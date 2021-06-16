Güne Başlarken | 16 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

'Pavyon' benzetmeleri yapılan Falez Işıklandırma Projesi’nin iptal edildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından duyuruldu. Böcek, 'Halkımızla inatlaşmayacağız' ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşusu Kader Oktay'ı (52) tüfekle vurarak öldüren Mehmet Bey Akkor (56) ardından intihar etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Güne Dair Notlar

16 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,56 TL euro ise 10, 38 TL.

ise Gram altın ise 511 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 19°C, 24°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 12°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 23°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Eskişehir’de 18 geyiğin vurulması için ihale açılıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Bizler tabiatın gözünün içine bakarken tamamen insanlar için zararsız hatta yararlı hayvanların öldürülmesi için teşvikte bulunuyoruz. Kaç lira için? 557 bin TL için. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bu hayvanlar canlı varlık, niye bunları öldürüyoruz anlamak mümkün mü? Hiç tereddütsüz söylüyorum ki av bir spor değildir. Spor insan bünyesinin fiziken ve fikren geliştirilmesi sonucunu doğuran aktivitedir. Bana biri söyler mi canlıları öldürmekle insan bünyesi fikren ve fiziken nasıl gelişme gösterir? Tamer Herper'in köşe yazısı...

16 Haziran günlük burç yorumları