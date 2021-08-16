Güne Başlarken | 16 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimden, aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğine dair birçok konu ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararları duyurması bekleniyor.

Antalya´nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66’ya yükseldiğini bildirdi.

Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. Al Jazeera’nın özel haberinde, Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi. Taliban’ın Katar’daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Afganistan’da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 64’e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan, "Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde yıkımın şiddetini artıran tomruk deposunun eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya tarafından kaldırılmak istendiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

16Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 51 TL euro ise 10, 05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 21°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 36°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 15°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. 20°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

16 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyorsunuz. Ani hareketlerden uzak kalın.

BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz ama tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Bugünlerde başlattığınız mücadeleden büyük zevk alıyorsunuz.

İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızı kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyor, ödün vermiyorsunuz.

YENGEÇ: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Bugün eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Güvene ihtiyacınız var.

BAŞAK: İşinizle ilgili çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

AKREP: Maddi konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişimlere hazır olmalısınız.

YAY: Bugün maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Ama kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Doğuştan gizemlisiniz.

KOVA: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmemeniz hatanız. Beklentilerinizi artık gündeme getirin.

BALIK: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Baskıcı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmek sizi sıkacak.