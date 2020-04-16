Güne Başlarken | 16 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 777 milyon 907 bin 438 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
16 Nisan 2020, Perşembe 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Sağlıkta şiddet düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
- 16 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,9 TL euro ise 7,51 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 15°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 23°C İç kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 11°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 21°C Sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.
Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.
Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Mucize Doktor-Tekrar (FOX), Ev Yapımı (TRT1)
Dizi önerisi: Acayip Hikayeler
Film önerisi: Free Solo
Kitap önerisi: Reşat Nuri Güntekin - Yeşil Gece
Oyun önerisi: New Virtual Farmer: Farming Life Simulator
Günlük burç yorumları (16 Nisan 2020)
- KOÇ: Size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Planlarınızı değiştirmeniz gerekebilir.
- BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmaktan yanasınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bilinçaltı düşüncelerin sizin için önemi olduğunu biliyor, belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz.
- İKİZLER: Sizin için şu an en önemli konu etrafınızda kişileri ikna ederek, izlemek istediğiniz rotanın doğru olduğunu onlara gösterebilmek. Bu konudaki beklentileriniz istediğiniz hızda olmayabilir. Kendinizi yıpratmayın.
- YENGEÇ: İletişim konusunda yaratıcılığınızı kullanacak ve çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istiyorsanız olayları fazla abartmamalısınız.
- ASLAN: Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Son günlerde kendinize yeterince özen göstermemeniz büyük hata.
- BAŞAK: Performans değerlendirmesi yaparken şartları fazla zorluyorsunuz. Kendinize sakladığınız fikirlerinizi paylaşmayı öğrenmelisiniz. Aşk konusunda partnerinizle aranızda önlemeyen güçlü bir fiziksel çekim oluşuyor.
- TERAZİ: Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel harmanlıyor, istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen güç arayışınız hiç bitmiyor.
- AKREP: Hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gündesiniz. Olayları akışına bırakmak yerine denetimi elinizde tutmak istiyor ve gün içinde başarılı çalışmalar sergiliyorsunuz. Maddi konularda akıllı davranıyorsunuz.
- YAY: Çevre koşullarını değerlendirirken sizden beklenmeyen bir tutuculukla ortaya çıkıyorsunuz. Bu tavrınız arkadaşlarınızı şaşırtıyor. Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir gün.
- OĞLAK: Sevdiklerinizin yaşamı kolaylaştırıcı davranışlarda bulunması sizi çok mutlu ediyor. Bugün disiplin duygunuzu bir kenara bırakıp içinizden geldiği gibi hareket etmelisiniz. Hoş sohbet konuşmalar sizi bekliyor.
- KOVA: Sorumluluk duygunuzun ağır bastığı ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. Kardeşler ve komşularınızla ortak çalışmalar sergileyeceğiniz bir dönemdesiniz.
- BALIK: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istediğiniz için sinirlisiniz. İstediğiniz koşulların her zaman olmayacağını bilmeli ve daha esnek olmaya çalışmalısınız. Bu durum bazen fırsatları kaçırmanıza neden oluyor.
16 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Bolşevik lider Lenin sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu. 1917
- Birinci dönem TBMM’nin çalışmaları sona erdi. 1923
- Yüce Divan, eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Bilecik milletvekili Dr. Fikret Bey'i mahkum etti ve milletvekilliklerini düşürdü. 1928
- İkinci Dünya savaşı sırasında 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı. 1941
- Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Türkiye örgüte katıldı. 1948
- İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu, ''Apollo 16'' uzay aracıyla başladı. 1972
- Eski DP'lilerin siyasi haklarının iadesine ilişkin Anayasa değişikliği kabul edildi. 1974
- Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı. 1982
- Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin" dedi. 1984
- Kamuoyunda "RTÜK Yasası" diye bilinen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun" Meclis'de kabul edildi. 1994
- Harvard Üniversitesi Tansu Çiller'e, fahri doktorluk verilmediğini açıkladı. 1999
- Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul'da yakalandı. 2001
- Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Teknik Üniversitesi'nde Cho Seung-Hui adlı öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. 2007