Güne Başlarken | 16 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Sağlıkta şiddet düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.





Güne Dair Notlar

16 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,9 TL euro ise 7,51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 15°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 23°C İç kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 11°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 21°C Sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Mucize Doktor-Tekrar (FOX), Ev Yapımı (TRT1)

Dizi önerisi: Acayip Hikayeler

Film önerisi: Free Solo

Kitap önerisi: Reşat Nuri Güntekin - Yeşil Gece

Oyun önerisi: New Virtual Farmer: Farming Life Simulator

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2020)

KOÇ: Size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Planlarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Planlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmaktan yanasınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bilinçaltı düşüncelerin sizin için önemi olduğunu biliyor, belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz.

Sevdiğiniz işleri yapmaktan yanasınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bilinçaltı düşüncelerin sizin için önemi olduğunu biliyor, belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz. İKİZLER: Sizin için şu an en önemli konu etrafınızda kişileri ikna ederek, izlemek istediğiniz rotanın doğru olduğunu onlara gösterebilmek. Bu konudaki beklentileriniz istediğiniz hızda olmayabilir. Kendinizi yıpratmayın.

Sizin için şu an en önemli konu etrafınızda kişileri ikna ederek, izlemek istediğiniz rotanın doğru olduğunu onlara gösterebilmek. Bu konudaki beklentileriniz istediğiniz hızda olmayabilir. Kendinizi yıpratmayın. YENGEÇ: İletişim konusunda yaratıcılığınızı kullanacak ve çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istiyorsanız olayları fazla abartmamalısınız.

İletişim konusunda yaratıcılığınızı kullanacak ve çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istiyorsanız olayları fazla abartmamalısınız. ASLAN : Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Son günlerde kendinize yeterince özen göstermemeniz büyük hata.

: Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Son günlerde kendinize yeterince özen göstermemeniz büyük hata. BAŞAK : Performans değerlendirmesi yaparken şartları fazla zorluyorsunuz. Kendinize sakladığınız fikirlerinizi paylaşmayı öğrenmelisiniz. Aşk konusunda partnerinizle aranızda önlemeyen güçlü bir fiziksel çekim oluşuyor.

: Performans değerlendirmesi yaparken şartları fazla zorluyorsunuz. Kendinize sakladığınız fikirlerinizi paylaşmayı öğrenmelisiniz. Aşk konusunda partnerinizle aranızda önlemeyen güçlü bir fiziksel çekim oluşuyor. TERAZİ: Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel harmanlıyor, istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen güç arayışınız hiç bitmiyor.

Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel harmanlıyor, istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen güç arayışınız hiç bitmiyor. AKREP: Hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gündesiniz. Olayları akışına bırakmak yerine denetimi elinizde tutmak istiyor ve gün içinde başarılı çalışmalar sergiliyorsunuz. Maddi konularda akıllı davranıyorsunuz.

Hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gündesiniz. Olayları akışına bırakmak yerine denetimi elinizde tutmak istiyor ve gün içinde başarılı çalışmalar sergiliyorsunuz. Maddi konularda akıllı davranıyorsunuz. YAY: Çevre koşullarını değerlendirirken sizden beklenmeyen bir tutuculukla ortaya çıkıyorsunuz. Bu tavrınız arkadaşlarınızı şaşırtıyor. Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir gün.

Çevre koşullarını değerlendirirken sizden beklenmeyen bir tutuculukla ortaya çıkıyorsunuz. Bu tavrınız arkadaşlarınızı şaşırtıyor. Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir gün. OĞLAK : Sevdiklerinizin yaşamı kolaylaştırıcı davranışlarda bulunması sizi çok mutlu ediyor. Bugün disiplin duygunuzu bir kenara bırakıp içinizden geldiği gibi hareket etmelisiniz. Hoş sohbet konuşmalar sizi bekliyor.

: Sevdiklerinizin yaşamı kolaylaştırıcı davranışlarda bulunması sizi çok mutlu ediyor. Bugün disiplin duygunuzu bir kenara bırakıp içinizden geldiği gibi hareket etmelisiniz. Hoş sohbet konuşmalar sizi bekliyor. KOVA : Sorumluluk duygunuzun ağır bastığı ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. Kardeşler ve komşularınızla ortak çalışmalar sergileyeceğiniz bir dönemdesiniz.

: Sorumluluk duygunuzun ağır bastığı ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. Kardeşler ve komşularınızla ortak çalışmalar sergileyeceğiniz bir dönemdesiniz. BALIK: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istediğiniz için sinirlisiniz. İstediğiniz koşulların her zaman olmayacağını bilmeli ve daha esnek olmaya çalışmalısınız. Bu durum bazen fırsatları kaçırmanıza neden oluyor.

16 Nisan gününe damga vuran olaylar