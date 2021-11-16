Güne Başlarken | 16 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Kasım 2021, Salı 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 36.087,45 puana geriledi.
- ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.
- Evlilik ödeneği olarak da adlandırılan ‘çeyiz parası’, evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kız çocuklarına devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paraya deniyor. Bu yardım 2008’den bu yana, yetim aylığı alan kızlara veriliyor.
- Yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, ocak ayından sonra sahalara geri döneceğini açıkladı.
- Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus'a yönelik 5. yaptırım paketini onaylamak için anlaşmaya vardı.
Güne Dair Notlar
- 16 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10,09 TL, euro ise 11,48 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 15°C Yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 0°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Sinema: Fırtınalı Soygun, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
Günün köşe yazısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son yıllarda Türkiye’de karayollarına çok ciddi yatırım yaptı. Bunun sonucunda şehirler arasındaki mesafe kısaldı, erişim kolaylaştı. Yolların genişlemesi, viyadüklerin tamamlanması ve zemin kalitesinin artması sürüş konforuna ve güvenliğe ciddi katkı sağladı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
16 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizi severek yapıyorsunuz. Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor, huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. İkna yeteneğiniz yüksek.
- BOĞA: İş problemleriyle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınızla çatışma halinde. Çekişmelerden uzak kalmalısınız.
- İKİZLER: Çevresel koşullarını gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecek. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
- YENGEÇ: Satın alma duygunuzun yoğun olduğu bugün alışveriş yapabilirsiniz. Ortak dostlarınızla birlikte iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.
- ASLAN: İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz.
- BAŞAK: İşyerinde dikkat çekmeyi seviyorsunuz. Çalıştığınız kişilerin yapıcı davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Olayların sunacağı avantajları görecek ve davranışlarınızı daha iyi yönlendireceksiniz.
- TERAZİ: Duygularınızda belli bir disiplin var. Dostlarınızla paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve onların fikirlerine önem veriyorsunuz. Bazı fırsatlara kayıtsız kalamayacaksınız. Sonuç sizin lehinize gelişecek.
- AKREP: Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün, sıra dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızı ortaya koyacak ve kendi bildiğiniz konularda taviz vermeden çalışmak isteyeceksiniz.
- YAY: Hırslarınızı öne çıkarmaktan korkmamalı ve olayların üzerine gitmelisiniz. Yaşama felsefi baktığınız için çevrenizi yargılamıyorsunuz. Hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor fakat zorlanıyorsunuz.
- OĞLAK: Yönetici ruhunuzu tatmin edemiyorsunuz. Yeni iş gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bazı paslaşmalar sonucu gün içinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.
- KOVA: Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilere dikkat.
- BALIK: Bugün kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Kendi doğrularınıza güvendiğiniz için çevrenizle bazı pürüzler yaşamanız muhtemel. Çevrenizle takıştığınız konularda beklediğiniz performansı alacaksınız.
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