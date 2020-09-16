Güne Başlarken | 16 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, “BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek” dedi.

dedi. Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor.

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 7 bin 852 vaka görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, koronavirüs vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 - 17.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla sokağa çıkabilecekleri kararı alındı.

Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg’lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

Apple, düzenlediği etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Ürünler arasında Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin yanında sekizinci nesil iPad Air da tanıtıldı.

Güne Dair Notlar

16 Eylül günü saat 7.31'de dolar 7,49 TL, euro ise 8,87 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 18°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün adamı

Tarık Akan

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Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden Tarık Akan'ın bugün dördüncü ölüm yıldönümü. O sinema tarihimizin en iyi melodramı 'Canım Kardeşim'de, en iyi komedisi 'Hababam Sınıfı'nda ve belki de en iyi filmi olan 'Yol'da da vardı. 'Mavi Boncuk", 'Ah Nerede' gibi Yeşilçam klasikleri ise her defasında oturup izlenmeyi hak ediyor. Sevgi ve özlemle anıyoruz.

Günün şarkısı

Hadise - Küçük Bir Yol

Hadise'nin, 'Küçük Bir Yol' isimli yeni şarkısı, klibiyle iki haftadır trendlerden düşmüyor. Bu video, 14 milyondan fazla izlendi.

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Bir Nefes Gibi - Ferzan Özpetek

Filmleri kadar kitaplarıyla da ses getiren Ferzan Özpetek'in bu romanı, yaz öğleden sonralarında plajların vazgeçilmezi oldu. Kaçırdıysanız bu serin sonbahar günlerinde de gider...

Sergio ile Giovanna, güneşli bir pazar günü evlerinde bir dostlar sofrası kurma hazırlığındayken ansızın karşılarında davetsiz bir misafir bulurlar: Kapılarını çalan yorgun görünümlü yaşlı kadın Elsa Corti’dir ve uzaklardan, İstanbul’dan gelmiştir. Yaklaşık yarım asrı bulan sürgün yıllarının ardından ülkesine dönen Elsa Corti’nin evinin yeni sahiplerine anlatacakları, ama daha önemlisi, yıllardır görmediği ablasına, hayatının aşkıyla ilgili söyleyecekleri vardır… Ferzan Özpetek, okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. // Can Yayınları, 23,5 TL.

Akşam ne izlesek?

Logan: Wolverine (Kanal D), Arıza (SHOW), İyi Günde Kötü Günde (Star TV), Türkler Geliyor (ATV), Sen Çal Kapımı (FOX)

Günün videosu





Zihin açan bir sohbet dinlemek isteyenlere... Antalya Ruh Bilim Okulu’nun kurucusu Psikiyatrist Dr. Murat Kemaloğlu ile yoga eğitmeni Çetin Çetintaş'ın söyleşisi.

Günün köşe yazısı

CHP “halkçılık”ı Ecevit’in ilk yıllarında denedi ve çok olumlu karşılık gördü. Kılıçdaroğlu dönemini gelecekte “İkinci Halkçılık Dönemi” olarak hatırlar mıyız? // Oral Çalışlar'ın yazısı.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2020)

KOÇ : Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz epey yüksek.

: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz epey yüksek. BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz. İKİZLER: Enerjinizi egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.

Enerjinizi egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın. YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.

İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz. ASLAN : Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.

: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz. BAŞAK : Çevreyle ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz bugün dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

: Çevreyle ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz bugün dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız. TERAZİ : Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin.

: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin. AKREP : İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız bazılarının kıskançlığına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.

: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız bazılarının kıskançlığına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel. YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.

Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var. OĞLAK : Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi kullanın.

: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi kullanın. KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki yönünüzü özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.

Sabit düşündüğünüz konulara daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki yönünüzü özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor. BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden ikilem yaşadığınız bugün, olaylara alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılıkta farklı konulara yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.

16 Eylül gününe damga vuran olaylar