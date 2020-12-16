Güne Başlarken | 16 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Aralık 2020, Çarşamba 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), kırmızı ve beyaz et ürünlerinin kaynağı olan hayvanların yeni tip corona virüsü (Kovid-19) yaydığının tespit edilmediğini ancak vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığını bildirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Ünlü moda tasarımcısı Peter Nygard, ABD'nin talebi kapsamında cinsel saldırı suçundan Kanada'da gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, 31 Ağustos 2020’den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak.
Trabzonspor'da iki futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AB Konseyi Başkanı Michel'in, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığını bildirdi.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 15- 23- 24- 38- 45- 46 oldu.
Güne Dair Notlar
- 16 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,84 TL euro ise 9,53 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 7°C, 11°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu Trabzon, 13°C, 16°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 4°C, 12°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Son günlerde yapılmış bir anket, endişelerimi artırdı. “Daha önceki anket fiyaskolarının bir yenisiyle mi karşı karşıyayız?” diye sordum kendime. Bir TV programında şöyle bir yorumla karşılaştım: “Yeni yapılmış bir araştırmaya göre: Muharrem İnce bugün parti kursa alacağı oy yüzde 14.8 görünüyor. Mustafa Sarıgül kurarsa, onun oranı da yüzde 4.1...” Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Kitapları Kurtaran Kedi / Sosuke Natsukawa
“Kitapların yüreği vardır,” dedi kedi birden.
“Kitaplar oldukları yerde kaldığı sürece, yalnızca kâğıt tomarından öteye geçmez. Muazzam güç harcanan şaheserler bile, muhteşem öykülerin anlatıldığı büyük eserler bile, kapakları açılmadığı sürece kâğıt parçalarından ibarettir. Fakat insanların duygularını döktükleri, değer verdikleri kitaplar, yürek barındırır.”
Sıradan bir lise öğrencisi olan Rintaro Natsuki, birlikte yaşadığı ve şehrin kıyısında küçük bir kitabevinin sahibi olan dedesinin ölümünden sonra bir başına kalır. Natsuki Kitabevi’nin tavana kadar tıka basa kitap dolu raflarının arasında mutsuz ve umutsuz geçirirken günlerini, nereden geldiği bilinmeyen konuşan bir kedi çıkar ortaya ve her şey birdenbire değişmeye başlar...Kitabevinin koridorları arasında ortaya çıkan gerçeküstü labirentlere girerek, birbirinden fantastik maceralar yaşarlar. Tutsak kitapların kaderi, Rintaro ve bu acayip kedinin elindedir artık...
Kitapları Kurtaran Kedi Japonya’nın çok satan yazarlarından Sosuke Natsukawa’nın kaleminden, kitapların da bir yüreği olduğunu ve başkalarını düşünen bir yüreğin gücüyle insanların mutlu bir hayata gülümseyebileceklerini bizlere hatırlatan bir roman.
16 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız hareketlenecek. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturmalı, çalışmalarınızda belli bir hedef seçmeli ve isteklerinize sıkı sarılmalısınız.
- BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.
- İKİZLER: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Gün içinde paylaşıma daha özen göstermelisiniz.
- YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda bazı konulara odaklanmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz.
- ASLAN: Sevdiklerinizle olmak için plan yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin özelliklerine ve size kazandıracağı prestije değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutacak ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.
- BAŞAK: Siz kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınız zaman kendinizi geriye çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın olacaksınız.
- TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlar konusunda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayları zaman belirleyecek.
- AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, karşı tarafa çekingen davranabilirsiniz.
- YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.
- OĞLAK: Ay burcunuzda ilerlerken size pozitif duygular veriyor. Partnerinize yaklaşımınız onun da hoşuna gidecek. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını beklemeniz hata değil.
- KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli olun. Yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak için harekete geçebilirsiniz. Hayallerinizi kurgulamaktan vazgeçin.
- BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.