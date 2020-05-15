Güne Başlarken | 15 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 71 milyon 294 bin 214 lira harcandığını bildirdi.

1911'den bu yana yapılan ölçümlere göre, bu yıl İstanbul'da ocak ayından 13 Mayıs'a kadar alınan sıcaklık ortalaması yükselerek rekor kırarken, sıcaklıklar kısa süreli erken yaz yaşatacak.

Güne Dair Notlar

15 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 6,92 TL, euro ise 7,48 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 28°C Açık Antalya, 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 15°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de vücudun sıvı dengesini sağlamak. Sabri Ülker Vakfı, vücudun sıvı dengesini korumak için Ramazan ayı boyunca su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini ve iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmesini öneriyor.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar- Yeni Bölüm (Kanal D), Med Cezir -Tekrar (STAR), Kalk Gidelim Eve (TRT 1)

Dizi önerisi: Beş Kardeş

Film önerisi: Umut (2009)

Kitap önerisi: Michelle Obama - Benim Hikayem

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2020)

KOÇ: Yolculuklarda yaşanan gecikme canınızı sıkabilir. Tanışacağınız kişilerle duygusal yaklaşımınız olacak. Yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzı sizinle aynı olabilir.

Yolculuklarda yaşanan gecikme canınızı sıkabilir. Tanışacağınız kişilerle duygusal yaklaşımınız olacak. Yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzı sizinle aynı olabilir. BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çabuk kırılıyorsunuz.

Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çabuk kırılıyorsunuz. İKİZLER : Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz. YENGEÇ : Olaylara duygusal yaklaşımınız günlük hayattaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve istediğinizi başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. O kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

: Olaylara duygusal yaklaşımınız günlük hayattaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve istediğinizi başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. O kişiyi gözünüzde büyütmeyin. ASLAN: Duygularınızın karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde dengeyi sağlamanız çok zor.

Duygularınızın karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde dengeyi sağlamanız çok zor. BAŞAK : Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz epey bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün. Dikkatli olun.

: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz epey bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün. Dikkatli olun. TERAZİ: Masraflarınızdaki artışın nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz bazı tatsız olaylara neden olabilir.

Masraflarınızdaki artışın nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz bazı tatsız olaylara neden olabilir. AKREP : Duygularınız konusunda freni sağlam tutun. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hata yapıyor ve o kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.

: Duygularınız konusunda freni sağlam tutun. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hata yapıyor ve o kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz. YAY : Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler eski duyguları tetikliyor. OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve duygu ikilisini birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve duygu ikilisini birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz. KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh hali şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.

Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh hali şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir. BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.

15 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Kuzey Amerika'daki egemenlik mücadelesinde İngiltere'nin Fransa'ya savaş açmasıyla, Fransa-Kızılderili savaşı olarak da bilinen 7 yıl savaşı başladı. 1756

Darüşşafaka Lisesi kuruldu. 1873

Yunan orduları İzmir'i işgal etti. Gazeteci Hasan Tahsin işgalcilere ateş açtı ve öldürüldü. 1919

Sanayi-i Nefise Mektebi (bugünkü M. Ü.Güzel Sanatlar Akademisi) öğrencileri ilk resim sergilerini İstanbul'da açtı. 1924

İstinye Tersanesi'nde yapılan Bostancı ve Caddebostan gemileri törenle denize indirildi. 1953

ABD'li astronot Gordon Cooper Güven 7 adlı kapsülle o güne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı. 1963

Vietnam savaşını protesto eden 8 bin Amerikalı 2 saat boyunca Beyaz Saray'ı kuşattı. 1966

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Konak Meydanı'na dikilen İlk Kurşun Anıtını açtı. 1974

Vincent Van Gogh'un resmi "Doktor Gachet'nin Portresi" bir resim için ödenen en yüksek fiyatla 82,5 milyon dolara satıldı. 1990

Almanya'da Kitap Yayımcıları Birliği Barış Ödülü Yaşar Kemal'e verildi. 1997

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