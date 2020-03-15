Güne Başlarken | 15 Mart 2020
Herkese iyi pazarlar. Güzel haberler alacağınız bir tatil günü olması dileklerimizle... Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
15 Mart 2020, Pazar 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce aldığı önlemlere bir dizi yeni tedbiri de ekleyerek hazırladığı genelgeyi 81 ile gönderdi.
- Sağlık Bakan Koca dolandırıcılara karşı uyardı: Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.
- Sağlık Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan’a olan uçuşların da saat 00.00’dan itibaren 17 Nisan 2020’ye kadar askıya alındığı bildirildi.
- 14 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,33 TL, euro ise 7,06 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 11°C İzmir, Parçalı ve çok bulutlu. 12°C, 22°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu. 15°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 5°C, 19°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. 8°C, 12°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 17°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Esne, rahatla ve mutlu ol
Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Gel Dese Aşk (ATV), Savaşçı (FOX TV
Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman
Okunacak kitap önerisi: Karamazov Kardeşler - Dostoyevski
Oynanacak oyun önerisi: Ori and the Will of the Wisps
Günün spor müsabakaları: 1- Süper Lig’in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
- Ligde günün diğer maçlarında Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Trabzon/16.00)
2- TFF 1. Lig’de 28. haftaya Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Hatay/14.00/Adana/İzmir/16.30/Ankara/Manisa/19.00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur
Günlük burç yorumları (15 Mart 2020)
- KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularınıza değer vermelisiniz.
- BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.
- İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gündesiniz. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
- YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de isteklerinizde artış olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.
- ASLAN: Nostaljik konuşmalar yapacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.
- BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün. Uzun süredir planladığınız seyahatleri yapabilirsiniz. Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde etkiniz çok yüksek. Şansınızın epey açık.
- TERAZİ: Hesaplarınızı yaparken çevrenizde farklı gelişmeler yaşanacak. Konuşmalarınıza derin anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiliyorsunuz. İstekleriniz ve duygularınız arasında denge çok önemli.
- AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içindesiniz. Yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki inceleme huyundan yola çıkarak bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.
- YAY: Bazı korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerde çekimser kalmanız hata. Olaylara vakur şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız. Sakın kalmaya çalışın ve bocalamaktan vazgeçin.
- OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.
- KOVA: Sezgilerinizi çok iyi kullanacaksınız. Maddi değerlerinizi arttırmak için şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. iletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.
- BALIK: İlham veren Neptün burcunuzda ilerliyor. Bu da kuruntulu yönlerinizi yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirginleştiriyor. Küçük hesapları bir kenara bırakıp sakin şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz.
15 Mart gününe damga vuran olaylar
- Sovyetler Birliği'nde olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi. 1938
- Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın yaptırdığı "Karaca Tiyatrosu" İstiklal Caddesi Sular İdaresi Sokağında açıldı. 1955
- Turkish Daily News yayın hayatına başladı. 1961
- Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile aktör Richard Burton evlendi. 1964
- 21 yıl önce bugün 32. hükümet olarak Üçüncü Demirel Hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı. Oylamadan sonra bir konuşma yapan Başbakan Demirel "Buhrandan tecrübe edinilerek çıkılmıştır" dedi. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit ise "Hükümet bunalımı sona erdi. Şİmdi ahlak bunalımının sona ereceği günleri bekleyeceğiz" dedi. 1970
- Atatürk isminin özel okullarca kullanılması yasaklandı. 1971
- Cezaevinden kaçan THKP-C liderlerinden Ziya Yılmaz'a yakalandıktan sonra ölüm cezası verildi. 1972
- MSP lideri Necmettin Erbakan hakkında açılan davanın düşmesi amacıyla siyasi partiler yasasında değişiklik öngören ve Korutürk tarafından veto edilen yasa çıktı. 1978
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Demirel kendini Ayetullah sanıyor" dedi. 1980
- 33 hükümlü ve tutuklu tünel kazarak Van Cezaevi'nden kaçtı. Kaçaklardan 16'sı bir gün sonra yakalandı. 1980
- Genelkurmay, aralarında Mehmet Ali Ağca'nın da bulunduğu 43 kişinin 17 Mart günü saat17.00'ye kadar teslim olmamaları halinde vatandaşlıktan çıkarılacağını duyurdu. 1981
- İngiltere'de maden işçileri ülke çapında bir grev başlattı. 1984
- Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Monako takımı ile 12 yıl önce bugün Köln Müngersdorf Stadı'nda yaptığı maçta1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarında yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu. 1989
- İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev-154 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus Hostes Yuria Fomina ve bir korsan öldü. 2001