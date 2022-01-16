Güne Başlarken | 16 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Ocak 2022, Pazar 01:58 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Kısa kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için Çamlıca Tepesi’ne geldi.
- Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mehmet Eser (27), annesi tarafından evlerinde hareketsiz yatarken bulundu. Yüzünde morluklar bulunan Eser, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- Arjantin’de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.
- Artvin’de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin eşi Filiz Edibali’yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Güne Dair Notlar
- 16 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13, 53 TL euro ise 15, 44 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
16 Ocak günlük burç yorumları
KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor. Çevrenizi sınayacağınız bir gündesiniz.
BOĞA: Hayatınıza katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Yapınızı bozmamalı ve gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.
İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.
YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek.
ASLAN: İş hayatınızın duygusal durumunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu çevrenize hissettirmelisiniz.
BAŞAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. Farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
TERAZİ: Retro Merkür’ün sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatmakta zorluklar çekebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha iyi yetiştirmek isteyeceksiniz. Aklınız karışık.
AKREP: Bugün duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.
YAY: Para konularının gündeme gelmesiyle satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz artacak.
OĞLAK: Alıngansınız. Çevreyle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
KOVA: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Bugün, yaratıcılığınız artıyor.
BALIK: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmayın. Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Kimseyi kırmayın.