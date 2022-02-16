Güne Başlarken | 16 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, oğlu Cavit Kara'yı (28) tabancayla öldüren Hüseyin Kara (62) ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Milyonlarca memurun gözü ocak zammından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi. Ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmaları bugün başlayacak. Bu arada ek gösterge düzenlemesiyle ilgili taslak çalışmalar da oluşmaya başladı.

Ukrayna- Rusya krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Putin Almanya Başbakanı Olay Scholz ile görüşmesinin ardından kameraların karşısında geçmiş ve krize dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine dair flaş açıklamalarda bulundu. Biden, "Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacak. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. ABD, NATO'nun toprak bütünlüğünü korumak için her şeyi yapacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden York Dükü Prens Andrew, kendisini cinsel istismarla suçlayan ve dava açan Virginia Giuffre ile mahkeme dışında anlaşmaya vardı. Prens Andrew'in Giuffre'nin yardım kuruluşuna önemli bir miktarda bağış yapacağı açıklandı.

Güne Dair Notlar

16 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,60 TL, euro ise 15,43 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 11°C Parçalı bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -1°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 6°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 15°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Sinema: Yol Arkadaşım 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Oğlum, TV8: 20.00 Survivor All Star 2022

16 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Partnerinizin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün onun fikirlerine önem vermeyen, boşvermiş tavırlarınızla onu kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası yok, bunu da yakında anlayacaksınız.

BOĞA: Çevreyle iletişiminiz mükemmel. Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz.

İKİZLER: Çevre koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık, her anlamda sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Zevkler için para harcayacaksınız.

YENGEÇ: Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu olacağınız haberler alacaksınız. İkili ilişkilerde bencil davranışlar nedeniyle gerginlik olabilir. İstekleriniz doğrultusunda partnerinizi duygusal anlamda motive etme edeceksiniz.

ASLAN: Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde yapıcı paslaşmalar olabilir. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz kariyer hırsınızı olumlu bir şekilde kullanacağınız bir gün.

BAŞAK: Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayırın. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Konuşarak halledeceğiniz konular gündemde olacak.

TERAZİ: Özgüveniniz sayesinde başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar iş veriminizi artırıyor.

AKREP: Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunların çoğu maddi nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü biraz da sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek.

YAY: Çekiciliğinizi enerjinizle birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğinizi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir.

OĞLAK: Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenler var ve değişik duygular içindesiniz. Sezgilerinizi güçleniyor ve olaylara çözüm getiriyorsunuz.

KOVA: Bugün doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı hiç kimseye kapatmak istemiyorsunuz.

BALIK: Duygusal enerjinizde yükselme söz konusu. İşbirliğine ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmeli ve çabanızı doğru yönlendirmelisiniz. Bugün sakin olmalısınız.