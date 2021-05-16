Güne Başlarken | 16 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803’e ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir kez daha İsrail’e destek vererek, bölgedeki gerilimden dolayı Hamas’ı suçladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çorum Sungurlu'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.94 km olarak açıklanırken saati 02.06 olarak belirtildi.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Her şeye rağmen verdikleri namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı.

Güne Dair Notlar

16 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,47 TL euro ise 10,27 TL.

8,47 ise 10,27 Gram altın ise 501,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 23°C Gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 15°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeği hatırlıyor musunuz? Yıl 2015’ti. Bodrum’dan Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 Suriyeli mülteciden biriydi Aylan bebek. Onun kıyıya vuran o küçük bedeni, mülteci sorununu tüm dünyanın gözüne sokmuş, uzun süre de hafızalardan silinmemişti o kare. Ama her şeyin unutulma süresi var. Yine sokaklardaki o mülteci çocukları görmezden geliyoruz, yine hiçbir duygu beslemeden, umursamadan, hatta söylenerek önlerinden geçip gidiyoruz. Şirin Sever'in yazısı...

Günün kitabı

Yılan ve Güvercin - Shelby Mahurin

Cadı ile cadı avcısı kutsal evlilik bağıyla birleştiklerinde hikâye tek bir şekilde bitebilir AŞK ve ATEŞ Louise le Blanc bağlı olduğu cadılar meclisinden iki yıl önce kaçıp Cesarine şehrinin gölgelerine gizlenmişti. Cadıların avlanıp yakıldığı bu şehirde büyüsünü kullanmaya cesaret edemese de yetenekli bir hırsız olarak bıçak sırtında yürüyordu. Cadı avcısı Reid Diggory’nin ise hayattaki tek ideali kötülüğü yeryüzünden silmekti. Fakat kaderin hain bir oyunu yüzünden Lou ile Reid evlenmek zorunda kaldıklarında, zamanla aralarında karanlık sırlardan başka şeyler de filizlenecekti.

16 Mayıs günlük burç yorumları