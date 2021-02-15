Güne Başlarken | 15 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Şubat 2021, Pazartesi 07:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı.
- Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli S.B, "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
- Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.
- Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.
- Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 25. haftayı 24 puanla düşme hattında tamamladı.
Güne Dair Notlar
- 15 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 02 TL euro ise 8, 52 TL.
- Gram altın 411 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 2°C Yoğun olmak üzere kar yağışlı Antalya, 11°C, 16°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, -1°C, 1°C Öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Trabzon, 5°C, 8°C Zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 3°C, 19°C Sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Kadir Bey’in ölümüne çok üzüldüm. Uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz vardı. Daha çok hizmet yapabilecek enerji ve potansiyele sahipti. Siyasetin acımasız çarkı onu bir anda çaresiz hale getirdi. Hakkında yazılanlara bakıyorum. İstanbul Belediye Başkanlığını bırakmak zorunda kalmasından bu yana tek kelime etmeyenler, onu yalnızlığa terk edenler, şimdi belki iyi şeyler söyleseler de artık anlamı yok. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Clarissa P. Estés- Kurtlarla Koşan Kadınlar
İnsanlığın uzun tarihi boyunca kadınlara yönelik yapılmış olan hangi araştırmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Hiç mi? Bu kitabın yazarı Clarissa P. Estés de aynı şeyi düşünmüş olacak ki kadınları çözümleme noktasında sunduğu farklı önermeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak vermelerini öğütleyen eser, kadının varoluşu ve toplumdaki yerini derin bir anlam ve üslup ile ele alıyor. Bunu yaparken de kadınları, kurtlar ile özdeşleştiriyor.
Yazar, bu noktada her iki varlığı da son derece güçlü, yavruları ve eşlerine bağımlı, değişen koşullara ayak durmak zorunda kalan ve çoğunlukla yanlış anlaşılıp, ezilen, hor görülen, aldatılan ve tacize uğrayan karakterler olarak tabir ediyor. Bu sebeple de kitaba “Kurtlarla Koşan Kadınlar” ismini veriyor. Siz de kadınları anlama noktasında bu güne değin yapılan tüm çalışmaları geride bırakıp, kalıpları yıkacak sıra dışı bir deneyime hazırsanız, bu kitap tam da bunun için biçilmiş bir kaftan!
15 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, çevreyle ilişkilerinizde olumlu rol oynuyor. Yaratıcılığı tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüzde yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renkleniyor.
- BOĞA: Büyük rakamlar peşindesiniz ve beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Ev kazalarına karşı dikkatli olun.
- İKİZLER: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün, duygusal konuların öne çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşka inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.
- ASLAN: Bugün ay kombinasyon burcunuz Koç’ta ilerliyor, özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden oluyor. Aşkta eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteleriniz gündem kazanacak.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmelisiniz. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.
- TERAZİ: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemi yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bazı davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceğiniz bir gündesiniz.
- AKREP: Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar yapacaksınız. Derin konuşmalar yapacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olun. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.
- YAY: Ani gelişecek olaylara karşı hazırlıklı olun. Duygusal dostluklar ve iş birlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitme gibi hissine kapılacaksınız. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara duyarsız kalacaksınız.
- OĞLAK: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakışınız farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız var. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz.
- KOVA: Bugün çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Koç’ta ilerleyen ay, sizi son derece ilginç kılıyor. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.
- BALIK: Sistemli olduğunuzda kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Savaşçı Mars’ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.