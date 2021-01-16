Güne Başlarken | 16 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İstanbul Valiliği yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, park-bahçe ve cadde gibi açık alanlarda yemek dağıtılmasının uygun görülmediğini açıklayarak, yemek dağıtımının, sivil toplum kuruluşlarının merkezleri, aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılmasının uygun olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Yatırım Programı’nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında Pazartesi günü tüm dünyaya seyahat koridorlarının kapatılacağını açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip corona virüsün (Kovid-19) İngiltere’de ilk kez ortaya çıkan yeni bir türünün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulundu.

Güne Dair Notlar

6 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,45 TL euro ise 9,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı. 0°C, 6°C Antalya, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa)yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. -5°C, 3°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 7°C, 9°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve yağmurlu. 5°C, 10°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Pandemi nedeniyle her zaman alışverişe çıkamadığımız bu dönemde evdeki malzemelerle yapılabilecek en iyi yemek tariflerini veren, aksi bir durumda telefonu fare ya da klavyeye dönüştüren, boş zamanlarda aynı anda aynı şarkıyı dinleyen kişileri sohbet ettiren ve Wi-Fi ağınıza birilerinin sızıp sızmadığını anında haber veren ilginç uygulamalar geliştirildi. İşte onlardan bazı örnekler... Murat Gülderen'in yazısı...

Günün kitabı

Enstitü / Stephen King

Minneapolis'in sakin banliyölerinden birinde yaşamakta olan Luke Ellis, bir gece yarısı evine giren davetsiz misafirler tarafından kaçırılır. Luke, penceresi olmayan fakat tıpkı kendisininkine benzeyen bir odada gözlerini açar. Ve kapısını açıp dışarı çıktığında onun gibi özel yetenekleri yüzünden buraya getirilen birçok çocuğun odalarının sıralandığını görür. Enstitü... Özel yeteneklere sahip çocukların tutulduğu bir hapishane, onlardan adeta intikam almaya yemin etmiş bir müdür ve insafsız personelin acı dolu yuvası. Burada vicdan azabı yok. Burası girişi olan ama çıkışı olmayan bir cehennem...

16 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Maddi konularda gizli olmayı tercih edebilirsiniz. Kendinizle ilgili değişime ihtiyaç duyuyorsunuz. Bazı çevrelerde kendinize sakladığınız düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz. Netlik size çok yakışıyor.

BOĞA: Çevre kalıplardan sıkıldınız ve durmadan savaştınız. Hep derdiniz vardı. Sizi dinleyen çok azdı. İşinizle ilgili konular rutin bir şekilde gidiyor. Bugün kişiliğinizle güçlenen özgüveniniz ortaya çıkacak.

İKİZLER: Söz konusu maddi kazançlar olduğu zaman kafanız son derece iyi çalışıyor. Bugün çevrenizde gelişen olaylara maddi yaklaşabilir ve her şeyi kendi tarzınıza uygun değerlendirebilirsiniz. Daima savunma halindesiniz.

YENGEÇ: Enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve kimsenin sizi etkilemesine izin vermeyin. Enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.

ASLAN: Yakın dostlarınızla beklediğiniz duygusal iletişimi kuracak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Onlarla birlikte bazı kişisel iş birlikleri içinde olacaksınız Yapacağınız atılımlar için önünüzü açmalısınız.

BAŞAK: Çevre koşullarını yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenin. Bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecek. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: İş hedefleriniz için daha yoğun çaba harcamanızı gerektiren çalışmalar gündeme gelecek. Kişisel olarak, siz de bu eğilim doğrultusunda talepkar olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile aileniz arasında problemler oluşabilir.

AKREP: Duygularınızı olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Olaylara yaklaşımınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Karşı tarafla güç birleşimi yapabilirsiniz.

YAY: Aşkınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile, karşı tarafın kalıplaşmış düşünceleri isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Bugün başarıyı karşı taraftan beklemeniz hataya açık olmanıza sebep oluyor.

OĞLAK: Duygusal paylaşımlarınızda eksiklik yaşıyorsunuz. Yönlendirilmeye karşı tepki oluşturabilirsiniz. Yakın dostlarınızdan gelen telefonlar akşam saatlerinde sizi harekete geçirecek. Ailenizin desteğine ihtiyacınız var.

KOVA: Ailenin eski konularının gündeme gelmesi sizi üzebilir. Bugün, kısa sürecek duygusal etkilenmelerden uzak durun. İsteklerinizde yapıcısınız. Haklı da olsanız fevri hareketlerden sakınmalısınız.

BALIK: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönünüz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde kararsızlık yaşamanız mümkün. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.