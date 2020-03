Güne Başlarken | 15 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce aldığı önlemlere bir dizi yeni tedbiri de ekleyerek hazırladığı genelgeyi 81 ile gönderdi.

Sağlık Bakan Koca dolandırıcılara karşı uyardı: Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.

Sağlık Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan’a olan uçuşların da saat 00.00’dan itibaren 17 Nisan 2020’ye kadar askıya alındığı bildirildi.

14 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,33 TL, euro ise 7,06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 11°C İzmir, Parçalı ve çok bulutlu. 12°C, 22°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu. 15°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 5°C, 19°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. 8°C, 12°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 17°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Esne, rahatla ve mutlu ol

Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.

Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Gel Dese Aşk (ATV), Savaşçı (FOX TV

Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman

Okunacak kitap önerisi: Karamazov Kardeşler - Dostoyevski

Oynanacak oyun önerisi: Ori and the Will of the Wisps

Günün spor müsabakaları: 1- Süper Lig’in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Trabzon/16.00)

2- TFF 1. Lig’de 28. haftaya Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Hatay/14.00/Adana/İzmir/16.30/Ankara/Manisa/19.00)

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Günlük burç yorumları (15 Mart 2020)

KOÇ : Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularınıza değer vermelisiniz.

BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.

İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gündesiniz. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de isteklerinizde artış olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: Nostaljik konuşmalar yapacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün. Uzun süredir planladığınız seyahatleri yapabilirsiniz. Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde etkiniz çok yüksek. Şansınızın epey açık.

TERAZİ: Hesaplarınızı yaparken çevrenizde farklı gelişmeler yaşanacak. Konuşmalarınıza derin anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiliyorsunuz. İstekleriniz ve duygularınız arasında denge çok önemli.

AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içindesiniz. Yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki inceleme huyundan yola çıkarak bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: Bazı korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerde çekimser kalmanız hata. Olaylara vakur şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız. Sakın kalmaya çalışın ve bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.

KOVA: Sezgilerinizi çok iyi kullanacaksınız. Maddi değerlerinizi arttırmak için şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. iletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: İlham veren Neptün burcunuzda ilerliyor. Bu da kuruntulu yönlerinizi yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirginleştiriyor. Küçük hesapları bir kenara bırakıp sakin şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz.

