Güne Başlarken | 16 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Nisan 2021, Cuma 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı.
Kripto paralarla ilgili Merkez Bankası'ndan flaş karar. Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.
Sosyal medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" sözleri dikkat çekti. Adana Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, görüntülerde kocası tarafından şiddete uğrayan kadın hakkında "önleyici tedbir kararı" uygulandığını, gözaltına alınan eşinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığını bildirdi.
Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti.
Güne Dair Notlar
- 16 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,02 TL euro ise 9,60 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 15°C Akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 21°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 10°C, 18°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 25°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ev, araba... Zor kazanıyoruz, yıllarca biriktirip 100 binlerce lira harcayıp alabiliyoruz. Cep telefonu... Ortalama ihtiyacı karşılayan akıllı telefonlar 4-5 bin liradan başlıyor ve 20 bin liraya kadar çıkıyor. Sağlık da olmayınca bunların hiçbirinin anlamı olmuyor. İşte hayatımızda kıymet verdiğimiz tüm bu değerleri makul tutarlarla korumaya alıp olası yüksek maliyetlerden kaçınmak mümkün... Bilal Emin Turan'ın yazısı...
Günün kitabı
Kervan - İskender Pala
1818 Mayıs’ında Topkapı Sarayı’ndan üç sürre devesi yola çıktı. Köyler, kasabalar, şehirler aşılırken üç yüz olacak, üç bin olacak, üç katına çıkacak ve elli bini aşkın hacı beyazlara bürünüp kervan kervan Kâbe’ye varacaktı…
Her adım bir öncekinden daha heyecanlı, her menzil diğerinden daha çetrefil bir yolculuk. Gündüzlerde alev alev seraplar, gecelerde ayaz mı ayaz kum fırtınaları…
Ve kervanı yutmak için pusuda bekleyen çeteler…
Bir müderris, bir mülâzım, bir kuşbaz, bir berber, bir bezirgân, iki deveci, bir seyis ve bir meczub…
Güzel bir cariye ile özürlü bir kız çocuğu…
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Bir kervanda neler taşınmaz ki?
Aşklar, ihanetler, bilgelikler, hazineler, gizli sırlar, cinayetler…
İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
16 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Sosyal hayat sizin için önemli. Ay’ın bulunduğu konum, size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanızı gerektiriyor. Arkadaşla para ilişkilerine girmeyin. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz.
- BOĞA: Bugün işinizle ilgili bazı stratejik noktaları iyi belirliyor ve inatla bu konuları takip ediyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde kıskançlık eksik olmuyor. Yeni konular gündeme gelecek, kararlı olun.
- İKİZLER: Çevrenize karşı fazla şüpheci davranıyorsunuz. İşinizi konuya olan hakimiyetinizle olumlu sonuçlandıracaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde titizsiniz. Herkese güvenmiyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Kişisel hırslarınız diğer konuların önüne geçebiliyor. Gün içinde kafanızda şekillenen her olay sizi mükemmel şartlara taşıyor. Tarzınız var ve asla ödün vermiyorsunuz.
- ASLAN: Doğal olmak bazen size çok şey kaybettirebilir. Bugün duygusal konularda fikir yürütmekten kaçının. Fevri davranışlarınızla yanlış örnek olabilirsiniz. Çevre ilişkileriniz bundan olumsuz etkilenmesin.
- BAŞAK: Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek isteklerinizi saklıyorsunuz. Sosyal hayatta farklı kişilerle tanışabilirsiniz.
- TERAZİ: Kendiniz her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Bugün güçlü dostların desteğiyle yapacağınız çalışmalar sizin için iyi bir zemin oluşturacak. Gün içinde takıntılarınız sizi rahatsız edecek.
- AKREP: İsteklerinizde fazla inatçısınız. Enerjinizi istediğiniz konular üzerinde rahatça kullanacaksınız. Mesleki konumunuz size avantaj sağlayacak. Çevrenizdeki hoş konuşmalar sizi mutlu edecek.
- YAY: Duygusal anlamda yoğun bir gün yaşayacaksınız. İsteklerinize gem vurmak zorunda kalmaktan gergin olabilirsiniz. Düşünce gücünüz çok yüksek. Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmelisiniz.
- OĞLAK: Duygusal konularda aşırıya kaçabilirsiniz. Yapınızın dışına çıkıp bazı kaçamaklar yapabilirsiniz. Sürekli kendinizi denetlemekten bıktınız. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız.
- KOVA: Çevrenizde size karşı olanlar var ama sizi ikna etme konusunda çok başarılılar. Bugün, her şeyinizle güne damganızı vurabilirsiniz. Duygularınızda sınır yok. İlişkilerinizde farklı bir tarzınız var.
- BALIK: Bugün iş ilişkilerinizde kişiliğiniz ön planda olacak. Buna rağmen kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak istiyorsunuz. Merak etmeyin, beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek.