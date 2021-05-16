Güne Başlarken | 16 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Mayıs 2021, Pazar 07:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803’e ulaştı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir kez daha İsrail’e destek vererek, bölgedeki gerilimden dolayı Hamas’ı suçladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını açıkladı.
Çorum Sungurlu'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.94 km olarak açıklanırken saati 02.06 olarak belirtildi.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Her şeye rağmen verdikleri namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum." dedi.
Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı.
Güne Dair Notlar
- 16 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,47 TL euro ise 10,27 TL.
- Gram altın ise 501,15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 23°C Gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 15°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeği hatırlıyor musunuz? Yıl 2015’ti. Bodrum’dan Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 Suriyeli mülteciden biriydi Aylan bebek. Onun kıyıya vuran o küçük bedeni, mülteci sorununu tüm dünyanın gözüne sokmuş, uzun süre de hafızalardan silinmemişti o kare. Ama her şeyin unutulma süresi var. Yine sokaklardaki o mülteci çocukları görmezden geliyoruz, yine hiçbir duygu beslemeden, umursamadan, hatta söylenerek önlerinden geçip gidiyoruz. Şirin Sever'in yazısı...
Günün kitabı
Yılan ve Güvercin - Shelby Mahurin
Cadı ile cadı avcısı kutsal evlilik bağıyla birleştiklerinde hikâye tek bir şekilde bitebilir AŞK ve ATEŞ Louise le Blanc bağlı olduğu cadılar meclisinden iki yıl önce kaçıp Cesarine şehrinin gölgelerine gizlenmişti. Cadıların avlanıp yakıldığı bu şehirde büyüsünü kullanmaya cesaret edemese de yetenekli bir hırsız olarak bıçak sırtında yürüyordu. Cadı avcısı Reid Diggory’nin ise hayattaki tek ideali kötülüğü yeryüzünden silmekti. Fakat kaderin hain bir oyunu yüzünden Lou ile Reid evlenmek zorunda kaldıklarında, zamanla aralarında karanlık sırlardan başka şeyler de filizlenecekti.
16 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.
- BOĞA: Aklınıza taktığınız konuda ısrarcısınız ama sessiz protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok toplantıya katılıp mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.
- İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdakini üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
- YENGEÇ: Kararsızlık içinde olabilirsiniz. Çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. İçinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Birikimlerinizi gözden geçirmelisiniz.
- BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi öne çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.
- TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişimde zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleri takip ediyorsunuz.
- AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
- YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.
- OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.
- KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Sizi ikna ederken yorulabilirler.
- BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.