Güne Başlarken | 16 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 16 Ocak günü saat 07.36’da dolar 5,88 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bugün öğle saatlerinden sonra Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın bugün Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli -2°C, 7°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 6°C, 10°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 4°C, 13°C

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 4°C, 17°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 10°C, 19°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 6°C, 10°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 6°C, 10°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -13°C, -1°C

Diyarbakır: Az bulutlu -6°C, 9°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri İstanbul'da yaşayan Berke Sarıgül'den geliyor.

16 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz. Sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

BOĞA: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak işi yönlendiriyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde eleştirici davranacağınız bir gün. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.

İKİZLER: Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı olaylar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün.

YENGEÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Kolay tatmin olmayan bir yapınız var. Bugün, iç disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Maddi konularında başarılısınız.

ASLAN: Bugün işlerinizde detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz. Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve atılımlarınızı doğru şekilde yapmalısınız.

BAŞAK: Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandıracaksınız.

TERAZİ: Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylara farklı yaklaşımlarınız var.

AKREP: Savaş gezegeni Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeninizin konumu, bazı işlerinizi halletmeniz gerektiğini söylüyor.

YAY: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. İstediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

OĞLAK: Düşündüğünüz olayları çok büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.

KOVA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç biri yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

BALIK: Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız bazı bilgilerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için yüksek bir yaşam standartı peşindesiniz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

27 yaşındayım. Penisim 10 santim. Sevgilime 2 kere evlenme teklif ettim. “Penisin kısa, seninle evlenemem” dedi. Ne yapacağım, çok üzülüyorum.

Cevaplar için tıklayın...

Bugün;

Sahneye çıkan ilk Türk kadını olan Bedia Muvahhid doğdu. 1902

Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı. 1920

Mustafa Kemal Paşa, İzmit'te, İstanbul'dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal'in düzenlediği ilk basın toplantısı ertesi sabaha kadar sürdü. Mustafa Kemal Paşa "Bu devletin halife ile alaka ve münasebeti yoktur...Halkı kendi halinde terk edersek bir adım ileri atamayız...İnkılabın kanunu mevcut kanunların fevkindedir" dedi. 1923

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)1946 yılında bugün İş ve İşçi Bulma Kurumu Kanunu'nu kabul etti. 1929

Yeni kurulacak siyasi parti tüzüklerinin İçişleri Bakanlığı'nca incelenmesine karar verildi. 1961

İran Şahı Rıza Pehlevi, ülkesini terk ederek, ailesiyle Mısır'ın Assuan kentine gitti. 1979

Türk Hava Yolları'nın "Afyon" uçağı Ankara'da düştü; 47 yolcu öldü. 1983

Amerika Birleşik Devletleri Irak'a hava akınları ve füze saldırısını başlattı. Amerika yetkilileri "Çöl Fırtınası" diye adlandırdıkları operasyona Kuveyt'i kurtarmak için yaptıklarını söyledi. 1991

"Avrasya" feribotu silahlı eylemciler tarafından 177 yolcu ve 55 mürettebatıyla Trabzon limanında rehin alındı ve İstanbul'a doğru kaçırıldı. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler. 1996

Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1998

Mehmet Ali Ağca, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere avukatı Mustafa Demirbağ ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine gitti. Demirbağ, muayene sonucu Ağca'ya ''askerliğe elverişsiz'' raporu verildiğini bildirdi. 2006

Ne yapsak?