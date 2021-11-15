Güne Başlarken | 15 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Kasım 2021, Pazartesi 07:43 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız.' diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli' ifadelerini kullandı.
- Adana'nın Pozantı ilçesinde aşırı hız yaptığı belirtilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç, çekci ve TIR'a çarptı. Kazada sıkışan ticari araçta bulunan Emine Dağlı öldü, 4 kişi de yaralandı.
- Emlak Konut GYO, konut arzının yavaşladığı sektörde öncü rol oynayarak bu yılın son çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) 12 projede 15 bin konutu hayata geçireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda projeler birer birer satışa çıkarken, gelir paylaşımlı ihaleler de devam ediyor.
- Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlarda altın madalya kazandı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Güne Dair Notlar
- 15 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10, 05 TL, euro ise 11, 52 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 17°C Kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 16°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Düğün Dernek, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu
Günün köşe yazısı
Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerine ve pandemiye rağmen fırsatların arttığına dikkat çeken KFC Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Feliks Boynuinceoğlu, “İlk 11 ayda 50 restoran açtık. 2022’de 8 ilde 100 restoran daha açıp 3 bin kişi alacağız. 5 yılda 500 restorana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...
15 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları davranışlarınızı olumsuz etkiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.
- BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bazı konuları sonradan aklınıza takıyorsunuz.
- İKİZLER: Geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
- YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemeye çalışmalısınız.
- ASLAN: Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz günden güne önem kazanıyor. Bugün iş bağlama konusunda başarılısınız.
- BAŞAK: İşyerinde yöneticilik yapıyorsanız şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusu. Gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.
- TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı olmamalısınız. Kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz.
- AKREP: Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız ve bu konuyu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınızdan zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız.
- YAY: Bugün bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Fiziksel anlamda çekici ve enerjiksiniz.
- OĞLAK: Uzun süredir gizlediğiniz planlar uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirin. Mesleki aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bugünlerde sakinliği elden bırakmamalısınız.
- KOVA: Gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinirlerinizi koruyabilirsiniz. Başarınız çoğaldıkça başarılı işler ayağınıza gelecek.
- BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içindesiniz. Belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.