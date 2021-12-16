Güne Başlarken | 16 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, erken seçim şartlarının Anayasa'da belli olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanı, hükümet, AK Parti ve MHP'nin böyle bir kanaati de kararı da yok. Seçim zamanında 2023 yılında olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında yaptığı açıklama ile sözleşmeli 20 bin sağlık personeli alımı için kılavuzun, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderildiğini duyurmuştu. 20 bin sağlıkçının branş dağılımı belli oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın paylaştığı 27 Kasım -3 Aralık insidans haritasına göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Sinop’ta yer aldı.

İzmir’in Karaburun ilçesi Eğlenhoca Gölet Yolu’nda çökme meydana geldi. Tehlike arz eden yol nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Tehlike arz etmesi nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılmıştır” dedi.

Güne Dair Notlar

16 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 14,80 TL euro ise 16,73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 16°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 4°C Karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı Trabzon, 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 9°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

16 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesiyle sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacak. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

BOĞA: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

İKİZLER: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her şartı gözden geçirmeli ve duygusallıktan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli, cesur olmalısınız.

YENGEÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz. Ama konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi ve hızlı çalışıyor. Bugün dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.

ASLAN: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece her konuyu başarıyla sonuçlandıracaksınız. İletişimde gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanmalısınız.

BAŞAK: Her koşulda haklarınızı savunmanız size kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmuyor. İnatçı yapınız yüzünden her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi yapmıyorsunuz.

TERAZİ: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmelisiniz. Atılımlarınızı yapabilirsiniz.

AKREP: Yeni işler için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Dengesiz davranışlardan ve abartıdan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz. Ufkunuz açık.

YAY: Tüm işlerde, kendinize geniş süre tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.

OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı ani ve fevri hareketlerinizle bir anda değiştiriyorsunuz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük, duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

KOVA: Sosyal ilişkilerinizdeki duygusal ihtiyaçlarınızı yakın arkadaşlarınız karşılamaya çalışacak. Onların sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BALIK: Bugün, entelektüel konularda kendinizi aktif hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.