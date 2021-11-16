Güne Başlarken | 16 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 36.087,45 puana geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.

Evlilik ödeneği olarak da adlandırılan ‘çeyiz parası’, evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kız çocuklarına devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paraya deniyor. Bu yardım 2008’den bu yana, yetim aylığı alan kızlara veriliyor.

Yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, ocak ayından sonra sahalara geri döneceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus'a yönelik 5. yaptırım paketini onaylamak için anlaşmaya vardı.

Güne Dair Notlar

16 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10,09 TL, euro ise 11,48 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 15°C Yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 0°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Sinema: Fırtınalı Soygun, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

Günün köşe yazısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son yıllarda Türkiye’de karayollarına çok ciddi yatırım yaptı. Bunun sonucunda şehirler arasındaki mesafe kısaldı, erişim kolaylaştı. Yolların genişlemesi, viyadüklerin tamamlanması ve zemin kalitesinin artması sürüş konforuna ve güvenliğe ciddi katkı sağladı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

16 Kasım günlük burç yorumları