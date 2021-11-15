Güne Başlarken | 15 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız.' diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli' ifadelerini kullandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde aşırı hız yaptığı belirtilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç, çekci ve TIR'a çarptı. Kazada sıkışan ticari araçta bulunan Emine Dağlı öldü, 4 kişi de yaralandı.

Emlak Konut GYO, konut arzının yavaşladığı sektörde öncü rol oynayarak bu yılın son çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) 12 projede 15 bin konutu hayata geçireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda projeler birer birer satışa çıkarken, gelir paylaşımlı ihaleler de devam ediyor.

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlarda altın madalya kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Güne Dair Notlar

15 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10, 05 TL, euro ise 11, 52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 17°C Kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 16°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Düğün Dernek, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

Günün köşe yazısı

Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerine ve pandemiye rağmen fırsatların arttığına dikkat çeken KFC Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Feliks Boynuinceoğlu, “İlk 11 ayda 50 restoran açtık. 2022’de 8 ilde 100 restoran daha açıp 3 bin kişi alacağız. 5 yılda 500 restorana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...

15 Kasım günlük burç yorumları