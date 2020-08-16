Güne Başlarken | 16 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Fransa’da son 24 saatte Covid-19 salgınında 3 bin 310 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 215 bin 521’e ulaştı.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından corona virüs önlemleri kapsamında ek tedbirler açıklanarak düğünler için bir hafta önceden kolluk kuvvetlerine başvuru yapma zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan’ı kabul etti.

Bursa’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Güne Dair Notlar

16 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7.37 TL, euro ise 8,73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu. 22°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 40°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 15°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 37°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Ofiste çalışanlar da oturarak kilo verebilir!

Ofiste uygulanabilecek diyet arayışlarına hepimiz zaman zaman giriyoruz. Yoğun çalışanlar için diyet programı uygulamak zor olsa da masa başı çalışanlar için diyet programı bulmak mümkün. Yani oturarak kilo vermenin de yolları var.

Televizyonda ne var?:

Sinema: Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (KANAL D), Sinema: Oblivion (STAR), Yenilmezler: Ultron Çağı (atv), Sinema: Kapıcılar Kralı (SHOW), Yarışma: Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2020)

KOÇ : Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.

: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz. BOĞA: Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız her çalışmaların altyapısında sosyal yapınızın etkisi büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız her çalışmaların altyapısında sosyal yapınızın etkisi büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız. İKİZLER: Akıllıca atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz. Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınızda karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Bugün randevularınızı ertelemeyin.

Akıllıca atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz. Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınızda karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Bugün randevularınızı ertelemeyin. YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir yerde göreceksiniz. Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz.

Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir yerde göreceksiniz. Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz. ASLAN: Bugün, arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var. Olayların mantıklı yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.

Bugün, arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var. Olayların mantıklı yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz. BAŞAK: Bugün işinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevrenin koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.

Bugün işinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevrenin koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik. TERAZİ: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken çevreden gelen sitemlere aldırmayın.

Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken çevreden gelen sitemlere aldırmayın. AKREP: Duygusal yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacak. Dostlarınızla ilgili yakın gelişmeleri takip edeceksiniz.

Duygusal yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacak. Dostlarınızla ilgili yakın gelişmeleri takip edeceksiniz. YAY: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım edebiliyorsunuz.

Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım edebiliyorsunuz. OĞLAK: İletişim konusunda size gerekli desteği sağlayacak dostlarınızla bir arada olacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz. Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

İletişim konusunda size gerekli desteği sağlayacak dostlarınızla bir arada olacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz. Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz. KOVA: Başarınızı biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğinizde yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Başarınızı biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğinizde yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. BALIK: Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine beklemeyi tercih edin. Yolculuklar söz konusu olacak

16 Ağustos gününe damga vuran olaylar