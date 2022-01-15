Güne Başlarken | 15 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Elazığ’da intihar ederek yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın soruşturması sürerken annesi Hatice Kara, "Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarı ile muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik. Akıl ve izanın kabul etmeyeceği iftiralarla karşılaştık" dedi.

Bayrampaşa’da fiyat artışlarını gerekçe göstererek bin 200 TL olan kirayı 4 bin lira isteyen 94 yaşındaki ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracının kapısını oğluyla birlikte baltayla kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan baba serbest bırakılırken, oğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale edip, evdekileri kurtarırken, polis elinde bıçak olan şüpheliyi gözaltına aldı.

Cinsel istismar davasıyla yargılanacak olan Prens Andrew, İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ‘ihraç edildi’. Kraliyet’in adının kirlenmesini istemeyen ağabeyi Prens Charles ve yeğeni Prens William’ın talebiyle Kraliçe, oğlu Andrew’un yetkilerine son verdi.

Güne Dair Notlar

15 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,52 TL, euro ise 15,42 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu. 2°C, 8°C Antalya, Az bulutlu. 6°C, 17°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı. -4°C, 2°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 3°C, 8°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. -3°C, 9°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANAL D)

Sinema: Hokkabaz (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Yarışma: Maske: Kimsin Sen? (FOX)

15 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Ay’ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken duygusal yönlerinizi de ortaya çıkarıyor, sizi önemli duruma getiriyor.

BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken bir anda değişiyorsunuz. İletişim konusunda mükemmelsiniz.

İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Bu da onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde artış var.

YENGEÇ: Bugün işe odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Ay burcunuzda ilerliyor. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilecek konumdasınız.

ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ödemeler için geç kalmak istemiyorsanız fatura takibi yapmalısınız.

BAŞAK: Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz.

TERAZİ: Yaşadığınız duygu patlamalarını kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine neden olabilir. Hoşunuza giden biriyle ilgili içinizde savaşmayı bir kenara bırakmanız sizin yararınıza olacak.

AKREP: Kan bağınız olan kişilerin bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

YAY: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Sezgileriniz yardımıyla yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerindeki ilginç fikirleriniz dikkat çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Olumsuzluklar sizi etkilemesin.

KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları sorun yapıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. İlişkilerinizde fazla bireyselsiniz.

BALIK: İlişkilerinizde temkinli davranışları benimsiyorsunuz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Yine de iyimserliği elden bırakmayın.