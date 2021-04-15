Güne Başlarken | 15 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye’de yaklaşık 50 bin kuyumcu var. Artık her önüne gelen kuyum ticareti yapamayacak. Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021’e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

İsveç, Danimarka ve Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Türkiye'de önümüzdeki yıllarda toplam yağışlarda azalma olacak. Yağış azalmaları en fazla kış mevsiminde olacak." dedi.

Güne Dair Notlar

15 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,07 TL euro ise 9,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 14°C Gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 19°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 18°C Kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Dikkatinizi çekerim. “Ortak karar alınırsa, adaylıktan kaçamayacağını” söylemişti CHP Lideri. Bunu söyleyeli kaç gün oldu, 3 - 5 - 7... Bilmem kaç gün? Demek ki aday olacabileceğine dair bir ışık belirmiştir. Çok güzel. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Mutluluk Beyinde Başlar / Daniel Gilbert

Mutluluk Beyinde Başlar Kısa Özet

*Herkes bu kitabı okumaktan keyif alacak. Bazılarımız keşke onu biz yazabilseydik diyecek. Bu kadar eğlenerek, böyle önemli bir konuda çok şey öğrenme fırsatı elinize nadiren geçer.*

- Daniel Kahneman, 2002 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi

*Eğer insanlık alemine ilişkin azıcık bir merakınız varsa, bu kitabı okumanız gerek. Bana güvenin.*

-Malcolm Gladwell, Blink’in yazarı

*Sizi neyin mutlu ettiğini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Kesinlikle harika olan bu kitap zihnin çalışma tarzıyla ilgili en derin inançlarınızı tuzla buz edecek.*

15 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: İdeallerinizle yaşamaktan mutlusunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz yüksek seyrediyor.

BOĞA: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. içinizdeki duygular› onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış olabilir. En güzel şey, kendinize göstereceğiniz ilgi olmalı. Anlaşılma konusunda kendinizi yormamalısınız.

İKİZLER: Gücünüzü ve enerjinizi ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün ama her konuda temkinli davranmalısınız. Birtakım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

YENGEÇ: Bu dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çevrenize aldırmamak.

ASLAN: Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Adrenalininiz çok yüksek durumda. Sinirlisiniz ve kimsenin kalbini kırmamaya dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, kafanızda birçok değişik fikir ve planla yola çıkıp daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Değerlerinizin farkında olmalısınız.

TERAZİ: Dostlarınızla iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bugün, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini tadacaksınız. Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yaşam kaliteniz gün geçtikçe yükseliyor.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Tartışmadan uzak kalmanız gereken bir gün.

YAY: Gün içinde hareketli davranarak huzursuz bir hava estireceksiniz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Doğallık size her zaman çok yakışıyor. Dikkat edin.

OĞLAK: Dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı artırma konusunda istediğiniz başarıyı kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz. Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün.

KOVA: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. inatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından hoşlanıyorsunuz.

BALIK: Partnerinizin beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir. Meraklı bakışlara hedef olacağınız bir gün.