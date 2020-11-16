Güne Başlarken | 16 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Kasım 2020, Pazartesi 07:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.
- Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827’ye ulaştı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
- Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı.
- Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün ameliyat edilecek.
Güne Dair Notlar
- 16 Kasım günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise xTL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 15°C Avrupa yakasının kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bir “mesafe” lafıdır gidiyor. HDP’ye güya ayar veriyorlar. Diyorlar ki ona; - Terör örgütüyle arana mesafe koy. Ne demek bu? - Örgütle ilişkini kesme ama bari fazla yaklaşma. Yani makul mesafede durursa, HDP’yi hoş görecekler. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Sosuke Natsukawa- Kitapları Kurtaran Kedi
“Kitapların yüreği vardır,” dedi kedi birden.
“Kitaplar oldukları yerde kaldığı sürece, yalnızca kâğıt tomarından öteye geçmez. Muazzam güç harcanan şaheserler bile, muhteşem öykülerin anlatıldığı büyük eserler bile, kapakları açılmadığı sürece kâğıt parçalarından ibarettir. Fakat insanların duygularını döktükleri, değer verdikleri kitaplar, yürek barındırır.”
Sıradan bir lise öğrencisi olan Rintaro Natsuki, birlikte yaşadığı ve şehrin kıyısında küçük bir kitabevinin sahibi olan dedesinin ölümünden sonra bir başına kalır. Natsuki Kitabevi’nin tavana kadar tıka basa kitap dolu raflarının arasında mutsuz ve umutsuz geçirirken günlerini, nereden geldiği bilinmeyen konuşan bir kedi çıkar ortaya ve her şey birdenbire değişmeye başlar...Kitabevinin koridorları arasında ortaya çıkan gerçeküstü labirentlere girerek, birbirinden fantastik maceralar yaşarlar. Tutsak kitapların kaderi, Rintaro ve bu acayip kedinin elindedir artık...
Kitapları Kurtaran Kedi Japonya’nın çok satan yazarlarından Sosuke Natsukawa’nın kaleminden, kitapların da bir yüreği olduğunu ve başkalarını düşünen bir yüreğin gücüyle insanların mutlu bir hayata gülümseyebileceklerini bizlere hatırlatan bir roman.
16 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
- BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.
- İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ‘Varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedefe odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengenin önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.
- YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak. Bunu başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.
- ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.
- BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmasıyla geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olun.
- TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizsiniz. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
- AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değerli olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Tesadüfler eski duyguları tetikliyor.
- YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Duygularınızdaki dalgalanmalar yüzünden aşkta hata yapıyor ve o kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.
- OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve duyguyu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.
- KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.
- BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.