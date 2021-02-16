Güne Başlarken | 16 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da polis 35 farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonuna narkotik köpeği Bozo da katıldı. Operasyona özel harekât polisleri de destek verdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 76 bin 276 kişinin GBT sorgulamasının yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 246 kişi gözaltına alındı.

Ömer Çelik, Hollanda'lı aşırı sağcı Wilders'in ifadelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu." dedi.

Diyarbakır’da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan ve annesinin tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia ettiği İranlı Marjan Ahadi bulundu.





Güne Dair Notlar

16 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6, 95 TL euro ise 8, 43 TL.

ise Gram altın 408 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Antalya, 7°C, 11°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, -5°C, -3°C Gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı Trabzon, 2°C, 4°C Karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 3°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İngiltere, 4 Şubat günü, Çin’in devlet kanalı CGTN’nin yayın iznini iptal etti. İngiliz RTÜK’ü Ofcom, CGTN’nin, “Çin Komünist Partisi propagandası yapmasını” gerekçe gösterdi.

Çin, misilleme olarak BBC’yi ülke sınırları içinde yasakladı. Gerekçesi şuydu: “Çin’in ulusal çıkar ve etnik bütünlüğüne zarar verici nitelikte yayın yapılması.” İşin aslı, BBC World News, bir hafta önce Sincan’daki kamplarda Uygur kadınlarına uygulanan cinsel şiddet ve işkenceyi mercek altına almıştı. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Ben Kirke- Madeline Miller

Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini unutturur, sılaya kavuşmalarına müsaade etmezmişim. Ne demeli, kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.

Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.

Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

16 Şubat günlük burç yorumları