Güne Başlarken | 16 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasına ilişkin , "Geliyorlar, bizi yok edecekler gibi bir durum yok" dedi.

İngiltere’de hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselince koronavirüs paniği arttı. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı’nı terk etti.

Gök bilimciler Güneş Sistemi'nde Neptün gezegeninin ötesinde 139 yeni gök cismi keşfetti.





Güne Dair Notlar

16 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,31 TL, euro ise 7,01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 7°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İzmir, 9°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu Antalya, 14°C, 17°C Öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 4°C Karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 5°C, 6°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 8°C, 15°C Gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Esne, rahatla ve mutlu ol

Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Yasak Elma (FOX)

Dizi önerisi: Hizmetçiler

Okunacak kitap önerisi: Liseden Arkadaşlar - Selçuk Aydemir

Oynanacak oyun önerisi: Forza Horizon 4

Günün spor müsabakaları: Antalyaspor-Sivasspor (20:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bloodshot: Durdurulamaz Güç, Mürit, Gölgelerin Aşkı, Araf 4: Meryem, Kadın, İlk Aşk

Diğer Etkinlikler: Özlenen Nevra Serezli Tekrar Tiyatroda! Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi- Ankara

Tango gecesi, Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde sizlerle... İstanbul

Günlük burç yorumları (16 Mart 2020)

KOÇ : Bilinçaltınız çok yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermeyin. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.

: Bilinçaltınız çok yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermeyin. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız. BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yerinizi ve konumunuzu güzel koruyorsunuz.

Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yerinizi ve konumunuzu güzel koruyorsunuz. İKİZLER : Yaşamınızla ilgili olumlu bir çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız sizi her anlamda mutlu edecek.

: Yaşamınızla ilgili olumlu bir çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız sizi her anlamda mutlu edecek. YENGEÇ : Kombinasyon burcunuz Boğa’daki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Artık esnek düşünmenin zamanı geldi.

: Kombinasyon burcunuz Boğa’daki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Artık esnek düşünmenin zamanı geldi. ASLAN : Yaşamınızı ön plana çıkaracak ve kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirin.

: Yaşamınızı ön plana çıkaracak ve kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirin. BAŞAK : Karşıt burcunuzda ilerleyen ve ilham veren Neptün olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.

: Karşıt burcunuzda ilerleyen ve ilham veren Neptün olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey, her şeyi unutup kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalı.

Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey, her şeyi unutup kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalı. AKREP : Kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerleyen ilham veren Neptün, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında epey mutlu olacaksınız.

: Kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerleyen ilham veren Neptün, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında epey mutlu olacaksınız. YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken onların sorunlarıyla da uğraşacağınız bir gün olacak. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken onların sorunlarıyla da uğraşacağınız bir gün olacak. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var. OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek için yapacağınız iş birlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda çok şanlısınız.

Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek için yapacağınız iş birlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda çok şanlısınız. KOVA: Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş yapmak için uygun bir gün.

Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş yapmak için uygun bir gün. BALIK: Burcunuzda ilerleyen ilham veren Neptün gezegeni sayesinde son derece cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.

16 Mart gününe damga vuran olaylar