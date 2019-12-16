Güne Başlarken | 16 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 16 Aralık günü saat 07.50’de dolar 5,81 TL’den işlem görürken, euro ise 6,47 TL civarında seyrediyor.

Hava durumu

Kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

Ankara: Sabah saatlerinde puslu ve sisli 2°C, 10°C

İstanbul: Sabah saatlerinde puslu ve sisli 7°C, 14°C

İzmir: Az bulutlu 11°C, 19°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu 8°C, 19°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 10°C, 21°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10°C, 15°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12°C, 14°C

Erzurum: Sabah saatlerinde puslu ve sisli 4°C, 3°C

Diyarbakır: Sabah saatlerinde puslu ve sisli 5°C, 12°C





Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri, İzmir'de yaşayan Ercan Ermiş'ten.

16 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Mal alım ve satımından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.

BOĞA: Bugün manevi duygularınızın sizin maddi durumunuzla paralel ilerleyecek. Aşkta, isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

İKİZLER: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için kendinizi epey mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.

YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabıra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteğin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız.

ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak size iyi gelecek. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Manevi duygularla hareket edeceğiniz için atacağınız her adım size yoğun başarı getirecek. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

TERAZİ: Eğlenceli ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacak, doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, sizin önemli konumlardaki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.

AKREP: Maddi konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle özel hayatınız arasında mekik dokuyacaksınız. Eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı ihtiyaçlarınız için harcamak sizi keyiflendirecektir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.

YAY: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

OĞLAK: Enerjiniz epey yüksek. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

KOVA: Yeniliklere ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durum size geçen aydan süren maddi gelirlerin devamını sağlamak adına kazancınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

BALIK: Ailenizin kazançlarınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle yapacağınız ortak iş ve elde edeceğiniz kazanç sizi mutlu edecek. Aşk, yaşamınızdaki her şeyin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.





Günün şarkısı









Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

22 yaşındayım. Hiç kız arkadaşım ve cinsel deneyimim olmadı. Bunalımdayım. Ne yapabilirim? Cevaplar için tıklayın...





Bugün:

Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci Ali Kuşçu İstanbul'da öldü.(d. 1403) 1474

Vezüv yanardağı faaliyete geçti: yaklaşık 4 bin kişi öldü. 1631

Türkiye'de ilk kitap (Vankulu Lugati) basıldı. 1727

Milletler Cemiyeti Konseyi, daha önce saptanan ''Brüksel hattı''nı, Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karar uyarınca Musul Irak'ta kaldı. 1925

Samsun-Sivas Demiryolu hattı işletmeye açıldı. 1932

İstanbul Boğaz Köprüsü, 303 milyar liraya ihale edildi. 1969

Mafya hesaplaşması: Paul Castellano ve Thomas Bilotti, Gambino ailesinin lideri John Gotti'nin emriyle New York'ta bir restoranın önünde vurularak öldürüldü. 1985

Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosu rekor fiyatla satıldı: 1 milyar 750 milyon lira. 1990





Günün POSTA.TV videosu









Ne yapsak?

"O Ses Türkiye", stüdyoda seyircisiyle buluşuyor. (Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi)

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan ‘Azizname’, yaratıcısının efsane rejisiyle yeniden sahnede! (Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi)

Cihat Tamer; 56. sanat yılını 'İkinci Bahar' adlı oyunu ile seyircilerle buluşuyor! (Bodrum Herodot Kültür Merkezi)



