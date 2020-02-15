Güne Başlarken | 15 Şubat 2020

Güne Dair Notlar

15 Şubat günü saat 07.25’te dolar 6,0534 TL, euro ise 6,5624 TL.

Hava durumu ise şöyle:

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Bir su bardağı suyun içerisine 2 dal maydanoz, 2 dal taze nane ve 6 damla limon suyu sıkıp 10 dakika beklettikten sonra için.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Kalk Gidelim (TRT1) Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Show)

İzlenecek film önerisi: Çizgili Pijamalı Çocuk

Okunacak kitap önerisi: Bir Pera Masalı - Selçuk Eracun - Fatma Berber - Sümeyra Telkit

Akşam dışarıda n'apsak?

Uptown İstiklal Restaurant & Lounge Hafta sonu etkinlikleri kapsamında Sinan Güleryüz ile Yalnızların Akustik 90:lar gecesi. Al kankanı Gel (Tüm POSTA okurlarına giriş ücretsiz)

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2020)

KOÇ: Sosyal ilişkilerde bazı duygusal ihtiyaçlarınız olabilir. Bu ihtiyaçları karşılamak için iş arkadaşlarınız size yardım edebilirler. Onların sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenin kalabalıklığı canınızı sıkabilir.

BOĞA: Bu dönem yaşamınızla ilgili değişen düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınızda takıntı halindeki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesaret ve güce sahipsiniz.

ASLAN: Artan özgürlük ihtiyacınızın size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: Akılcılığa her zaman önem veren biri olarak duygularınız her zamankinden yoğun olacak. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Deneyimlerinizi artıyor ve bazı testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyonlarda bulunabilirsiniz.

AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna etmek için olağanüstü çaba sarf edeceksiniz.

YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevrenizle birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.

OĞLAK: Bugün duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor.

KOVA: İşinizi yaparken duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir gün. İlişkilerinizde kalıcı duygular bekliyorsunuz. Yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatı kapınızda. Maddi değerlerinizi sorguluyorsunuz.

15 Şubat gününe damga vuran olaylar

Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.1564

ABD'li müzisyen Nat King Cole hayatını kaybetti. 1965

Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.1965

Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı. 1983

Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı. 1989

Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu. 1996

PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı. 1999

Ekşi sözlük kuruldu. 1999

Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı. 2002

Fatih Akın'ın Almanya-Türkiye ortak yapımı Duvara Karşı filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı. 2004

Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu. 2005

Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 2006

Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi. 2013

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro Hattında hizmet vermek üzere açıldı. 2014

Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı. 2014

DEAŞ, Libya'da alıkoyduğu 21 Mısırlı Kıpti'yi öldürdü. Mısır'da 7 gün yas ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kısas hakkını saklı tuttuklarını söyledi. 2015

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu. 2016

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu. 2016

Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı. 2017















































