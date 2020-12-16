Güne Başlarken | 16 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), kırmızı ve beyaz et ürünlerinin kaynağı olan hayvanların yeni tip corona virüsü (Kovid-19) yaydığının tespit edilmediğini ancak vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığını bildirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ünlü moda tasarımcısı Peter Nygard, ABD'nin talebi kapsamında cinsel saldırı suçundan Kanada'da gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, 31 Ağustos 2020’den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak.

Trabzonspor'da iki futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AB Konseyi Başkanı Michel'in, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığını bildirdi.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 15- 23- 24- 38- 45- 46 oldu.

Güne Dair Notlar

16 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,84 TL euro ise 9,53 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 7°C, 11°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu Trabzon, 13°C, 16°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 4°C, 12°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Son günlerde yapılmış bir anket, endişelerimi artırdı. “Daha önceki anket fiyaskolarının bir yenisiyle mi karşı karşıyayız?” diye sordum kendime. Bir TV programında şöyle bir yorumla karşılaştım: “Yeni yapılmış bir araştırmaya göre: Muharrem İnce bugün parti kursa alacağı oy yüzde 14.8 görünüyor. Mustafa Sarıgül kurarsa, onun oranı da yüzde 4.1...” Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Kitapları Kurtaran Kedi / Sosuke Natsukawa

“Kitapların yüreği vardır,” dedi kedi birden.

“Kitaplar oldukları yerde kaldığı sürece, yalnızca kâğıt tomarından öteye geçmez. Muazzam güç harcanan şaheserler bile, muhteşem öykülerin anlatıldığı büyük eserler bile, kapakları açılmadığı sürece kâğıt parçalarından ibarettir. Fakat insanların duygularını döktükleri, değer verdikleri kitaplar, yürek barındırır.”

Sıradan bir lise öğrencisi olan Rintaro Natsuki, birlikte yaşadığı ve şehrin kıyısında küçük bir kitabevinin sahibi olan dedesinin ölümünden sonra bir başına kalır. Natsuki Kitabevi’nin tavana kadar tıka basa kitap dolu raflarının arasında mutsuz ve umutsuz geçirirken günlerini, nereden geldiği bilinmeyen konuşan bir kedi çıkar ortaya ve her şey birdenbire değişmeye başlar...Kitabevinin koridorları arasında ortaya çıkan gerçeküstü labirentlere girerek, birbirinden fantastik maceralar yaşarlar. Tutsak kitapların kaderi, Rintaro ve bu acayip kedinin elindedir artık...

Kitapları Kurtaran Kedi Japonya’nın çok satan yazarlarından Sosuke Natsukawa’nın kaleminden, kitapların da bir yüreği olduğunu ve başkalarını düşünen bir yüreğin gücüyle insanların mutlu bir hayata gülümseyebileceklerini bizlere hatırlatan bir roman.

16 Aralık günlük burç yorumları