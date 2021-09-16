Güne Başlarken | 16 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Son dakika haberine göre; Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırıkkale'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı. Erkoç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 11 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin, halk dilindeki "evcik kıran" ve "köy göçüren" mantarlarına dikkat çekerek, zehirlenmelerde artış görüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti" dedi.

Telefon dolandırıcıları taktik değiştirdi. Telefona gönderdikleri şifre ile mobil banka uygulamasına bağlanıp kredi kartından 40 bin liralık para çektiler.

Güne Dair Notlar

16 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,43 TL, euro ise 9,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 28°C Aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 21°C Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 21°C, 25°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Camdaki Kız (Kanal D), Korkusuz Korkak (SHOW TV), Kazara Aşk (Star TV), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (TRT 1)

Günün köşe yazısı

Sene sonu yaklaşırken bir hatırlatma yapmak istedim. Devletimiz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yüzde 25 katkı payı veriyor. Durumunuz uygunsa bu para yerde bırakılmaz. Yılda maksimum 10 bin 732 TL alabiliyorsunuz. Her ne koyarsanız kârdır. - Devamını oku...

16 Eylül günlük burç yorumları