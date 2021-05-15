Güne Başlarken | 15 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Filistin Yönetimi, ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin ve saldırıları "nefsi müdafaa" olarak tanımlamasının abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki katliamlara yol açtığını belirtti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç ceza verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin bölgeden kaçamadan hava kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Koronavirüs önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.





Güne Dair Notlar

15 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,4705 TL euro ise 10,2709 TL.

8,4705 ise 10,2709 Gram altın ise 501,1510 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 27°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 12°C, 17°C Zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 14°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İsrail, bir süredir füze saldırılarından korunmak için Demir Kubbe (Iron Dome) adı verilen sistemi kullanıyor. Demir Kubbe dünyanın en etkili hava savunma ağı olarak kabul ediliyor. Çok hızlı çalışması, farklı irtifalardan gelen roketlere anında yanıt verebilmesi modelin üstünlükleri arasında sıralanıyor. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Orta Zekalılar Cenneti - Zülfü Livaneli

“Üzerlerinde bir sevgisizlik kabuğu taşıyan orta zekâlılar, toplumdaki saygın yerlerini koruyabilir, insanların yaşamları hakkında kararlar verebilir, hepimizi yönetebilir…”

Kimi şiir dizeleri, besteleri ile Türkiye toplumunun söz dağarcığına kalıcı izler bırakmayı başaran usta edebiyatçı Zülfü Livaneli, bu kez, yakından tanıdığımız bir ifadenin kâşifi olarak karşımıza çıkıyor: Orta Zekâlılar Cenneti.

Orta Zekâlılar Cenneti, ilk yayımlanışının üzerinden geçen onyıllara rağmen “orta zekâlı”ların genişleyen alanını ve yozlaşan toplum değerlerini hâlâ net bir şekilde anlatıyor. İnsan soyunu türlü dertlere sürükleyen muktedir “orta zekâlı”ların hikâyesini bir de Livaneli’nin sürükleyici anlatımından dinliyoruz.

Zülfü Livaneli, pek bilgili olmasalar da kurnaz ve uyumlu olarak hayatın her alanına sinen “orta zekâlı”ları, eleştirel bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kez kaidelere ve geleneksel kabullenişe direniyor, hesaplaşıyor ve hatta “putları yıkıyor”.

15 Mayıs günlük burç yorumları