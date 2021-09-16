Güne Başlarken | 16 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Eylül 2021, Perşembe 07:19 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Son dakika haberine göre; Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kırıkkale'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı. Erkoç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 11 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin, halk dilindeki "evcik kıran" ve "köy göçüren" mantarlarına dikkat çekerek, zehirlenmelerde artış görüldüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti" dedi.
Telefon dolandırıcıları taktik değiştirdi. Telefona gönderdikleri şifre ile mobil banka uygulamasına bağlanıp kredi kartından 40 bin liralık para çektiler.
Güne Dair Notlar
- 16 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,43 TL, euro ise 9,97 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 28°C Aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 21°C Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 21°C, 25°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Camdaki Kız (Kanal D), Korkusuz Korkak (SHOW TV), Kazara Aşk (Star TV), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (TRT 1)
Günün köşe yazısı
Sene sonu yaklaşırken bir hatırlatma yapmak istedim. Devletimiz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yüzde 25 katkı payı veriyor. Durumunuz uygunsa bu para yerde bırakılmaz. Yılda maksimum 10 bin 732 TL alabiliyorsunuz. Her ne koyarsanız kârdır. - Devamını oku...
16 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz.
- BOĞA: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Karşı taraf sizi yanlış anlıyor.
- İKİZLER: Enerjinizin düşük olması yüzünden yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklıktan ileri geliyor.
- YENGEÇ: Değişkenlik göstermek için fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
- ASLAN: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yerine oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
- BAŞAK: Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.
- TERAZİ: İç potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
- AKREP: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak, Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Olayları abartmaya başladınız. Saplantılarınızdan vazgeçin.
- YAY: Bugün, duygularınız yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yıpratabilir.
- OĞLAK: Bugün inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boşsa arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmalısınız.
- KOVA: Bugün entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını abartıp genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
- BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlar güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.