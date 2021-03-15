Güne Başlarken | 15 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Mart 2021, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’nın geçen yılın sonunda yayımladığı genelge göre, artık koronavirüs tanısı konulan sağlıkçıya da malulluk aylığı bağlanabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, sosyal medya hesaplarından maaşların ödenmediği ve sözlerin tutulmadığı yönünde imzalı ortak bildiri paylaştı.
İrlanda'nın, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi. Daha önce, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.
Güne Dair Notlar
15 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,56 TL euro ise 9,05 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 16°C Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu Antalya, 13°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin edliyor Ankara, 8°C, 12°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 6°C, 13°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Tasarrufun hayati önem kazandığı bu dönemde uzaktan çalışan milyonlarca kişi yeni bilgisayar almak yerine eskisini güçlendirmek ya da tamir ettirmek için teknik servislere akın ediyor. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle herkes cihazının biran önce onarılmasını istiyor. İşi biraz uzayanlar adeta panik atak geçiriyor. Servisçiler isyanda... Murat Gülderen'in yazısı...
Günün kitabı
Jack London- Kızıl Veba
Jack London edebiyat tarihinin ilk kıyamet sonrası anlatılarından biri olan Kızıl Veba’yı tefrika halinde yayımladığında yıl 1912’ydi ve halihazırda bilimkurguyla temas eden Demir Ökçe ve Adem’den Önce kitaplarını yayımlamıştı. Diğer bilimkurgusal romanı Yıldız Gezgini’nin yayımlanmasına ise üç sene daha vardı. Bu süreç içerisinde yazdığı pek çok spekülatif öykü ve romanda London, geleceğe dair öngörülerde bulundu ve 2020 itibariyle bu öngörülerin büyük ölçüde gerçekleştiği eseri Kızıl Veba oldu.
15 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulamanız birçok kişiye garip gelebilir. Ama siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Gerçeklerden korkmuyor ve olaylara hırsla yaklaşıyorsunuz.
- BOĞA: Kariyerinizin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı sorumluluklar sizi rahatsız edecek. Bugün çevrenizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
- İKİZLER: Çok amaçlı yaşamdan hoşlandığınız için bazılarına farklı gelebilirsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor. Değişimden etkileniyorsunuz. Çok yönlü düşünmeniz olumlu sonuç getiriyor.
- YENGEÇ: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Ortak çalışmalar içinde olmanız sizi mutlu edecek. Çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Kariyerinizi zorlayıcı davranışlara karşı temkinli olun.
- ASLAN: Duygularınızı güzel sözlerle süslemek isteyebilirsiniz. Anlamlı olayları paylaşmak için her türlü şartın uygun olduğu bir gün. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin. Seçimlerinizle ilgili dikkatli olun.
- BAŞAK: Sosyal statünüzü etkileyecek görüşmeler olacak. Sözlerinizi doğru zamanda kullanmalısınız. Finans konularında belirleyici davranışlar içinde olacaksınız. Karşıt fikirlerinizi daha yumuşatarak söylemelisiniz.
- TERAZİ: İç güdülerinizin siz sağlayacağı avantajlar sayesinde başarıyı kısa sürede tadıp önemli yollar katedeceksiniz. Akıllı olduğunuz için başarıya çabuk ulaşıyorsunuz. Bugün yardım etme duygunuz yoğun.
- AKREP: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünüp hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımlar söz konusu olacak. Ani değişimlere henüz hazır olmadığınız bir gerçek.
- YAY: Bugün partnerinizle duygusal çekişmelere neden olabilecek olaylar yaşamak istemiyorsanız sözlerinizde net olmalı, kendinizi doğru ifade etmelisiniz. Yanlış anlaşılmaktan korkmadığınız için aldırmıyorsunuz.
- OĞLAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde görenler yanılıyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde sizi gördükleri zaman şaşkına dönüyorlar. Olumlu bir güdesiniz. Ciddi yönlerinizi bilenlere farklı geliyorsunuz.
- KOVA: Başkalarının fikirlerine ilgi gösterip olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden gençlerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Çevre koşullarını değiştirmek istiyorsunuz.
- BALIK: İş yerinde konumuzu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğü savunmanıza rağmen iş hayatınızda güçlü bir disiplin var. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz. Sevgi dolu yönleriniz çevrenizi olumlu etkiliyor.