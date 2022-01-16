Güne Başlarken | 16 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Kısa kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için Çamlıca Tepesi’ne geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mehmet Eser (27), annesi tarafından evlerinde hareketsiz yatarken bulundu. Yüzünde morluklar bulunan Eser, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arjantin’de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.

Artvin’de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin eşi Filiz Edibali’yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Güne Dair Notlar

16 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13, 53 TL euro ise 15, 44 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

16 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor. Çevrenizi sınayacağınız bir gündesiniz.

BOĞA: Hayatınıza katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Yapınızı bozmamalı ve gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek.

ASLAN: İş hayatınızın duygusal durumunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu çevrenize hissettirmelisiniz.

BAŞAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. Farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

TERAZİ: Retro Merkür’ün sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatmakta zorluklar çekebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha iyi yetiştirmek isteyeceksiniz. Aklınız karışık.

AKREP: Bugün duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.

YAY: Para konularının gündeme gelmesiyle satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz artacak.

OĞLAK: Alıngansınız. Çevreyle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Bugün, yaratıcılığınız artıyor.

BALIK: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmayın. Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Kimseyi kırmayın.