Güne Başlarken | 15 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Mayıs 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Filistin Yönetimi, ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin ve saldırıları "nefsi müdafaa" olarak tanımlamasının abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki katliamlara yol açtığını belirtti.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç ceza verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin bölgeden kaçamadan hava kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Koronavirüs önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.
Güne Dair Notlar
- 15 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,4705 TL euro ise 10,2709 TL.
- Gram altın ise 501,1510 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 27°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 12°C, 17°C Zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 14°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İsrail, bir süredir füze saldırılarından korunmak için Demir Kubbe (Iron Dome) adı verilen sistemi kullanıyor. Demir Kubbe dünyanın en etkili hava savunma ağı olarak kabul ediliyor. Çok hızlı çalışması, farklı irtifalardan gelen roketlere anında yanıt verebilmesi modelin üstünlükleri arasında sıralanıyor. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Orta Zekalılar Cenneti - Zülfü Livaneli
“Üzerlerinde bir sevgisizlik kabuğu taşıyan orta zekâlılar, toplumdaki saygın yerlerini koruyabilir, insanların yaşamları hakkında kararlar verebilir, hepimizi yönetebilir…”
Kimi şiir dizeleri, besteleri ile Türkiye toplumunun söz dağarcığına kalıcı izler bırakmayı başaran usta edebiyatçı Zülfü Livaneli, bu kez, yakından tanıdığımız bir ifadenin kâşifi olarak karşımıza çıkıyor: Orta Zekâlılar Cenneti.
Orta Zekâlılar Cenneti, ilk yayımlanışının üzerinden geçen onyıllara rağmen “orta zekâlı”ların genişleyen alanını ve yozlaşan toplum değerlerini hâlâ net bir şekilde anlatıyor. İnsan soyunu türlü dertlere sürükleyen muktedir “orta zekâlı”ların hikâyesini bir de Livaneli’nin sürükleyici anlatımından dinliyoruz.
Zülfü Livaneli, pek bilgili olmasalar da kurnaz ve uyumlu olarak hayatın her alanına sinen “orta zekâlı”ları, eleştirel bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kez kaidelere ve geleneksel kabullenişe direniyor, hesaplaşıyor ve hatta “putları yıkıyor”.
15 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevresi sizin için çok önemli, unutmayın. Yeni arkadaşlarla hem sosyal statünüzü geliştirecek hem de sezgilerinizi güçlendireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.
- BOĞA: Bugün entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Felsefeye ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı yolculuklar planlayabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir.
- İKİZLER: Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız.
- YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.
- ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
- BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın akrabalarla ortak iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten kârlı çıkacakasınız. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.
- TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştireceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.
- AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.
- YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.
- OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.
- KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak.
- BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşama kaydetmek isteyeceksiniz. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.