Güne Başlarken | 16 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Süper Lig’in 22. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Detaylar için tıkla.

Güne Dair Notlar

16 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,5 TL, euro ise 6,55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 7°C, 11°C İzmir, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. 8°C, 15°C Antalya, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. 10°C, 19°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. 2°C, 10°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 4°C, 11°C Diyarbakır, Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı. -3°C, 5°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Toksinler, hücreleriniz terk ederken dilinizde beyaz bir tabaka bırakır. Bu da ağzınızda sabahları biraz buruk bir tat bırakabilir. Sabah uyandığınızda dil temizleyici (ya da dil sıyırıcı) kullanarak dilinizi temizlemek hem ağzınızın tadını, hem nefesinizi hem de gün içerisinde tüketeceğiniz gıdaların tadını almanızı iyileştirecektir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Savaşçı (FOX TV), Survivor Ünlüler Gönüllüler (TV 8)

Oynanacak oyun önerisi: Left 4 Dead / Left 4 Dead 2

Okunacak kitap önerisi: Köpek Kalbi - Mihail Bulgakov

Günün spor müsabakaları:

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya’nın başkenti Roma’da sona erecek.

- Organizasyonun yedinci ve son gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak. (Roma/18.00/20.00)

2- Süper Lig’de 22. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig’de 22. hafta Keçiörengücü-Altay, Fatih Karagümrük-Giresunspor, Bursaspor-Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/Bursa/16.30/Balıkesir/19.00)

4- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası Ankara’da sahibini buluyor.

- Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/17.00)

5- 5. İstanbul Cup Salon Atletizm Yarışmaları Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak. (İstanbul/15.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol müsabakasıyla devam edilecek. (Hatay/16.30)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/13.00/Bursa/17.30)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto karşılaşmasıyla sürecek. (İstanbul/17.00)

9- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzlanda temsilcisi Valur’u konuk edecek. (İstanbul/16.00)

10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig’de 14. hafta müsabakaları yapılacak, Erkekler Süper Lig’de ise 13. haftaya tek maçla devam edilecek.

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler: Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu bir de Metin Zakoğlu yorumuyla izlemek için Cafe Theater'da yerinizi alın. Mekan Ev, İstanbul

Uptown İstiklal Restaurant & Lounge Hafta sonu etkinlikleri kapsamında Sinan Güleryüz ile Yanlızların Akustik 90:lar gecesi. Al kankanı Gel (Tüm POSTA okurlarına giriş ücretsiz)

Tiyatro 34 Aktör Akademi oyuncularının rol aldığı ‘Sokak Çocukları’ tüm insanlara gerçekleri gösteriyor. Tiyatro 34, İstanbul

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2020)

KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olacak, onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Kararlarınızı tek başına vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olacak, onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Kararlarınızı tek başına vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Kova’da ilerleyen Güneş, kendiniz gibi özgün kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün partnerinizle birlikte kişisel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Kova’da ilerleyen Güneş, kendiniz gibi özgün kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün partnerinizle birlikte kişisel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. İKİZLER : Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan anlatıyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.

: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan anlatıyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir. YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve bazı kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevuları ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve bazı kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevuları ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Verimi doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için dostluklar kurmak istiyorsunuz.

Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Verimi doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için dostluklar kurmak istiyorsunuz. BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz. TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek. Aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyeceksiniz.

Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek. Aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyeceksiniz. AKREP: Bugün yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve işlerinizi gözden geçireceksiniz. Bazı sonuçlara yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

Bugün yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve işlerinizi gözden geçireceksiniz. Bazı sonuçlara yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek. YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına epey olumlu yaklaşımlarınız var.

Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına epey olumlu yaklaşımlarınız var. OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. KOVA : Bugün çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmekiçin yapacağınız çalışmalar ön plana çıkabilir, hazır olun.

: Bugün çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmekiçin yapacağınız çalışmalar ön plana çıkabilir, hazır olun. BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için olumlu çaba harcamanız kolay değil. Olumsuzluktan etkileniyorsunuz.

16 Şubat gününe damga vuran olaylar

Panama bağımsızlığını ilan etti. ABD, Panama Kanalı üzerindeki hakları satın aldı. 1903

Ruslar, Erzurum'u işgal etti. 1916

Litvanya hem Rusya hem de Almanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1918

Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci Anzavur isyanı başladı. (İsyan 16 Nisan'da bastırıldı.) 1920

Lozan Delegasyonu İstanbul'a döndü. 1923

Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla bir dernek kuruldu. Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını aldı. 1925

Mustafa Kemal Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasını açtı. 1926

İlkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarında din dersi okutulmaya başlandı. 1949

Türkiye- Amerika (ABD) telefon hattı açıldı. 1953

Amerikan 6. Filosu'nun İstanbul'a demirlemesini protesto için "emperyalizme ve sömürüye" karşı bir miting düzenlendi. Sağcı militanlar gösteri yürüyüşüne "Müslüman Türkiye" sloganlarıyla saldırdı; Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürüldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Bu olay tarihe "Kanlı Pazar" diye geçti. 1969

Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü. 1988

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türk güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından, örgüt taraftarları Avrupa çapında elçilik işgalleri ve rehin alma eylemlerine giriştiler. 1999



