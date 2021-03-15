Güne Başlarken | 15 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın geçen yılın sonunda yayımladığı genelge göre, artık koronavirüs tanısı konulan sağlıkçıya da malulluk aylığı bağlanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, sosyal medya hesaplarından maaşların ödenmediği ve sözlerin tutulmadığı yönünde imzalı ortak bildiri paylaştı.

İrlanda'nın, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi. Daha önce, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Güne Dair Notlar

15 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,56 TL euro ise 9,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 16°C Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu Antalya, 13°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin edliyor Ankara, 8°C, 12°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 6°C, 13°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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Tasarrufun hayati önem kazandığı bu dönemde uzaktan çalışan milyonlarca kişi yeni bilgisayar almak yerine eskisini güçlendirmek ya da tamir ettirmek için teknik servislere akın ediyor. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle herkes cihazının biran önce onarılmasını istiyor. İşi biraz uzayanlar adeta panik atak geçiriyor. Servisçiler isyanda... Murat Gülderen'in yazısı...

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Jack London- Kızıl Veba

Jack London edebiyat tarihinin ilk kıyamet sonrası anlatılarından biri olan Kızıl Veba’yı tefrika halinde yayımladığında yıl 1912’ydi ve halihazırda bilimkurguyla temas eden Demir Ökçe ve Adem’den Önce kitaplarını yayımlamıştı. Diğer bilimkurgusal romanı Yıldız Gezgini’nin yayımlanmasına ise üç sene daha vardı. Bu süreç içerisinde yazdığı pek çok spekülatif öykü ve romanda London, geleceğe dair öngörülerde bulundu ve 2020 itibariyle bu öngörülerin büyük ölçüde gerçekleştiği eseri Kızıl Veba oldu.





15 Mart günlük burç yorumları