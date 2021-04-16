Güne Başlarken | 16 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı.

Kripto paralarla ilgili Merkez Bankası'ndan flaş karar. Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" sözleri dikkat çekti. Adana Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, görüntülerde kocası tarafından şiddete uğrayan kadın hakkında "önleyici tedbir kararı" uygulandığını, gözaltına alınan eşinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığını bildirdi.

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti.

Güne Dair Notlar

16 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,02 TL euro ise 9,60 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 15°C Akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 21°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 10°C, 18°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 25°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ev, araba... Zor kazanıyoruz, yıllarca biriktirip 100 binlerce lira harcayıp alabiliyoruz. Cep telefonu... Ortalama ihtiyacı karşılayan akıllı telefonlar 4-5 bin liradan başlıyor ve 20 bin liraya kadar çıkıyor. Sağlık da olmayınca bunların hiçbirinin anlamı olmuyor. İşte hayatımızda kıymet verdiğimiz tüm bu değerleri makul tutarlarla korumaya alıp olası yüksek maliyetlerden kaçınmak mümkün... Bilal Emin Turan'ın yazısı...

Günün kitabı

Kervan - İskender Pala

1818 Mayıs’ında Topkapı Sarayı’ndan üç sürre devesi yola çıktı. Köyler, kasabalar, şehirler aşılırken üç yüz olacak, üç bin olacak, üç katına çıkacak ve elli bini aşkın hacı beyazlara bürünüp kervan kervan Kâbe’ye varacaktı…

Her adım bir öncekinden daha heyecanlı, her menzil diğerinden daha çetrefil bir yolculuk. Gündüzlerde alev alev seraplar, gecelerde ayaz mı ayaz kum fırtınaları…

Ve kervanı yutmak için pusuda bekleyen çeteler…

Bir müderris, bir mülâzım, bir kuşbaz, bir berber, bir bezirgân, iki deveci, bir seyis ve bir meczub…

Güzel bir cariye ile özürlü bir kız çocuğu…

*

Bir kervanda neler taşınmaz ki?

Aşklar, ihanetler, bilgelikler, hazineler, gizli sırlar, cinayetler…

İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

16 Nisan günlük burç yorumları