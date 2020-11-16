Güne Başlarken | 16 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün ameliyat edilecek.

Güne Dair Notlar

16 Kasım günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise xTL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 15°C Avrupa yakasının kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bir “mesafe” lafıdır gidiyor. HDP’ye güya ayar veriyorlar. Diyorlar ki ona; - Terör örgütüyle arana mesafe koy. Ne demek bu? - Örgütle ilişkini kesme ama bari fazla yaklaşma. Yani makul mesafede durursa, HDP’yi hoş görecekler. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Sosuke Natsukawa- Kitapları Kurtaran Kedi

“Kitapların yüreği vardır,” dedi kedi birden.

“Kitaplar oldukları yerde kaldığı sürece, yalnızca kâğıt tomarından öteye geçmez. Muazzam güç harcanan şaheserler bile, muhteşem öykülerin anlatıldığı büyük eserler bile, kapakları açılmadığı sürece kâğıt parçalarından ibarettir. Fakat insanların duygularını döktükleri, değer verdikleri kitaplar, yürek barındırır.”

Sıradan bir lise öğrencisi olan Rintaro Natsuki, birlikte yaşadığı ve şehrin kıyısında küçük bir kitabevinin sahibi olan dedesinin ölümünden sonra bir başına kalır. Natsuki Kitabevi’nin tavana kadar tıka basa kitap dolu raflarının arasında mutsuz ve umutsuz geçirirken günlerini, nereden geldiği bilinmeyen konuşan bir kedi çıkar ortaya ve her şey birdenbire değişmeye başlar...Kitabevinin koridorları arasında ortaya çıkan gerçeküstü labirentlere girerek, birbirinden fantastik maceralar yaşarlar. Tutsak kitapların kaderi, Rintaro ve bu acayip kedinin elindedir artık...

Kitapları Kurtaran Kedi Japonya’nın çok satan yazarlarından Sosuke Natsukawa’nın kaleminden, kitapların da bir yüreği olduğunu ve başkalarını düşünen bir yüreğin gücüyle insanların mutlu bir hayata gülümseyebileceklerini bizlere hatırlatan bir roman.





16 Kasım günlük burç yorumları