Güne Başlarken | 15 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
15 Temmuz 2021, Perşembe 07:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişlerin ücretsiz yapılacağı belli olmuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi.
- İzmir'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
- Fenerbahçe'de antrenörlük görevini bırakan Volkan Demirel, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.
Güne Dair Notlar
- 15 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 58 TL euro ise 10, 16 TL.
- Gram altın ise 503 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 32°C Parçalı bulutlu Antalya, 28°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bence güzel soru. Tam şef sorusu! O güzelim sahillerde, plajlarda sürekli lahmacun yiyoruz, tüm yaz lahmacunu konuşuyoruz da balığa neden hiç yüz vermiyoruz? Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya işte buna takmış. Yeni çıkardığı balık tarifleri kitabını anlatmak için Ayvalık Cunda’da bir yemek verdi Mehmet Şef ve konuya böyle girdi. Bu kitabın nasıl ortaya çıktığını anlatan bir serzenişti söyledikleri aslında... Şirin Sever'in köşe yazısı...
15 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınızı paylaşırken yaşayacağınız zorluklar karşısında güçsüz hissedebilirsiniz. İyi niyetle konuştuğunuz halde karşınızdakilerin sizi anlamaları zorlaşabilir. Bugün karışık düşünceler içindesiniz.
- BOĞA: İşinizle ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz. Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk gereken atılımların gecikmesine neden oluyor. Özellikle iş gücünüzü ortaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.
- İKİZLER: Duygusal gerilimlerden uzak kalmayı deneyin. Çevrenizde gelişen olaylara nedensiz tepki verebilirsiniz. Herkesin sizi desteklemesini beklemeniz yersiz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için göstereceğiniz çaba olumlu.
- YENGEÇ: Duygularınıza yoğunluk verdiğinizde gün içindeki motivasyonunuz bozuluyor. Bugün, sevdiğinizin davranışlarını sorgulayabilirsiniz. Bugün çekiciliğinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz.
- ASLAN: Enerjinizi gün içinde istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Heyecanlı ve emin tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi kolayca etkileyebiliyorsunuz. Bugün partnerinizi ikna etmek için fazla çaba sarf etmeyeceksiniz.
- BAŞAK: Karşılıklı ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar söz konusu, partnerinizin kalbini istemeden kırabilirsiniz. Eleştirici yönlerinizi kullanmadan iyi düşünmeli ve gerçekleri daha net algılamaya çalışmalısınız.
- TERAZİ: Duygusal paylaşımlar konusunda olumlu bir gün. Bugün sevdiğiniz kişiye isteklerinizi yaptırabilirsiniz. Yoğun duygular, konuşmadığınız konuları da gündeme getirecek. Sürprizlere hazır olun.
- AKREP: Kendinizi denetlemekten vazgeçin ve duygusal konularda daha esnek olmayı deneyin. Her an tetikte olmak sinirlerinizi geriyor. İnatçı yapınızı bilenler farklı yorumlar getiriyor. Engellemeler moralinizi bozmamalı.
- YAY: Çevreyle iletişiminiz mükemmel. Yakın dostlar ve kardeşlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda arkadaşlarınızın enerjilerini ve moralini yükselteceksiniz.
- OĞLAK: İşinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu olabilir. Bazı tekliflere karşı kayıtsız kalarak önünüzün açılmasını engelliyorsunuz. Oysa size yeni kazançlar sağlayacak olumlu bir döneme girdiniz. Biraz cesur olun.
- KOVA: İşinizle ilgili yenilikler ilginizi çekiyor ama detayların ve maddi konuların gündeme gelmesiyle tereddütleriniz artıyor. İkilem yaratacak olaylardan uzak kalmak isteyebilirsiniz. Uykunuza dikkat etmelisiniz.
- BALIK: Sürprizleri sevmediğiniz olaylara karşı temkinli davranıyorsunuz. Bugün düşüncelerinizde olumlu bir yoğunlaşma söz konusu olacak. Görmeyi arzuladığınız dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
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