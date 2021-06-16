Güne Başlarken | 16 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Haziran 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- 'Pavyon' benzetmeleri yapılan Falez Işıklandırma Projesi’nin iptal edildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından duyuruldu. Böcek, 'Halkımızla inatlaşmayacağız' ifadelerini kullandı.
- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşusu Kader Oktay'ı (52) tüfekle vurarak öldüren Mehmet Bey Akkor (56) ardından intihar etti.
- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.
- 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
- Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Güne Dair Notlar
- 16 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,56 TL euro ise 10, 38 TL.
- Gram altın ise 511 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 19°C, 24°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 12°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 23°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Eskişehir’de 18 geyiğin vurulması için ihale açılıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Bizler tabiatın gözünün içine bakarken tamamen insanlar için zararsız hatta yararlı hayvanların öldürülmesi için teşvikte bulunuyoruz. Kaç lira için? 557 bin TL için. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bu hayvanlar canlı varlık, niye bunları öldürüyoruz anlamak mümkün mü? Hiç tereddütsüz söylüyorum ki av bir spor değildir. Spor insan bünyesinin fiziken ve fikren geliştirilmesi sonucunu doğuran aktivitedir. Bana biri söyler mi canlıları öldürmekle insan bünyesi fikren ve fiziken nasıl gelişme gösterir? Tamer Herper'in köşe yazısı...
16 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Kuracağınız sağlam dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Etrafınızda uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
- BOĞA: Geniş seçim yelpazesi olan birisiniz ve çevrenize karşı negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Çevrenizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.
- İKİZLER: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişileri şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.
- YENGEÇ: Yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Bu sizi çok motive edecek. Alışkanlıklar yüzünden arkadaş ve dostlar konusunda seçici davranıyorsunuz.
- ASLAN: İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler göstermemelisiniz.
- BAŞAK: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.
- TERAZİ: Maddiyatı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı yakalamak zorundasınız.
- AKREP: Ketum davranışlarınızın altında gizli planlar ve önemli konular var. Bunları çevrenizden saklamayı ve sorumluluğu tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. Çevreyle ilişkilerde karşı tarafın şartlarını dikkatli izlemelisiniz.
- YAY: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.
- OĞLAK: Mantığınıza güveniyor ve düşüncenizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle görüşmekten keyif alacaksınız. Güvenin önemli olduğunu onlara hissettirmelisiniz.
- KOVA: Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalara gireceksiniz. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.
- BALIK: Düşüncede kalacak işler için çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda derin olacağınız bu dönemde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Bugün motivasyonunuz güçleniyor.