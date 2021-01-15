Güne Başlarken | 15 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa’yı 51’inci dakikada Mbwanna Samatta’nın kaydettiği golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda İstanbul’da İmar Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre İstanbul’da bin metrekare üzeri yapılarda ve 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda sarnıç sistemi ile suların toplanması zorunlu hale getirildi.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 22-15-38-45-51-41 oldu.

İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Bir TIR´ın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı.

Güne Dair Notlar

14 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 8,95 x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 2°C, 6°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı. 8°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı. -3°C, 2°C Trabzon, Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 8°C, 12°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 4°C, 9°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kısa süre önce Sabancı Holding ve Skoda ortaklığına geçen Temsa, sahalara çok hızlı döndü. İlk elektrikli otobüs ihracatını aralıkta İsveç’e yapan Temsa’nın hedefinde şimdi de ABD var. Şirket, elektrikli otobüslerinde kullandığı batarya paketlerini de Adana’daki tesisinde üretmeye başladı. Bilal Emin Turan'ın yazısı...

Günün kitabı

Atomik Alışkanlıklar / James Clear

Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil,

fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek.

Hedefleriniz ne olursa olsun, Atomik Alışkanlıklar size her geçen gün %1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın, alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan James Clear’dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğreneceğiz.

15 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Kendinizi ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız ama güveli tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Bugün birçok problemin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun şekilde kullanacağınız bir gün. Ay tepe evinizde ilerlerken, kendinizi aşma konusunda size avantaj sağlıyor.

İKİZLER: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Sezgileriniz epey yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.

ASLAN: Değişiklik yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyecek gücünüz var.

BAŞAK: Sezgilerinizin, yüksek olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek, beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.

TERAZİ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kolay olmadığını biliyorsunuz.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı isteklerinize göre yönetmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarmakta güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.

OĞLAK: Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirecek, takıldığınız konularda ısrarcı davranacaksınız.

KOVA: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Aile içinde oluşan durumlara tepkilisiniz.

BALIK: Gücünüzü artırma yolunda yeni bir dönem. Bulunduğunuz şartları benimsemekte tereddütleriniz var ve savaşınızın sizi rahatsız edecek boyutlara gelmesine izin vermemelisiniz. Bugün sinirlisiniz.