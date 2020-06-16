Güne Başlarken | 16 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerine bu geceden itibaren yeniden başladı.

Burdur'da son 20 günde corona virüs vakası görülmedi.

İngiltere'de kişi başı maliyeti 3 sterlin (26 TL) corona virüs (Covid-19) aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyuruldu.

Güne Dair Notlar

16 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,82 TL, euro ise 7,73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 27°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 16°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ayak masajını hafife alma: Etkili ayak masajı nasıl yapılır?

Kökeni Uzakdoğu'ya uzanan refleksoloji, vücuttaki gerilimi almak ve belirli nörolojik hastalıklarda destek tedavi için ayaklara uygulanan masaj yöntemidir. Ayağımızdaki belirli noktalara 3-7 saniye arası basınç uygulamayla hızlı bir sonuç elde edebilirsiniz. Videodaki noktaları belirleyerek siz de refleksoloji masajı yapabilir, ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.





Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Fenerbahçe- Trabzonspor- Ziraat Türkiye Kupası (ATV), Bıçkın (Star TV), Bizim Köyün Şarkısı (TRT 1)

Film önerisi: Pi (1998) - Yönetmen: Darren Aronofsky

Kitap önerisi: Korku ve Titreme - Soren Kierkegaard

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2020)

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. BOĞA: Bu dönem yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

Bu dönem yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.

Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz. ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yeni yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yeni yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz. BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren birisiniz. Ama bugün duygularınız çok daha yoğun olabilir. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.

Akılcılığa her zaman çok önem veren birisiniz. Ama bugün duygularınız çok daha yoğun olabilir. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. TERAZİ: Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyon çalışmaları yapıp başarı elde edebilirsiniz.

Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyon çalışmaları yapıp başarı elde edebilirsiniz. AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.

Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz. YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizde her zamankinden farklı bir tavır sergileyeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.

Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizde her zamankinden farklı bir tavır sergileyeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız. OĞLAK : Bugün, çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden olabilir. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor.

: Bugün, çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden olabilir. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor. KOVA: İşinizi yaparken duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

İşinizi yaparken duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz. BALIK: Duygusal taleplerinizin yüksek olduğu bir gün. İlişkilerde kalıcı duygular arıyorsunuz. Bir yandan da standardı yüksek ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin maddiyatla değişmediğini kısa sürede göreceksiniz.

16 Haziran gününe damga vuran olaylar

Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS'ler üzerindeki hükümet yasağı kaldırıldı. 1932

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde. 1938

Devlet Tiyatro ve Operası kuruldu. 1949

Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıktı. 1952

Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi, revire kaldırıldı. 1960

İlk Rus kadın kozmonot Valentina Tershkova uzaya çıktı. 1963

Sırrı Acar Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 1968

Milli Güvenlik Konseyi Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulması yasasını onayladı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 1 Nisan 1984 günü resmen çalışmalarına başladı. 1983

Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi'ni (DEP) 16 Haziran 1994'de kapattı. 1994

Urfa E Tipi Cezaevi'nde çocuk koğuşunda kalanlar olumsuz cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla yatakları yakarak isyan başlattı, 13 kişi öldü. 2012

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