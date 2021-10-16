Güne Başlarken | 16 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da olduğu 24 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Konya’da çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olurken, konteynerde bulunan diğer bir el yapımı patlayıcı ise bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

New York borsası, güçlü bankacılık sektörü verileri ve perakende satışlardaki beklenmedik artışın etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Manisa'nınTurgutlu ilçesinde akşam saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, ilçenin bazı sokaklarında yer yer su birikintilerine neden oldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularının göle çevirdiği Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önündeki yolda suya gömülen bir araçta mahsur kalan 2´si çocuk 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri yeniden iptal edildi.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.

Güne Dair Notlar

16 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9,26 TL euro ise 10,74 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

16 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kimseler yerine getirilemez istekleriniz yüzünden iş konusunda pek size yaklaşmak istemiyorlar. Zaman konusunda karşınızdakileri çok sıkıyorsunuz. Kendinize çekidüzen vermelisiniz.

BOĞA: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerde umursamaz oluyorsunuz. Bu vurdumduymaz halinize kızan partneriniz de size tavır koyunca üzülüyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapmıyorsunuz.

İKİZLER: Cesaret ve ataklığınızla grup sporlarında aranılan kişisiniz. Ama sağlık için değil, savaşırcasına mücadele ediyorsunuz. Bu nedenle de kazalar eksik olmuyor. Spordan sonra soğuk içeceklere saldırmayın.

YENGEÇ: İlk anda insanlar üzerinde soğuk bir imaj bırakmanıza rağmen kısa sürede cana yakın biri olduğunuz ortaya çıkıyor. Böylece vazgeçilemeyen dostlar arasına giriyorsunuz. Fedakarlığı seviyorsunuz.

ASLAN: Bir kere aşk duygusunu tanıdıktan sonra hiçbir güç sizi kaçamak ilişkilere yöneltemez. Eğer, sevdiğiniz insan size her yönden güven veriyorsa ona bağlılığınız sürekli artar. Sizi tek kusurunuz kıskançlığınız.

BAŞAK: İyi niyetiniz nedeniyle yakın arkadaşınız olarak bildiğiniz kişiler bile sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa, siz saygınızdan dolayı beraberce almanız gereken kararları onlara bıraktınız. Üzülen siz oldunuz.

TERAZİ: İçinizde gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu durum artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Ama içinde bulunduğunuz şartları da sakın unutmayın.

AKREP: Aşkı kısa ömürlü ve yüzeysel yaşama eğiliminiz var. Partnerinize karşı bu şekilde davranırsanız başınıza her gün dert olabilir. Çünkü, bu konuları kabullenemeyen yapısıyla intikam için her şeyi yapar.

YAY: Bazı konulardaki rahatlığınız bir başkası için stres kaynağı oluyor. Size ait olan sorumluluklarınızı ve gerçekten sizin üstlenmeniz gereken işleri sıkıntıya girmeden bir başkasının üzerine atıyorsunuz.

OĞLAK: Evinizde anaçlık duyguları kol geziyor. Sevecenlik, koruyuculuk ve acıma üçgeni içinde kurduğunuz düzen, sizin yaşam sorumluluğunuz olmuş durumda. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizde daha dikkatli olun.

KOVA: Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz. Daha önce başınızdan geçen olaylar da sizi iyice sindirdi. Böyle anlarınızda çektiğiniz sıkıntıları ve özellikle etkilenen midenizi unutmayın.

BALIK: Gündeme yeni gelen işi kavrama yeteneğiniz çok iyi. Bu yüzden işlere diğer arkadaşlarınızdan önde başlıyorsunuz. Ama sonra öne çıkan egolarınız nedeniyle gereken desteği bulamıyor, yalnız kalıyorsunuz.



