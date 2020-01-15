Güne Başlarken | 15 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 15 Ocak günü saat 07.45’te dolar 5,89 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya’nın doğu ilçeleri ile bugün öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli -1°C, 8°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 4°C, 10°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 5°C, 15°C

Adana: Az bulutlu 4°C, 17°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 11°C, 18°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 6°C, 11°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6°C, 10°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -14°C, -2°C

Diyarbakır: Az bulutlu -2°C, 10°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Nihat Balkan'dan geliyor. Darısı sigarayı bırakamayanların başına :)

15 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Enerjinizi, sosyal hayatınızla birleştirerek isteyeceksiniz. Yoğun duygular içinde olacaksınız. Bugün özellikle yapmanız gereken çok şey var ve sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.

BOĞA: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz. Sizin için zaman önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kısıtlı zamana tahammülünüz yok.

İKİZLER: Çevrenizin etkisi altında çok kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bugün çevrenizdeki kişilerle işbirliği yapacaksınız.

YENGEÇ: Küçük yolculuklar için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli adımlar attıracak ve kafanızdaki birtakım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

ASLAN: İşbirliği ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilere dikkat.

BAŞAK: Yeni planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Baskıcı duyguları sevmediğiniz için fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu durum sizde farklı duygular oluşturuyor.

AKREP: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

YAY: İlişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevunuza gereken önemi verin. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

OĞLAK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Ama bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Uzak duygular içindesiniz. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

BALIK: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere karşı ön yargılı olmayın. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

20 yaşında kızım. 3 yıllık ilişkim var. Sözlüm 24 yaşında. Her şeyi ilk geceye bıraktık. Okulum bitince evleneceğiz. Birbirimizi çok arzuluyoruz. Nasıl dayanalım?

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Bugün:

İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı "Şems-ül Maarif"di.1896 yılında resmi okullar arasına dahil edildi. 1884

Basketbol kuralları bu oyunun ilk kez ortayaçıktığı Springfield'de yayınlandı. 1892

Mustafa Kemal Paşa, Şişli'deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile ''Anadolu'ya geçmek'' konularını görüştü. 1919

Ankara radyosu Fransızca, Yunanca, Farsça ve Bulgarca haber yayınına İngilizce'yi de ekledi. 1940

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) girişini onayladı. 1952

İçişleri bakanı bir açıklama yaptı; İstanbul'da 40.000, Ankara'da 45.000, İzmir'de 4500 gecekondu var. 1958

Bülent Ecevit bugün Demokratik Sol Parti (DSP) genel başkanlığına seçildi. 1989

Avrupa Komisyonu yılında bugün Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını tanıdı. 1992

Amerikalı yedek asker Charles Graner, Bağdat'taki Ebu Garib cezaevinde Iraklı mahkum ve tutuklulara kötü muamele etmekten suçlu bulundu. 2005

Sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika'da devlet başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu. 2006

Ne yapsak?