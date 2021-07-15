Güne Başlarken | 15 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişlerin ücretsiz yapılacağı belli olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi.

İzmir'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Fenerbahçe'de antrenörlük görevini bırakan Volkan Demirel, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Güne Dair Notlar

15 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 58 TL euro ise 10, 16 TL.

ise Gram altın ise 503 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 32°C Parçalı bulutlu Antalya, 28°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bence güzel soru. Tam şef sorusu! O güzelim sahillerde, plajlarda sürekli lahmacun yiyoruz, tüm yaz lahmacunu konuşuyoruz da balığa neden hiç yüz vermiyoruz? Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya işte buna takmış. Yeni çıkardığı balık tarifleri kitabını anlatmak için Ayvalık Cunda’da bir yemek verdi Mehmet Şef ve konuya böyle girdi. Bu kitabın nasıl ortaya çıktığını anlatan bir serzenişti söyledikleri aslında... Şirin Sever'in köşe yazısı...

15 Temmuz günlük burç yorumları