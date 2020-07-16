Güne Başlarken | 16 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düşen keşif uçağına ilişkin, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler" dedi.

Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında da ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu.nildi.

Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu.

Bulgaristan’da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla corona virüse yakalanan 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev, yaşam mücadelesini kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 ye

İngiliz turistler Muğla'da kırmızı halıyla karşılandı.





Güne Dair Notlar

16 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,82 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 19°C, 33°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 27°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Adeta bir günah gecesi yaşamak isteyenlere

Şimdi 3 tane tatlı tarifi veriyoruz. Bunları ister 3 gün arka arkaya yapıp 3 günah gecesi yaşayın, ister üçünü de tek gün içerisinde yapıp şeker kombosu oluşturun.

4 malzemeli brownie tarifi: 4 malzemeli brownie nasıl yapılır?

Küllü kurabiye tarifi: Küllü kurabiye nasıl yapılır?

Kağıtlı kek tarifi: Kağıtlı kek nasıl yapılır?

Televizyonda ne var?:

Dizi: Çatı Katı Aşk (Kanal D), Yerli Sinema: Ay Lav Yu (Star TV), Yabancı Sinema: Jack Ryan: Gölge Ajan (SHOW), Yerli Sinema: Nadide Hayat (ATV)

Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2020)

KOÇ: Çevrenizdeki işlerin size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönünüzü özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden her şekilde faydalanmayı başaracaksınız.

Çevrenizdeki işlerin size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönünüzü özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden her şekilde faydalanmayı başaracaksınız. BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.

Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz. İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın keyfini çıkarıyorsunuz. İlginç haberler alacaksınız.

Görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın keyfini çıkarıyorsunuz. İlginç haberler alacaksınız. YENGEÇ : Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız. Dostların size önereceği fikirler var.

: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız. Dostların size önereceği fikirler var. ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacak. Hislerinizi doğru değerlendirmek sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek taşları yerine oturtacaksınız.

Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacak. Hislerinizi doğru değerlendirmek sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek taşları yerine oturtacaksınız. BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahipsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlerseniz ilişkiniz daha iyiye gidecek.

Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahipsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlerseniz ilişkiniz daha iyiye gidecek. TERAZİ: Bazen gereğinden fazla sert davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecek. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Hassas bir durum ortaya çıkabilir.

Bazen gereğinden fazla sert davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecek. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Hassas bir durum ortaya çıkabilir. AKREP : Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Sizi sıkan şartlar konusunu daha fazla düşünmeyin. Güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizdeki imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor.

: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Sizi sıkan şartlar konusunu daha fazla düşünmeyin. Güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizdeki imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor. YAY: Derin düşünce ve araştırma içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli uygulamalısınız. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak bugün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.

Derin düşünce ve araştırma içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli uygulamalısınız. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak bugün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz. OĞLAK : Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız epey iyi çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.

: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız epey iyi çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz. KOVA: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunun farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz. Değer yargılarınızın önemini unutmayın.

Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunun farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz. Değer yargılarınızın önemini unutmayın. BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda donanıma sahipsiniz. Estetik yönünüzü öne çıkarıyorsunuz.

16 Temmuz gününe damga vuran olaylar