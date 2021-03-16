Güne Başlarken | 16 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Mart 2021, Salı 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin İran ile savaşmak istemediğini ancak gerekirse cevap vermeye hazır olduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı 5 Mart’ta 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurmuştu. Başvurular dün itibarıyla başladı.
Antalya'da 3 katlı villada, aynı ailenin 4 üyesi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in (40), babası, annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.
Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu nedenle bunun yasal kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatının uygulamasının devam etmesi gerektiğini, ileride mutabakatın yenilenmesini isteyeceklerini söyledi.
Güne Dair Notlar
16 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,54 TL euro ise 8,99 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 19°C Yağışların doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Trabzon, 11°C, 17°C Çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 18°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Covid-19 bir mutasyona uğradı. Bundan sonra bir mutasyon daha olması gerekiyor. İşte o mutasyon, dünya çapındaki pandeminin seyrini ve sonucunu da belirleyecek.” Prof. Dr. Mehmet Ceyhan böyle diyor. Murat Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Körlük- Jose Saramago
Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.
16 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Görüntünüze önem verdiğiniz bir gün. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Düşüncelerinizi farklı bir noktaya odaklayacaksınız. İç sesinizin doğru olduğunu düşünmelisiniz.
- BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı olduğunuz kesin. Düşüncelerinizi gizlediğiniz için birçok dostunuz sizi merak ediyor. Asla teslimiyetçi değilsiniz. Bugün sevdiğiniz konulara zaman ayırmalısınız.
- İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çelişkiler yaşamanız mümkün. Olaylara bakış açınız onlara göre uçuk gibi görülebilir. Başarma hırsınız engel tanımıyor. Aklınıza taktığınız her şeyi başarabiliyorsunuz.
- YENGEÇ: Köklü değişim gezegeni Plüton karşıt burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinize derin bir duygusallık hakim. Aşkı algılama biçiminiz öyle farklı ki sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygusal düşünmeye devam etmelisiniz.
- ASLAN: İletişim gezegeni Merkür, karşıt Kova burcunda ilerliyor. Düşüncelerinizde derinlik hakim. Olayların iç yüzünü çabuk çözmeniz karşı taraf için korkutucu olabiliyor. Analitik zekanızla övünebilirsiniz.
- BAŞAK: Bugün Ay’ın konumu arkadaşlık ilişkilerinizi etkiliyor. İş yerinizdeki arkadaşlarınızla problemler olabilir ama önemsemeyin. Maddi sıkıntılar sizi üzülebilir. Daha fazla çalışmanız gerekiyor. Borçlarınızı ödemelisiniz.
- TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıktığını görmek sizi rahatlatacak. Çevrenizle ulu orta konuşmaktan çekinebilirsiniz. Yaptığınız işlerin sorgulanmasından hoşlanmıyorsunuz. Zaman kavramını unuttuğunuzda veriminiz artıyor.
- AKREP: Aşk gezegeni Venüs, kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerliyor ve duygusal yönlerinizi artırırken, sizi şüpheci ve temkinli yapıyor. Bugün fazla alıngansınız. Takıntılarınızla doğruyu bulduğunuz bir gerçek.
- YAY: Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman yaşama bakış açınız çok daha anlamlı oluyor. Bilinçaltınız epey yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak herkesin yapabileceği bir iş değil.
- OĞLAK: Köklü değişimler gezegeni Plüton burcunuzda ilerlerken daha güçlü kararalar alacak, yaratıcılığınız konusunda imkansız detayları bile sorun yapmayacaksınız. Siz özel duyguların kişisiniz.
- KOVA: İdeallerinizi destekleyecek arkadaş grubuyla çalıştığınızda daha başarılı oluyorsunuz. Bugün kariyerinizle ilgili yeni değişimlere ihtiyacınız var, biliyorsunuz. Takıldığınız konuları daha doğru araştırmalısınız.
- BALIK: Ay’ın bulunduğu konum yaşantınızı renklendiriyor. Her şeyi hissediyor ve önlem alıyorsunuz. Bugün sınırlarınızı zorlamayı seviyorsunuz. Hayaller ve gerçekler arasında doğru köprüleri kuruyorsunuz.