Güne Başlarken | 16 Mart 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 769 milyon 937 bin 638 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
16 Mart 2020, Pazartesi 07:51 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasına ilişkin , "Geliyorlar, bizi yok edecekler gibi bir durum yok" dedi.
İngiltere’de hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselince koronavirüs paniği arttı. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı’nı terk etti.
Gök bilimciler Güneş Sistemi'nde Neptün gezegeninin ötesinde 139 yeni gök cismi keşfetti.
- 16 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,31 TL, euro ise 7,01 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 7°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İzmir, 9°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu Antalya, 14°C, 17°C Öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 4°C Karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 5°C, 6°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 8°C, 15°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Esne, rahatla ve mutlu ol
Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Yasak Elma (FOX)
Dizi önerisi: Hizmetçiler
Okunacak kitap önerisi: Liseden Arkadaşlar - Selçuk Aydemir
Oynanacak oyun önerisi: Forza Horizon 4
Günün spor müsabakaları: Antalyaspor-Sivasspor (20:00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Bloodshot: Durdurulamaz Güç, Mürit, Gölgelerin Aşkı, Araf 4: Meryem, Kadın, İlk Aşk
Diğer Etkinlikler: Özlenen Nevra Serezli Tekrar Tiyatroda! Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi- Ankara
Tango gecesi, Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde sizlerle... İstanbul
Günlük burç yorumları (16 Mart 2020)
- KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermeyin. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.
- BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yerinizi ve konumunuzu güzel koruyorsunuz.
- İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu bir çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız sizi her anlamda mutlu edecek.
- YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Boğa’daki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Artık esnek düşünmenin zamanı geldi.
- ASLAN: Yaşamınızı ön plana çıkaracak ve kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirin.
- BAŞAK: Karşıt burcunuzda ilerleyen ve ilham veren Neptün olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.
- TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey, her şeyi unutup kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalı.
- AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerleyen ilham veren Neptün, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında epey mutlu olacaksınız.
- YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken onların sorunlarıyla da uğraşacağınız bir gün olacak. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
- OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek için yapacağınız iş birlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda çok şanlısınız.
- KOVA: Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş yapmak için uygun bir gün.
- BALIK: Burcunuzda ilerleyen ilham veren Neptün gezegeni sayesinde son derece cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.
16 Mart gününe damga vuran olaylar
- İspanyol kaşif Ferdinand Magellan Filipinler'deki Homonhon adasına vardı. 1521
- Sovyetler Birliği, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı. 1921
- Ses sanatçısı Eftelya Hanım (Denizkızı) İstanbul'da öldü. 1939
- Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf 82 yaşında öldü. 1940
- Meclis'te gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi. 1964
- Zeki Müren'in başrolünü oynadığı Çay ve Sempati oyunu, 16 Mart 1965 tarihinde Arena tiyatrosunda sahnelenmeye başladı. 1965
- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson Vietnam'a 35.000 ila 50.000 asker daha göndermeye karar verdi. 1968
- Türkan Şoray, ücretini 60 bin liradan 75 bin liraya çıkardı. Böylece Türk Sinemasının en pahalı oyuncusu oldu. 1969
- İtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar örgütü tarafından kaçırıldı. 1978
- Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan ve Peter Ustinov'un yönetip oynadığı İnce Memed adlı filmin Türkiye'de gösterilmesi yasaklandı. 1985
- Birleşmiş Milletler'in Kosova'da, 70 gün sürecek hava harekatı başladı. Sırplara göre 2.000 Amerikalılara göre ise 5.000 kişinin öldüğü savaşın sonunda Sırp kuvvetleri Kosova'dan çekildi. 1999
- İsrail'in Gazze operasyonlarını protesto eden Filistinlilere destek veren 'Uluslararası Dayanışma Hareketi'nden Amerikalı Rachel Corrie bir evin yıkılmasını engellemek isterken İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybetti. 2003
- AB, savaş suçlusu General Ante Gotovina'yı Lahey'e teslim etmeyen Hırvatistan'la başlaması gereken müzakereleri süresiz erteledi. AB tarihinde ilk kez bir aday, beklemeye alındı. 2005
- Iron Maiden, Hindistan'ın Bangalore şehrinde verdiği konserle Hindistan’da konser veren ilk heavy metal grubu oldu. 2007
- Lüksemburg’da ötanazi yasayla kabul edildi. 2009