuştur. O günleri sadece bir kişi hatırlar: İhtiyar James Howard Smith. Batıl inançlarla dolu bu vahşi gelecekte, torunları ondan salgından önceki hayatı anlatmasını ister… anlattıklarına her ne kadar inanmasalar da.

Bu edisyonda “Kızıl Veba” ile birlikte Çin’in süpergüç, biyolojik savaşın tek çözüm olduğu başka bir gelecek tahayyülü sunan bilimkurgu öyküsü “Görülmemiş İstila” da kendine yer buluyor.

15 Kasım günlük burç yorumları