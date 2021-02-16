Güne Başlarken | 16 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Şubat 2021, Salı 07:51 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul'da polis 35 farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonuna narkotik köpeği Bozo da katıldı. Operasyona özel harekât polisleri de destek verdi.
- İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 76 bin 276 kişinin GBT sorgulamasının yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 246 kişi gözaltına alındı.
- Ömer Çelik, Hollanda'lı aşırı sağcı Wilders'in ifadelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu." dedi.
- Diyarbakır’da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
- İstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan ve annesinin tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia ettiği İranlı Marjan Ahadi bulundu.
Güne Dair Notlar
- 16 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6, 95 TL euro ise 8, 43 TL.
- Gram altın 408 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Antalya, 7°C, 11°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, -5°C, -3°C Gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı Trabzon, 2°C, 4°C Karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 3°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İngiltere, 4 Şubat günü, Çin’in devlet kanalı CGTN’nin yayın iznini iptal etti. İngiliz RTÜK’ü Ofcom, CGTN’nin, “Çin Komünist Partisi propagandası yapmasını” gerekçe gösterdi.
Çin, misilleme olarak BBC’yi ülke sınırları içinde yasakladı. Gerekçesi şuydu: “Çin’in ulusal çıkar ve etnik bütünlüğüne zarar verici nitelikte yayın yapılması.” İşin aslı, BBC World News, bir hafta önce Sincan’daki kamplarda Uygur kadınlarına uygulanan cinsel şiddet ve işkenceyi mercek altına almıştı. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Ben Kirke- Madeline Miller
Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini unutturur, sılaya kavuşmalarına müsaade etmezmişim. Ne demeli, kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.
Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.
Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.
Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.
Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.
16 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: İşyerinde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmayın. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.
- BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
- İKİZLER: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.
- YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına sıkıntı yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.
- ASLAN: Düşüncede kalacak konular için çevrenize taviz vermiyorsunuz. Duygusal konularda derin olacağınız bugün geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Gün içinde motivasyonunuz güçleniyor.
- BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etmekte başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
- TERAZİ: Hızlı düşünecek ve onları karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
- AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz bazı faktörleri olumlu şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.
- YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı davranıyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceniz çevreye ilginç gelebilir.
- OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok derin düşünüyorsunuz. Bu da olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.
- KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
- BALIK: Yaşamı akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda zorluk yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.