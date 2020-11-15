Güne Başlarken | 15 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Kasım 2020, Pazar 07:47 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
- Avusturya’da artan corona virüs vakalarının ardından hükümet, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta boyunca ülke genelinde sıkı karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.
- Yunanistan’ın Kozana (Kozani) şehrindeki çiftlikte yetiştirilen vizonlarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
- İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde vefat edenlerin sayısının 116’ya yükseldiğini açıkladı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul’da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.
Güne Dair Notlar
- 15 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,66 TL euro ise 9,07 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı. 10°C, 15°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı. 17°C, 25°C Ankara, Parçalı bulutlu. 3°C, 14°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 11°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 17°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Artık bir kadının bile bile yok sayılmasına, bir erkeğin gölgesinde bırakılmasına tahammülümüz yok, yetti. Anında tepki, anında itiraz! Son yaşanan olay da bunun en güzel örneğiydi. Malum; Alman BioNTech şirketinin sahipleri Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, dünyaya umut olan Covid aşısının mucitleri... Dünya medyasında manşetteler. Birlikte, yan yana. Bir tek bizde kadın olan yok sayıldı, erkek olan kapağa taşındı! Evet; Uğur Şahin’i kapak yapıp, ‘Dünyanın Uğur’u’ diye başlık attılar. Şirin Sever'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Jack London- Kızıl Veba
Jack London edebiyat tarihinin ilk kıyamet sonrası anlatılarından biri olan Kızıl Veba’yı tefrika halinde yayımladığında yıl 1912’ydi ve halihazırda bilimkurguyla temas eden Demir Ökçe ve Adem’den Önce kitaplarını yayımlamıştı. Diğer bilimkurgusal romanı Yıldız Gezgini’nin yayımlanmasına ise üç sene daha vardı. Bu süreç içerisinde yazdığı pek çok spekülatif öykü ve romanda London, geleceğe dair öngörülerde bulundu ve 2020 itibariyle bu öngörülerin büyük ölçüde gerçekleştiği eseri Kızıl Veba oldu.
Yıl 2073. Kızıl Veba’nın, dünya nüfusunun neredeyse tamamını yok etmesinin üzerinden altmış yıl geçmiştir. Geçmişe dair tüm yaşanılanlar büyük ölçüde unutulmuş, insanlığın binlerce yıldır sürdürdüğü gelişmeler tarih olmuştur. O günleri sadece bir kişi hatırlar: İhtiyar James Howard Smith. Batıl inançlarla dolu bu vahşi gelecekte, torunları ondan salgından önceki hayatı anlatmasını ister… anlattıklarına her ne kadar inanmasalar da.
Bu edisyonda “Kızıl Veba” ile birlikte Çin’in süpergüç, biyolojik savaşın tek çözüm olduğu başka bir gelecek tahayyülü sunan bilimkurgu öyküsü “Görülmemiş İstila” da kendine yer buluyor.
15 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla gezmelerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.
- BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensiz hissetmeyin. Böyle bir durum işiniz için en büyük tehlike demek. Ortam gereği çabuk davrandığınız yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.
- İKİZLER: Bugün yaptığınız görüşmede belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.
- YENGEÇ: Tercihlerinizi yanlış kullanmayın. Köklü değişim gezegeni karşıt Plüton’dan aldığınız olumsuz etki yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
- ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız kendinize vakit ayırın. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.
- BAŞAK: İş yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi. Önlemci yapınız aksiliklerin oluşmasını önlüyor.
- TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hatayı tekrar ederseniz aynı problem çıkabilir. Her zamankinden çekici ve zarifsiniz. Çalışkan bir kişiliğe sahipsiniz. Sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.
- AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
- YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmeniz arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnatçı davranıyorsunuz.
- OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın fikirlerinizi hayata geçirmekte yarar var. Karşınıza çıkan zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacak. Başarı yakın.
- KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmekte çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler sizi rahatsız etmiyor da, sadece kendi içinizde yarattığınız bazı anlamsız kuruntular engel teşkil ediyor.
- BALIK: Çok hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda da şansınız size yardım edebilir. Ama şansınızı da zorlamadan dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.