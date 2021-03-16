Güne Başlarken | 16 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin İran ile savaşmak istemediğini ancak gerekirse cevap vermeye hazır olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı 5 Mart’ta 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurmuştu. Başvurular dün itibarıyla başladı.

Antalya'da 3 katlı villada, aynı ailenin 4 üyesi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in (40), babası, annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu nedenle bunun yasal kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatının uygulamasının devam etmesi gerektiğini, ileride mutabakatın yenilenmesini isteyeceklerini söyledi.

Güne Dair Notlar

16 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,54 TL euro ise 8,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 19°C Yağışların doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Trabzon, 11°C, 17°C Çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 18°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Covid-19 bir mutasyona uğradı. Bundan sonra bir mutasyon daha olması gerekiyor. İşte o mutasyon, dünya çapındaki pandeminin seyrini ve sonucunu da belirleyecek.” Prof. Dr. Mehmet Ceyhan böyle diyor. Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Körlük- Jose Saramago

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

16 Mart günlük burç yorumları