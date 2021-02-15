Güne Başlarken | 15 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli S.B, "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 25. haftayı 24 puanla düşme hattında tamamladı.

Güne Dair Notlar

15 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 02 TL euro ise 8, 52 TL.

ise Gram altın 411 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 2°C Yoğun olmak üzere kar yağışlı Antalya, 11°C, 16°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, -1°C, 1°C Öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Trabzon, 5°C, 8°C Zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 3°C, 19°C Sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kadir Bey’in ölümüne çok üzüldüm. Uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz vardı. Daha çok hizmet yapabilecek enerji ve potansiyele sahipti. Siyasetin acımasız çarkı onu bir anda çaresiz hale getirdi. Hakkında yazılanlara bakıyorum. İstanbul Belediye Başkanlığını bırakmak zorunda kalmasından bu yana tek kelime etmeyenler, onu yalnızlığa terk edenler, şimdi belki iyi şeyler söyleseler de artık anlamı yok. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Clarissa P. Estés- Kurtlarla Koşan Kadınlar

İnsanlığın uzun tarihi boyunca kadınlara yönelik yapılmış olan hangi araştırmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Hiç mi? Bu kitabın yazarı Clarissa P. Estés de aynı şeyi düşünmüş olacak ki kadınları çözümleme noktasında sunduğu farklı önermeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak vermelerini öğütleyen eser, kadının varoluşu ve toplumdaki yerini derin bir anlam ve üslup ile ele alıyor. Bunu yaparken de kadınları, kurtlar ile özdeşleştiriyor.

Yazar, bu noktada her iki varlığı da son derece güçlü, yavruları ve eşlerine bağımlı, değişen koşullara ayak durmak zorunda kalan ve çoğunlukla yanlış anlaşılıp, ezilen, hor görülen, aldatılan ve tacize uğrayan karakterler olarak tabir ediyor. Bu sebeple de kitaba “Kurtlarla Koşan Kadınlar” ismini veriyor. Siz de kadınları anlama noktasında bu güne değin yapılan tüm çalışmaları geride bırakıp, kalıpları yıkacak sıra dışı bir deneyime hazırsanız, bu kitap tam da bunun için biçilmiş bir kaftan!

15 Şubat günlük burç yorumları