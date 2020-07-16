Güne Başlarken | 16 Temmuz 2020
Güne Başlarken'de döviz durumu, para durumu, geceden kalan önemli haberler ve işine yarayacak pratik önerilerimiz var. İşte Posta ile Güne Başlarken.
16 Temmuz 2020, Perşembe 07:13 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düşen keşif uçağına ilişkin, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler" dedi.
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında da ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu.nildi.
Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu.
Bulgaristan’da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla corona virüse yakalanan 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev, yaşam mücadelesini kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 ye
İngiliz turistler Muğla'da kırmızı halıyla karşılandı.
- 16 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,82 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 19°C, 33°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 27°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Adeta bir günah gecesi yaşamak isteyenlere
Şimdi 3 tane tatlı tarifi veriyoruz. Bunları ister 3 gün arka arkaya yapıp 3 günah gecesi yaşayın, ister üçünü de tek gün içerisinde yapıp şeker kombosu oluşturun.
4 malzemeli brownie tarifi: 4 malzemeli brownie nasıl yapılır?
Küllü kurabiye tarifi: Küllü kurabiye nasıl yapılır?
Kağıtlı kek tarifi: Kağıtlı kek nasıl yapılır?
Televizyonda ne var?:
Dizi: Çatı Katı Aşk (Kanal D), Yerli Sinema: Ay Lav Yu (Star TV), Yabancı Sinema: Jack Ryan: Gölge Ajan (SHOW), Yerli Sinema: Nadide Hayat (ATV)
Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2020)
- KOÇ: Çevrenizdeki işlerin size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Girişimci yönünüzü özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden her şekilde faydalanmayı başaracaksınız.
- BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.
- İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın keyfini çıkarıyorsunuz. İlginç haberler alacaksınız.
- YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız. Dostların size önereceği fikirler var.
- ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacak. Hislerinizi doğru değerlendirmek sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek taşları yerine oturtacaksınız.
- BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahipsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlerseniz ilişkiniz daha iyiye gidecek.
- TERAZİ: Bazen gereğinden fazla sert davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecek. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Hassas bir durum ortaya çıkabilir.
- AKREP: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Sizi sıkan şartlar konusunu daha fazla düşünmeyin. Güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizdeki imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor.
- YAY: Derin düşünce ve araştırma içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli uygulamalısınız. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak bugün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.
- OĞLAK: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız epey iyi çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.
- KOVA: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunun farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz. Değer yargılarınızın önemini unutmayın.
- BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda donanıma sahipsiniz. Estetik yönünüzü öne çıkarıyorsunuz.
16 Temmuz gününe damga vuran olaylar
- Fransa kralı VI. Charles Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi. 1394
- Avrupa'da ilk banknot, Stockholms Banco adlı bir İsveç bankası tarafından bastırtılarak tedavüle verildi. 1661
- Viyana'ya taarruz eden Osmanlı Ordusu, Avusturya Ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü. 1683
- Güney Kutbu'nu keşfeden Norveçli kaşif Roald Amundsen doğdu. 1872
- Emily Stowe, Kanada'nın ilk lisanslı kadın doktoru oldu. 1880
- Stokholm Olimpiyat'ları başlangıcı. 1912
- İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı. 1926
- Dünyanın ilk parkmetresi Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi. 1935
- Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması: 12.884 Yahudi Auschwitz'e gönderilmek üzere tutuklandı. 1942
- Rize Çay Fabrikası açıldı. 1947
- Ortadoğu'da görev alacak 11 bin Amerika Birleşik Devletleri askerinin İncirlik üssüne indirilmesine başlandı. 1958
- Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı ( NATO) Ankara ve Atina'yı uyardı: "Türkiye - Yunanistan görüşmeleri başlamazsa askeri yardımlar dondurulur." 1964
- Aşık Veysel'e aylık bağlanması hakkındaki kanun kabul edildi. 1965
- Atatürk'ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen öldü. 1975
- Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu. 1979
- Filipinler'de deprem: 1.450 ölü. 1990
- İtalyan modacı Gianni Versace, Miami'deki evinin önünde Andrew Cunanan adlı bir Filipinli tarafından öldürüldü. 1997
- Eski ABD başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.ın kullandığı küçük uçak Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti. 1999
- Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu, benzin istasyonuna sürdü: 98 ölü, 100 yaralı. 2005